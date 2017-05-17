Варнаков перешёл в «Динамо», а Рундблад – в СКА! Таблица трансферов КХЛ

СКА подписал шведского защитника, Кубалик стал игроком «Салавата Юлаева», а «Барыс» может потерять своих звёзд — таблица переходов КХЛ.

Западная конференция

На Западе главной новостью стало подписание контракта Михаила Варнакова с московским «Динамо». Ранее уроженец Нижнего Новгорода выступал за родное «Торпедо» и казанский «Ак Барс», который расторг с ним контракт.

Петербургский СКА укрепил защитную линию, продлив контракт со шведом Патриком Херсли и подписав соглашение с его соотечественником Давидом Рундбладом, который до этого выступал в Швейцарии.

Фаст: не могу дождаться, когда увижу Сорокина в НХЛ Вратарь сборной Швеции Виктор Фаст — о чемпионате мира — 2017, уходе из ЦСКА, работе Квартальнова, таланте Сорокина и воспоминаниях о Москве

Активно проявил себя ярославский «Локомотив», вернувший из различных клубов около 10 своих бывших игроков.

Андрей Миронов расторг контракт с московским «Динамо» и подписал соглашение с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», а экс-нападающий «Витязя» Марио Кемпе заключил однолетний контракт с «Аризоной Койотс».

