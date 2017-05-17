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ЧМ-2009
Фото: Reuters
Текст: Роман Соловьёв

Золото Берна. История успеха сборной России на ЧМ-2009 в фотографиях

В Швейцарии сборная России выиграла второй титул чемпионов подряд. Вновь к успеху команду привёл Вячеслав Быков, но герои были уже другие.
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В Париже и Кёльне продолжаются матчи 81-го чемпионата мира по хоккею. Предлагаем через фотографии вспомнить самые яркие моменты выступлений сборных России на мировых первенствах. На очереди 2009 год, когда команда под руководством Вячеслава Быкова смогла защитить чемпионский титул.

Фото: РИА Новости

Турнир россияне начали с матча с немцами и добились уверенной победы со счётом 5:0.

Фото: Reuters

Первый этап чемпионата мира сборная России завершила победой над французами (7:2) и швейцарцами (4:2). Правда, в игре с Францией получил травму Данис Зарипов, который больше не сыграл на турнире.

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Фото: Reuters

Вторая часть первенства началась с драматичной победы над сборной Швеции со счётом 6:5 в овертайме. Автором победной шайбы стал защитник Дмитрий Калинин.

Фото: РИА Новости

В оставшихся матчах групповой части чемпионата команда Быкова обыграла американцев (4:1) и латвийцев (6:1). К сборной уже присоединился игрок НХЛ Николай Жердев, с которым не очень дружелюбно обходились соперники, а прибалтийскую сборную тогда возглавлял Олег Знарок.

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Фото: Reuters
Фото: РИА Новости

Четвертьфинал со сборной Белоруссии стал настоящим испытанием. Наши соседи дважды вели в счёте, а после двух периодов счёт был ничейным – 3:3. В заключительной трети игры Илья Ковальчук забил решающий гол и вывел Россию в полуфинал.

Фото: Reuters

В полуфинале соперником дружины Быкова вновь стали американские хоккеисты. Игра была равной на протяжении трёх периодов, но россияне смогли вырвать победу. Решающую шайбу забросил Константин Горовиков.

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Фото: РИА Новости

В финале наша команда вновь встретилась с канадцами. Игра не получилась такой событийной, как годом ранее, и завершилась со счётом 2:1. Автором победной шайбы стал Александр Радулов, а голкипер Илья Брызгалов отразил 37 бросков по своим воротам.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сборная России второй год подряд стала чемпионом мира по хоккею!

Фото: Reuters
Фото: РИА Новости
10 фотографий игроков сборной России на ЧМ, которые вы могли не видеть
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Радулов Вячеслав Быков Илья Брызгалов Илья Ковальчук Фото ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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