Варнаков перешёл в «Динамо», а Рундблад – в СКА! Таблица трансферов КХЛ

Западная конференция
На Западе главной новостью стало подписание контракта Михаила Варнакова с московским «Динамо». Ранее уроженец Нижнего Новгорода выступал за родное «Торпедо» и казанский «Ак Барс», который расторг с ним контракт.
Петербургский СКА укрепил защитную линию, продлив контракт со шведом Патриком Херсли и подписав соглашение с его соотечественником Давидом Рундбладом, который до этого выступал в Швейцарии.
Активно проявил себя ярославский «Локомотив», вернувший из различных клубов около 10 своих бывших игроков.
Андрей Миронов расторг контракт с московским «Динамо» и подписал соглашение с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», а экс-нападающий «Витязя» Марио Кемпе заключил однолетний контракт с «Аризоной Койотс».
|Клуб
|Ушли
|Пришли
|Продлили контракт
|ЦСКА
|гл. тр. Квартальнов, з. Панин («Ак Барс»), н. Кугрышев, н. Кошелев (оба — «Авангард»), н. Муршак («Торпедо»), н. Шаров («Сибирь»), з. Денисов («Металлург» Магнитогорск), н. Д. Квартальнов (СКА), в. Фаст («Вякшё»), н. Ворошило («Витязь»), н. Каштанов («Автомобилист»), з. Слепцов («Югра»), н. Да Коста (НХЛ)
|гл. тр. Николишин, н. Шумаков, н. Шалунов, н. Окулов (все – «Сибирь»), н. Капризов («Салават Юлаев»), з. Пашнин («Локомотив»), н. Бурдасов («Авангард»), з. Тёммернес («Фрёлунда»), з. Воробьёв, н. Хлопотов (оба – «Сибирь»), н. Перескоков («Куньлунь»), з. Ибрагимов («Виктория Роялс»), н. Рёдин («Ванкувер Кэнакс»), з. Огурцов («Нефтехимик»)
|н. Светлаков, н. Андронов, з. Блажиевский, н.Да Коста, в. Самойлов, з. Слепцов
|СКА
|н. Дадонов («Вегас», НХЛ), н. Шипачёв («Вегас», НХЛ), н. Ковальчук (НХЛ), н. Тихонов, н. Хохлачёв, н. Прохоркин
|н. Калинин («Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ), н. Голышев («Автомобилист»), н. Санников («Сибирь»), н. Комаров («Лада»), н. Д. Квартальнов (ЦСКА), з. Гавриков («Локомотив»), з. Рундблад («Цюрих», Швейцария)
|н.Коскиранта, н. Кетов, в. Иванников, з. Юдин, з.М. Тихонов, з.Д. Александров, з. Херсли
|«Динамо» Москва
|гл. тр. Орешкин, н. Цветков, н. Горовиков (завершил карьеру), н. Кашпар, з. Миронов («Колорадо Эвеланш», НХЛ)
|гл. тр. В. Воробьёв, в. Шарыченков, з. Е. Орлов (оба — «Югра»), з. Корягин, з. Синицын (оба — «Лада»), н. Варнаков («Ак Барс»)
|з. Хиетанен, н. Галимов, в. Ерёменко, н. Тарасов, в. Бочаров, з.Соловьёв
|«Локомотив»
|з. Пашнин (ЦСКА), з. Гавриков («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ, СКА)
|н. Алексеев («Адмирал»), з. Елесин, н.Капустин, н.Романцев (все — «Амур»), н. Мокшанцев («Лада»), з. Юшкевич («Северсталь»), н.Лебедев, н. Кулагин (оба — «Молот-Прикамье», ВХЛ), з. Хисамутдинов, з. Турчанинов, н. Чванчиков, н. Петраков (все — ХК «Рязань, ВХЛ)
|в. Мурыгин, в. Судницин, в. Красоткин, н. Юртайкин, з. Накладал, з. Рафиков, н. Картаев, з. Кронвалль, н. Контиола, н. Тальбо, н. Козун, н. Аверин, н. Апальков, з. Манухов, з. Черепанов, з. Прохоров
|«Динамо» Минск
|н. С. Костицын («Торпедо»)
|в. Скривенс
|«Торпедо»
|в.Бирюков («Витязь»), в. Аляпкин, в. Проскуряков («Югра»), з. Ступников, з. Дерлюк, з. Колганов («Сокол», ВХЛ), з. Егоршев («Автомобилист»), з. Осипов («Салават Юлаев»), з.Лукьянчиков, з. Морев, з. Лёфквист, н. Кицын, н. Жарков, н. Жердев, н. Д. Сёмин («Витязь»), н. Фролов («Металлург» Нк), н. Рогов, н. Батлер, н. Макмиллан, н. Богословский, з.Вишневский («Трактор»), н. Меляков («Югра»), н. Ильин («Югра»), з. Шуленин («Металлург» Мг)