Клуб Ушли Пришли Продлили контракт ЦСКА гл. тр. Квартальнов, з. Панин («Ак Барс»), н. Кугрышев, н. Кошелев (оба — «Авангард»), н. Муршак («Торпедо»), н. Шаров («Сибирь»), з. Денисов («Металлург» Магнитогорск), н. Д. Квартальнов (СКА), в. Фаст («Вякшё»), н. Ворошило («Витязь»), н. Каштанов («Автомобилист»), з. Слепцов («Югра»), н. Да Коста (НХЛ) гл. тр. Николишин, н. Шумаков, н. Шалунов, н. Окулов (все – «Сибирь»), н. Капризов («Салават Юлаев»), з. Пашнин («Локомотив»), н. Бурдасов («Авангард»), з. Тёммернес («Фрёлунда»), з. Воробьёв, н. Хлопотов (оба – «Сибирь»), н. Перескоков («Куньлунь»), з. Ибрагимов («Виктория Роялс»), н. Рёдин («Ванкувер Кэнакс»), з. Огурцов («Нефтехимик») н. Светлаков, н. Андронов, з. Блажиевский, н.Да Коста, в. Самойлов, з. Слепцов СКА н. Дадонов («Вегас», НХЛ), н. Шипачёв («Вегас», НХЛ), н. Ковальчук (НХЛ), н. Тихонов, н. Хохлачёв, н. Прохоркин н. Калинин («Торонто Мэйпл Лифс», НХЛ), н. Голышев («Автомобилист»), н. Санников («Сибирь»), н. Комаров («Лада»), н. Д. Квартальнов (ЦСКА), з. Гавриков («Локомотив»), з. Рундблад («Цюрих», Швейцария) н.Коскиранта, н. Кетов, в. Иванников, з. Юдин, з.М. Тихонов, з.Д. Александров, з. Херсли «Динамо» Москва гл. тр. Орешкин, н. Цветков, н. Горовиков (завершил карьеру), н. Кашпар, з. Миронов («Колорадо Эвеланш», НХЛ) гл. тр. В. Воробьёв, в. Шарыченков, з. Е. Орлов (оба — «Югра»), з. Корягин, з. Синицын (оба — «Лада»), н. Варнаков («Ак Барс») з. Хиетанен, н. Галимов, в. Ерёменко, н. Тарасов, в. Бочаров, з.Соловьёв «Локомотив» з. Пашнин (ЦСКА), з. Гавриков («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ, СКА) н. Алексеев («Адмирал»), з. Елесин, н.Капустин, н.Романцев (все — «Амур»), н. Мокшанцев («Лада»), з. Юшкевич («Северсталь»), н.Лебедев, н. Кулагин (оба — «Молот-Прикамье», ВХЛ), з. Хисамутдинов, з. Турчанинов, н. Чванчиков, н. Петраков (все — ХК «Рязань, ВХЛ) в. Мурыгин, в. Судницин, в. Красоткин, н. Юртайкин, з. Накладал, з. Рафиков, н. Картаев, з. Кронвалль, н. Контиола, н. Тальбо, н. Козун, н. Аверин, н. Апальков, з. Манухов, з. Черепанов, з. Прохоров «Динамо» Минск н. С. Костицын («Торпедо») в. Скривенс «Торпедо» в.Бирюков («Витязь»), в. Аляпкин, в. Проскуряков («Югра»), з. Ступников, з. Дерлюк, з. Колганов («Сокол», ВХЛ), з. Егоршев («Автомобилист»), з. Осипов («Салават Юлаев»), з.Лукьянчиков, з. Морев, з. Лёфквист, н. Кицын, н. Жарков, н. Жердев, н. Д. Сёмин («Витязь»), н. Фролов («Металлург» Нк), н. Рогов, н. Батлер, н. Макмиллан, н. Богословский, з.Вишневский («Трактор»), н. Меляков («Югра»), н. Ильин («Югра»), з. Шуленин («Металлург» Мг) в. Галимов («Ак Барс»), н. Столяров («Нефтехимик»), н. Муршак (ЦСКА), н. Еглич («Слован»), н. Паршин («Салават Юлаев»), н. С. Костицын («Динамо» Минск), з. Кондратьев («Амур»), н. Жуков («Нефтехимик»), в. Лисутин («Автомобилист»), з. Кундратек («Слован»), н. Смуров (ТХК, ВХЛ), з. Маленьких («Кулагер», Казахстан), з. Медведев («Металлург» Мг) з. Аляев, в. Мольков, в. Суханов, з. Халемин, з. Желдаков, н. Шураков,, н. Есаян, н. Ураков, н. Кулёмин, н. Смолин, н. Грачёв «Витязь» з. Ержабек («Монреаль Канадиенс», НХЛ), н. Аалтонен («Торонто Мэйпл Лифс, НХЛ), в.Сятери, н. Кемпе («Аризона Койотс», НХЛ), з. Бердюков, н. Бочкарёв (оба — «Амур») в. Бирюков, н. Д. Сёмин (оба — «Торпедо»), н. Ворошило (ЦСКА), з. Паутов («Динамо» СПб, ВХЛ), з. Орлов (ТХК, ВХЛ), н. Манкинен, н. Риссанен (оба — «КалПа, Финляндия), з. Мозик («Олбани», АХЛ), з. Бурстрём («Шеллефтео», Швеция), н. Денежкин («Рязань», ВХЛ) гл. тр. Белов, з. Семёнов, з. Катичев, з. Головков, н. Никулин «Йокерит» тр. Вирта («Салават Юлаев»), н. Гюмер («КалПа», Финляндия), з. Яакола, з. Лаюнен («Спартак»), з. Кулда, в.Питерс з. Эриксон, н. Н. Йенсен, з. Ландин («Биль»), н. Эмбрих («Эссят»), н. Рантаэскола, з. Нурмиканта (оба — «Киекко-Вантаа») н. О'Нилл, н. Анттила, з. Й. Йенсен, н. Йормакка, н.Йоэнсуу ХК «Сочи» гл. тр. Буцаев, з. Пепеляев, н. Максвелл (оба — «Спартак»), н. Петерссон, з. Фантенберг («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Крикунов («Автомобилист»), з. Мамашев, н. Игнатушкин, н. Мерескин, н.Скачков («Югра), н. Левицкий («Сибирь») гл. тр. Зубов, н. Солодухин, («Ак Барс») н. Лапенков («Югра»), н. Бортников («Нефтехимик»), з. Щитов («Автомобилист»), н. Иванов («Лада»), з. Титов (»Металлург" Нк), н. Гарбутт («Анахайм», НХЛ), н.Коллинз («Куньлунь»), з. Хохлов («Северсталь») в. Барулин, з. Александров, з. Педан, н. О'Делл, в. Шикин, з. Мамкин, з.Кузнецов, н. Точицкий, н. Падакин, з.Хомицкий «Слован» н. Еглич («Торпедо»), н. Чичу (завершение карьеры), з. Кундратек («Торпедо»), н. Зиго («Градец Кралове»), з. Шварни («Кярпят»), н. Т. Кубалик («Спорт»), н. Вальский («Либерец»), н. Недорост («Ческе-Будеёвице») з. Месарош «Северсталь» в. Коварж («Автомобилист»), з. Уилсон, н. Магогин, н.Хацей («Спартак»), з. Свиязов («Металлург» Нк) в. Гудачек («Мальмё»), н. Холик («Злин»), н. Бумагин («Лада»), в. Магарилов («Ермак») гл. тр. Гулявцев, н. Кагарлицкий, з. Стасенко, н. Вовченко, з. Мазур,, н. Трубачёв, н. Угаров «Медвешчак» н. Воронин («Адмирал») «Спартак» тр. Ярушкин, тр. Марков, тр. Игнатьев, з. Дыбленко («Нью-Джерси Дэвилз», НХЛ), з. Гилрой, н. Стэплтон («Олтен»), н. Лапшов, н. Васильев, н. Складниченко, н. Бердников, н. Толпеко, н. Смирнов, н. Юдов, н. Д. Воробьёв гл. тр. Епанчинцев, тр. Костючёнок, тр. Потайчук, тр. Саид, н. Комаристый («Металлург» Нк), н. Максвелл, з.Пепеляев (оба – ХК «Сочи»), н. Чистов («Автомобилист»), з. Лаюнен («Йокерит»), з. Кулик («Югра»), н. Черных («Салават Юлаев»), н. Е. Орлов («Сарыарка», ВХЛ), н. Хацей («Северсталь»), н. Дельнов, н. Шутов (оба — ТХК) н. Воронин, н. Куваев, з. Провольнев, н. Стоа, в. Свенссон, н. Кляузов, н. Мирнов, н. Шмелёв, н. Лещенко, з. Калинин, в. Беспалов «Динамо» Рига гл. тр. Хартли (сборная Латвии)

Восточная конференция

На Востоке «Салават Юлаев» объявил о подписании двухлетнего контракта с забивным чешским форвардом Домиником Кубаликом, который два года подряд становился лучшим снайпером Экстралиги.

Магнитогорский «Металлург» уже нашёл замену защитнику Крису Ли, выступающему сейчас за сборную Канады на чемпионате мира и имеющему шанс перебраться в НХЛ. Новичком команды стал американский защитник Ник Шаус, выступавший за чешский «Пардубице».

Активно проявил себя нижнекамский «Нефтехимик», перехвативший у «Куньлунь Ред Стар» американца Чада Ро и взявший в аренду у «Лос-Анджелеса» своего воспитанника Дамира Шарипзянова. Кроме этого, коллектив из Татарстана получил права на шведского форварда Симона Яльмарссона, известного по выступлениям за ЦСКА.

В «Барысе» назначили нового главного тренера, которым стал Евгений Корешков. Также в Казахстане начали появляться слухи о том, что лидеры клуба Брендон Боченски, Найджел Доус и Дастин Бойд могут уйти. Причина – не лучшие финансовые условия, а также тот факт, что в ближайшее время игроки из Казахстана и Беларуси, скорее всего, не будут считаться легионерами в российских клубах.