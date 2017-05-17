Золото Берна. История успеха сборной России на ЧМ-2009 в фотографиях

В Швейцарии сборная России выиграла второй титул чемпионов подряд. Вновь к успеху команду привёл Вячеслав Быков, но герои были уже другие.

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В Париже и Кёльне продолжаются матчи 81-го чемпионата мира по хоккею. Предлагаем через фотографии вспомнить самые яркие моменты выступлений сборных России на мировых первенствах. На очереди 2009 год, когда команда под руководством Вячеслава Быкова смогла защитить чемпионский титул.

Турнир россияне начали с матча с немцами и добились уверенной победы со счётом 5:0.

Первый этап чемпионата мира сборная России завершила победой над французами (7:2) и швейцарцами (4:2). Правда, в игре с Францией получил травму Данис Зарипов, который больше не сыграл на турнире.

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Вторая часть первенства началась с драматичной победы над сборной Швеции со счётом 6:5 в овертайме. Автором победной шайбы стал защитник Дмитрий Калинин.

В оставшихся матчах групповой части чемпионата команда Быкова обыграла американцев (4:1) и латвийцев (6:1). К сборной уже присоединился игрок НХЛ Николай Жердев, с которым не очень дружелюбно обходились соперники, а прибалтийскую сборную тогда возглавлял Олег Знарок.

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Четвертьфинал со сборной Белоруссии стал настоящим испытанием. Наши соседи дважды вели в счёте, а после двух периодов счёт был ничейным – 3:3. В заключительной трети игры Илья Ковальчук забил решающий гол и вывел Россию в полуфинал.

В полуфинале соперником дружины Быкова вновь стали американские хоккеисты. Игра была равной на протяжении трёх периодов, но россияне смогли вырвать победу. Решающую шайбу забросил Константин Горовиков.

Золото Квебека. История триумфа на ЧМ-2008 в фотографиях На ЧМ-2008 сборная России по хоккею добилась первого успеха за 15 лет. Как и в 1993 году, одним из его творцов стал Вячеслав Быков.

В финале наша команда вновь встретилась с канадцами. Игра не получилась такой событийной, как годом ранее, и завершилась со счётом 2:1. Автором победной шайбы стал Александр Радулов, а голкипер Илья Брызгалов отразил 37 бросков по своим воротам.

Сборная России второй год подряд стала чемпионом мира по хоккею!

Фото: РИА Новости