|в. Галимов («Ак Барс»), н. Столяров («Нефтехимик»), н. Муршак (ЦСКА), н. Еглич («Слован»), н. Паршин («Салават Юлаев»), н. С. Костицын («Динамо» Минск), з. Кондратьев («Амур»), н. Жуков («Нефтехимик»), в. Лисутин («Автомобилист»), з. Кундратек («Слован»), н. Смуров (ТХК, ВХЛ), з. Маленьких («Кулагер», Казахстан), з. Медведев («Металлург» Мг)
|з. Аляев, в. Мольков, в. Суханов, з. Халемин, з. Желдаков, н. Шураков,, н. Есаян, н. Ураков, н. Кулёмин, н. Смолин, н. Грачёв
|«Витязь»
|з. Ержабек («Монреаль Канадиенс», НХЛ), н. Аалтонен («Торонто Мэйпл Лифс, НХЛ), в.Сятери, н. Кемпе («Аризона Койотс», НХЛ), з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Амур»)
|в. Бирюков, н. Д. Сёмин (оба — «Торпедо»), н. Ворошило (ЦСКА), з. Паутов («Динамо» СПб, ВХЛ), з. Орлов (ТХК, ВХЛ), н. Манкинен, н. Риссанен (оба — «КалПа, Финляндия), з. Мозик («Олбани», АХЛ), з. Бурстрём («Шеллефтео», Швеция), н. Денежкин («Рязань», ВХЛ)
|гл. тр. Белов, з. Семёнов, з. Катичев, з. Головков, н. Никулин
|«Йокерит»
|тр. Вирта («Салават Юлаев»), н. Гюмер («КалПа», Финляндия), з. Яакола, з. Лаюнен («Спартак»), з. Кулда, в.Питерс
|з. Эриксон, н. Н. Йенсен, з. Ландин («Биль»), н. Эмбрих («Эссят»), н. Рантаэскола, з. Нурмиканта (оба — «Киекко-Вантаа»)
|н. О'Нилл, н. Анттила, з. Й. Йенсен, н. Йормакка, н.Йоэнсуу
|ХК «Сочи»
|гл. тр. Буцаев, з. Пепеляев, н. Максвелл (оба — «Спартак»), н. Петерссон, з. Фантенберг («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Крикунов («Автомобилист»), з. Мамашев, н. Игнатушкин, н. Мерескин, н.Скачков («Югра), н. Левицкий («Сибирь»)
|гл. тр. Зубов, н. Солодухин, («Ак Барс») н. Лапенков («Югра»), н. Бортников («Нефтехимик»), з. Щитов («Автомобилист»), н. Иванов («Лада»), з. Титов (»Металлург" Нк), н. Гарбутт («Анахайм», НХЛ), н.Коллинз («Куньлунь»), з. Хохлов («Северсталь»)
|в. Барулин, з. Александров, з. Педан, н. О'Делл, в. Шикин, з. Мамкин, з.Кузнецов, н. Точицкий, н. Падакин, з.Хомицкий
|«Слован»
|н. Еглич («Торпедо»), н. Чичу (завершение карьеры), з. Кундратек («Торпедо»), н. Зиго («Градец Кралове»), з. Шварни («Кярпят»), н. Т. Кубалик («Спорт»), н. Вальский («Либерец»), н. Недорост («Ческе-Будеёвице»)
|з. Месарош
|«Северсталь»
|в. Коварж («Автомобилист»), з. Уилсон, н. Магогин, н.Хацей («Спартак»), з. Свиязов («Металлург» Нк)
|в. Гудачек («Мальмё»), н. Холик («Злин»), н. Бумагин («Лада»), в. Магарилов («Ермак»)
|гл. тр. Гулявцев, н. Кагарлицкий, з. Стасенко, н. Вовченко, з. Мазур,, н. Трубачёв, н. Угаров
|«Медвешчак»
|н. Воронин («Адмирал»)
|«Спартак»
|тр. Ярушкин, тр. Марков, тр. Игнатьев, з. Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ), з. Гилрой, н. Стэплтон («Олтен»), н. Лапшов, н. Васильев, н. Складниченко, н. Бердников, н. Толпеко, н. Смирнов, н. Юдов, н. Д. Воробьёв
|гл. тр. Епанчинцев, тр. Костючёнок, тр. Потайчук, тр. Саид, н. Комаристый («Металлург» Нк), н. Максвелл, з.Пепеляев (оба – ХК «Сочи»), н. Чистов («Автомобилист»), з. Лаюнен («Йокерит»), з. Кулик («Югра»), н. Черных («Салават Юлаев»), н. Е. Орлов («Сарыарка», ВХЛ), н. Хацей («Северсталь»), н. Дельнов, н. Шутов (оба — ТХК)
|н. Воронин, н. Куваев, з. Провольнев, н. Стоа, в. Свенссон, н. Кляузов, н. Мирнов, н. Шмелёв, н. Лещенко, з. Калинин, в. Беспалов
|«Динамо» Рига
|гл. тр. Хартли (сборная Латвии)
Восточная конференция
На Востоке «Салават Юлаев» объявил о подписании двухлетнего контракта с забивным чешским форвардом Домиником Кубаликом, который два года подряд становился лучшим снайпером Экстралиги.
