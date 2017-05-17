«У нас четвертьфинал, а мы всё про США говорим». Россия готовится к Чехии

С приключениями добравшись до Парижа, сборная России провела тренировку на арене, лёд на которой оказался ещё хуже, чем в Кёльне.

Что может помешать России выиграть у Чехии в 1/4 ЧМ? Мнение экспертов Сборная России неудачно сыграла в защите в матче с США, но за счёт атаки должна проходить в полуфинал – так считают эксперты.

Сборная России по хоккею провела тренировку в преддверии матча с Чехией в рамках 1/4 финала на чемпионате мира. Команда Олега Знарка с приключениями добиралась до Парижа (поезд был задержан на три часа), прямо с перрона отправившись на лёд под присмотром полицейских машин и мотоциклов. С мигалками, всё как положено. Таким образом удалось объехать многочисленные пробки на дорогах. Кстати, лёд на арене оказался едва ли не хуже того, что был в Кёльне. Плюс на парижской арене очень жарко. Чехи, отыгравшие на «АккорХотелс-Арене» весь групповой этап, привыкли к подобной обстановке, а вот россиянам здесь играть впервые. Будет сложно.

Сборная России тренировалась в следующих сочетаниях:



Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин;

«Синие»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин;

«Красные»: Иван Проворов – Андрей Миронов; Артемий Панарин — Владислав Наместников — Никита Кучеров;

«Чёрные»: Виктор Антипин – Антон Белов; Никита Гусев – Вадим Шипачёв – Евгений Дадонов;

«Белые»: Дмитрий Орлов – Артём Зуб; Сергей Плотников – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов, Владимир Ткачёв.

После окончания занятия тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке к отчётной схватке.

— Изменений в составе не будет, сыграем в семь защитников и 13 нападающих. Со сборной Чехии не сыграет Миронов. Постараемся убрать свои ошибки, которые были в матче с американцами. Надо ещё раз ребятам показать, где у нас слабина, и устранить эти моменты. Если защита будет хорошо играть, если все пластаться будут, то уж свои пару голов мы забьём. А если сыграем на ноль, то точно победим, так что нужно пластаться.

Женю Кузнецова мы пробуем в разных звеньях, в четвертьфинале посмотрим его с Сергеем Плотниковым и Александром Барабановым. Посидели на свежем воздухе. Здесь жарко, очень душно. Там было холоднее, мы замерзали. А здесь ты ничего не делаешь, а спина мокрая. В Кёльне шайба скользила, а здесь она прыгает. Думаю, что чехи привыкли к этой площадке, но всё будет зависеть от нас самих, мы играть умеем.

Было принципиально почувствовать лёд, так как игра ранняя. Завтра кататься не будем. Проведём собрание в гостинице и всё, — сказал тренер российской сборной Харий Витолиньш.

Специалист сообщил, что место в воротах займёт Андрей Василевский. Здесь никаких сюрпризов.

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Вышел к прессе и форвард Евгений Кузнецов, который привёз два удаления в концовке мачта с США. Форвард подчеркнул, что он подвёл команду и должен играть лучше.

— Я должен лучше играть, тогда и партнёры раскроются по-другому. Где-то я неправильно играю. Не было такого, чтобы я выбирал партнёров. Конечно, я привык играть в центре. Мне так комфортнее. Не даю поводов усомниться, что я центральный. На вбрасываниях нужно внимательно играть во всех зонах.

Сложно сказать, что не получилось с США. Мы не сыграли в свой хоккей, это правда. Подвёл команду, не имею права так делать. Если это всё уберём, всё будет нормально. Все в одинаковых условиях. Я вот не понимаю, если бы мы выиграли у США, четвертьфинал не надо было играть? Все делают из этого… Проиграли, но нужно делать выводы и двигаться дальше. А мы всё говорим про тот матч. Я этого не понимаю, — сказал Кузнецов.

Также Кузнецов подчеркнул, что не прочь сфотографироваться с Эйфелевой башней, и оценил игру вратаря Андрея Василевского.

— Василевский играет хорошо и уверенно. Чехов на этом турнире ни разу не видел. По составу очень хороши. Чехи всегда играют однотипно. Пастрняк — лидер у них. Мы в НХЛ играли немного друг против друга. Но он хорошо играет на открытом льду, нужно лишить его шайбы.

Считаю, что в третьем периоде матча с США мы добавили. Не могу сказать, что «просели». История с поездом – обычная. Жизненный фактор. Посидели поболтали на солнышке. В Париже я первый раз. Наверное, нужно сделать фото с Эйфелевой башней, — сказал Кузнецов.

Тренерский штаб сборной России принял решение отменить утреннюю раскатку в день матча. И это решение выглядит логичным, так как дорога выдалась тяжёлой, а играть россиянам в 17:15 мск. Осталось провести теоретическое занятие в отеле, после чего выходить биться на четвертьфинал. Права на ошибку у команды Олега Знарка более нет. И ребята это прекрасно понимают.