Магнитогорский «Металлург» уже нашёл замену защитнику Крису Ли, выступающему сейчас за сборную Канады на чемпионате мира и имеющему шанс перебраться в НХЛ. Новичком команды стал американский защитник Ник Шаус, выступавший за чешский «Пардубице».
Активно проявил себя нижнекамский «Нефтехимик», перехвативший у «Куньлунь Ред Стар» американца Чада Ро и взявший в аренду у «Лос-Анджелеса» своего воспитанника Дамира Шарипзянова. Кроме этого, коллектив из Татарстана получил права на шведского форварда Симона Яльмарссона, известного по выступлениям за ЦСКА.
В «Барысе» назначили нового главного тренера, которым стал Евгений Корешков. Также в Казахстане начали появляться слухи о том, что лидеры клуба Брендон Боченски, Найджел Доус и Дастин Бойд могут уйти. Причина – не лучшие финансовые условия, а также тот факт, что в ближайшее время игроки из Казахстана и Беларуси, скорее всего, не будут считаться легионерами в российских клубах.
|Клуб
|Ушли
|Пришли
|Продлили контракт
|«Металлург» Мг
|з. Береглазов («Рейнджерс», НХЛ), з. Антипин («Баффало», НХЛ), з. Ли (НХЛ), н. Сёмин, н. Зарипов («Автомобилист», «Ак Барс»), н. Сантала, з. Медведев («Торпедо»)
|з.Денисов (ЦСКА), н.Шенфельд («Лада»), н. Сироткин («Зауралье», ВХЛ), з. Шуленин («Торпедо»), з. Бобряшов («Динамо» Бш, ВХЛ), з. Шаус («Пардубице», Чехия), н. Арсенюк («Рубин», ВХЛ)
|в. Кошечкин, в. Загидуллин, з. Будкин, н. Калетник, н. Платонов, н. Вольски
|«Авангард»
|гл. тр. Канарейкин, н. Соботка («Сент-Луис», НХЛ), н. Зубов («Салават Юлаев»), н. Бурдасов (ЦСКА), н. Бут, з. Григорьев, з. Никитин (НХЛ), з. Мищенко, н. Манукян (оба — «Адмирал»)
|гл. тр. Скабелка («Сибирь»), н. Кугрышев, н. Кошелев (оба — ЦСКА), н. Сундстрём («Фрёлунда», Швеция), н. Семёнов (Металлург Нк), н. Жукенов («Шикутими», CHL), н. Соколов («Садбэри», CHL), н. Мизюрин («Валь-Д'ор», CHL), з.Березин («Нефтехимик»), н.Фисенко («Адмирал»)
|з. Мартынов, н. Михеев, н. Хохряков, н. Фищенко, н. Ковалёв, н. Лемтюгов, в. Фурх
|«Ак Барс»
|з. Пайгин («Бэйкерсфилд», АХЛ), в. Галимов («Торпедо»), н. Варнаков («Динамо» Мск), н. Солодухин (ХК «Сочи»), з. Эллиотт, н. Хлыстов
|н. Тянулин («Оттава 67», CHL), н. Ландер («Эдмонтон», НХЛ), н. Тихонов (СКА), з. Панин (ЦСКА), н. Михеев («Металлург» Нк)
|гл. тр. Билялетдинов, з. Яруллин, з. Сидоров, з. Абросимов, н.Секач, н. Голубев, н. Обухов, н. Чибисов, н. Малыхин, н. Свитов, з.Охтамаа, н. Ткачёв, н. Азеведу
|«Трактор»
|з. Белов, н. Рой, н. Пестунов, («Автомобилист»), н. Новотны
|з. Бэйлен («Вякшё», Швеция), н. Виделль («Куньлунь»), н. Полыгалов («Нефтехимик»), з. Вишневский («Торпедо»), в. Назаров («Спутник»)
|в. Демченко, з. Бородкин, з. Шинин, н. Щехура, н. Черников, н. Петров, з. Петров, з. Климонтов, з. Мамаев, з. Петриков, н. Губарев, н. Пеньковский
|«Барыс»
|гл. тр. Занковец, н. Боченски, н. Бойд, н. Доус
|гл. тр. Е. Корешков
|в. Карлссон, з. Шалапов
|«Салават Юлаев»
|гл. тр. Захаркин («Югра»), н. М. Воробьёв («Филадельфия Флайерз», НХЛ), н. Капризов (ЦСКА), з. Лепистё, з. Д. Бодров, н. Григоренко (оба — «Автомобилист»), в. Гаврилов, н. Мертл, н. Паршин («Торпедо»), н. Д. Макаров («Югра»), н. Нестеров, н. Соин, н. Черных («Спартак»), в. Сведберг, з. Д. Воробьёв («Лада»), н. Чернов («Металлург» Нк)
|гл. тр. Вестерлунд, з. Ларсен («Ванкувер», НХЛ), з. Осипов («Торпедо») н. Зубов («Авангард»), н. Кемппайнен («Сибирь»), в. Кареев («Металлург» Нк), н. Кубалик («Пльзень», Чехия)
|в. Литвинов, з. Арзамасцев, з. Гончаров, н. И. Макаров, н. Хартийканен, н. Лазарев, н. Лисин
|«Адмирал»
|н. Алексеев («Локомотив»), н. М. Плотников, н. Сигарёв («Сибирь»), н. Фисенко («Авангард»), н. Барбашёв («Сибирь»)
|в. Налимов («Сибирь»), н. Воронин («Медвешчак»), н. Бутузов («Сибирь»), з. Мищенко, н. Манукян (оба — «Авангард»)
|в. Серебряков, в. Третьяк, з. Гавриленко, н. Жафяров, н. Краснослободцев, н. Макаренко, н. Саюстов, н.Казаков, н. Ткачёв, н. Саболич, з. Бартулис, н. Александров, з. Волченков
|«Куньлунь Ред Стар»
|в. Макаров, н. Ро (оба — «Нефтехимик»), н. Виделль («Трактор»), н. Коллинз (ХК «Сочи»), н. Перескоков (ЦСКА), з. Яласваара («Металлург» Нк)
|н. Ип («Дюссельдорф»), н. Сквирес («Эребру»), н. Турессон («Мальмё»), н. Вонг («Регенсбург», Германия)
|з. Ярвинен, з. Белльмор, н. Поникаровский
|«Сибирь»
|гл. тр. Скабелка («Авангард»), н. Шалунов, н. Окулов, н. Шумаков (все — ЦСКА), в. Налимов («Адмирал»), в. Тэйлор, з. Мишарин («Автомобилист»), н. Миловзоров («Автомобилист»), н. Бойчак, н. Кемппайнен («Салават Юлаев»), н. Бутузов («Адмирал»), н. Хлопотов (ЦСКА), н. Некряч
|н. Бергстрём (ХВ-71, Швеция), н. Закриссон («Лугано», Швейцария), н. Коньков («Нефтехимик»), н. Шаров (ЦСКА), н. Левицкий (ХК «Сочи»), н. Сигарёв («Адмирал»), в. Рейзвих («Нефтяник» Ал, ВХЛ), н. Барбашёв («Адмирал»), н. Новосёлов («Сарматы», МХЛ)
|з. Верещагин, з. Владимиров, н. Яковлев
|«Нефтехимик»
|в. Кареев («Металлург» Нк), в. Колппанен, з. Лямин («Автомобилист»), з. Рясенский, з. Березин («Авангард»), н.К. Макаров, н. Жуков («Торпедо»), н. Полыгалов («Трактор»), н. Столяров («Торпедо»), з. Лекомцев («Югра»), н. Бортников (ХК «Сочи»), з. Огурцов (ЦСКА), з. Кузьмин («Амур»)
|в. Ежов («Лада»), в.Макаров («Куньлунь»), в. Хакимов («Металлург» Нк), з. Хид («Сан-Хосе», АХЛ), н. Яльмарссон («Фрёлунда», Швеция), н.Уэллман («Фрёлунда», Швеция), н. Калоф («Шеллефтео», Швеция), н. Гренье («Ютика», АХЛ), н. Ро («Куньлунь»), з. Шарипзянов («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Ляпустин («Нефтяник», ВХЛ), н. Моня («Автомобилист»)
|н. Секстон, з.Первышин, з. Фазылзянов, н. Шиксатдаров, н. Якимов, н.Порядин, н. Гиматов
|«Автомобилист»
|з. Щитов (ХК «Сочи»), н. Голышев (СКА), н. Чистов («Спартак»), н. Коукал («Маунтфилд», Чехия), н. Моня («Нефтехимик»), з. Андерсен, н. Губин, н. Романов, н. Волков
|з. Трямкин («Ванкувер», НХЛ), н. Паре («Женева», Швейцария), з. Попов («Амур»), в. Коварж («Северсталь»), н. Григоренко, з. Д.Бодров (оба – «Салават Юлаев»), з. Мишарин, н. Миловзоров (оба – «Сибирь»), н. Зарипов («Автомобилист»), н. Крикунов (ХК «Сочи»), з. Егоршев («Торпедо»), н. Пестунов («Трактор»), з. Лямин («Нефтехимик»)
|н. Симаков, н. Михнов, н. Торченюк
|«Амур»
|з. Горохов (завершил карьеру), з. Кондратьев («Торпедо») н. Попов («Автомобилист»), в. Печурский, з. Елесин, н.Капустин, н.Романцев (все — «Локомотив»), з. Заборников («Сокол», ВХЛ), з. Медведев («Металлург» Мг)
|н. Квапил («Комета», Чехия), з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Витязь»), н. Закарлюкин («Челмет», ВХЛ), н. Клопов («Рубин»), з. Кузьмин («Нефтехимик»), н. Бабинцев («Литвинов», Чехия)
|н. Крысанов, в. Аликин, в. Андрюхов, н. Кацуба, н. Руденков, з.Лютов, н.Вл. Ушенин, н.Вяч. Ушенин, н.Ли, н.Назаров, н.Кириллов
|«Югра»
|гл. тр. Разин, в. Шарыченков («Динамо» М) н. Лапенков (ХК «Сочи»), н. Фефелов, н. Двуреченский, н. Людучин, з. Кулик («Спартак»)
|гл. тр. Захаркин («Салават Юлаев»), в. Проскуряков («Торпедо»), в.Сведберг («Салават Юлаев»), з. Лекомцев («Нефтехимик»), н. Д. Макаров («Салават Юлаев»), н. Меляков («Торпедо»), н. Ильин («Торпедо»), н. Скачков (ХК «Сочи»), в. Фокин, з. Ибрагимов (оба — «Попрад», Словакия), з. Гладун («Рубин», ВХЛ)
|н. Майоров, в. Литвинов, н. Анкудинов, з. Валентенко, з.Шулаков, н. Купцов, з. Угольников, н. Алексеев, н. Акмальдинов, н. Булянский, н. Курьянов
|«Лада»
|н.Комаров (СКА), в. Ежов («Нефтехимик»), з. Корягин, з. Синицын (оба – «Динамо» М), н. Иванов (ХК «Сочи), н.Шенфельд («Металлург» Мг), н. Бумагин («Северсталь»), н. Мокшанцев («Локомотив»)
|н. Думбадзе, н. Бусаров (оба – «Дизель», ВХЛ), н. Скороходов («Металлург» Нк), з. Д. Воробьёв («Салават Юлаев»)
|гл. тр. Аболс, з. Сотниекс, з.Маленьких
|«Металлург» Нк
|гл. тр. Бердников, н. Семёнов («Авангард»), в. Кареев («Салават Юлаев), в. Хакимов («Нефтехимик»), з. Куклев, з. Калашников, з. Титов (ХК «Сочи»), н. Полищук, н.Комаристый («Спартак»), н. Михеев («Ак Барс»), н. Скороходов («Лада»)
|гл. тр. Шахрайчук («Дженералз», Украина), з. Свиязов («Северсталь»), н. Басков («Дженералз», Украина), н. Фролов («Торпедо»), в.Кареев (»Нефтехимик), н. Вешуткин, з. Яласваара («Куньлунь»), н. Чернов («Салават Юлаев»)
|в. Подъяпольский, н. Емец, з. Васильченко, н. Дюрягин, н. Соловьёв, н.Пархоменко, н.Вихарев