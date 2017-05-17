Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Сборная России провела тренировку перед матчем с Чехией на ЧМ
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

«У нас четвертьфинал, а мы всё про США говорим». Россия готовится к Чехии

С приключениями добравшись до Парижа, сборная России провела тренировку на арене, лёд на которой оказался ещё хуже, чем в Кёльне.
17 мая 2017, среда. 23:48. Хоккей
Что может помешать России выиграть у Чехии в 1/4 ЧМ? Мнение экспертов
Сборная России неудачно сыграла в защите в матче с США, но за счёт атаки должна проходить в полуфинал – так считают эксперты.

Сборная России по хоккею провела тренировку в преддверии матча с Чехией в рамках 1/4 финала на чемпионате мира. Команда Олега Знарка с приключениями добиралась до Парижа (поезд был задержан на три часа), прямо с перрона отправившись на лёд под присмотром полицейских машин и мотоциклов. С мигалками, всё как положено. Таким образом удалось объехать многочисленные пробки на дорогах. Кстати, лёд на арене оказался едва ли не хуже того, что был в Кёльне. Плюс на парижской арене очень жарко. Чехи, отыгравшие на «АккорХотелс-Арене» весь групповой этап, привыкли к подобной обстановке, а вот россиянам здесь играть впервые. Будет сложно.

Сборная России тренировалась в следующих сочетаниях:

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин;
«Синие»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин;
«Красные»: Иван Проворов – Андрей Миронов; Артемий Панарин — Владислав Наместников — Никита Кучеров;
«Чёрные»: Виктор Антипин – Антон Белов; Никита Гусев – Вадим Шипачёв – Евгений Дадонов;
«Белые»: Дмитрий Орлов – Артём Зуб; Сергей Плотников – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов, Владимир Ткачёв.

После окончания занятия тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке к отчётной схватке.

— Изменений в составе не будет, сыграем в семь защитников и 13 нападающих. Со сборной Чехии не сыграет Миронов. Постараемся убрать свои ошибки, которые были в матче с американцами. Надо ещё раз ребятам показать, где у нас слабина, и устранить эти моменты. Если защита будет хорошо играть, если все пластаться будут, то уж свои пару голов мы забьём. А если сыграем на ноль, то точно победим, так что нужно пластаться.

Женю Кузнецова мы пробуем в разных звеньях, в четвертьфинале посмотрим его с Сергеем Плотниковым и Александром Барабановым. Посидели на свежем воздухе. Здесь жарко, очень душно. Там было холоднее, мы замерзали. А здесь ты ничего не делаешь, а спина мокрая. В Кёльне шайба скользила, а здесь она прыгает. Думаю, что чехи привыкли к этой площадке, но всё будет зависеть от нас самих, мы играть умеем.

Было принципиально почувствовать лёд, так как игра ранняя. Завтра кататься не будем. Проведём собрание в гостинице и всё, — сказал тренер российской сборной Харий Витолиньш.

Специалист сообщил, что место в воротах займёт Андрей Василевский. Здесь никаких сюрпризов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Вышел к прессе и форвард Евгений Кузнецов, который привёз два удаления в концовке мачта с США. Форвард подчеркнул, что он подвёл команду и должен играть лучше.

— Я должен лучше играть, тогда и партнёры раскроются по-другому. Где-то я неправильно играю. Не было такого, чтобы я выбирал партнёров. Конечно, я привык играть в центре. Мне так комфортнее. Не даю поводов усомниться, что я центральный. На вбрасываниях нужно внимательно играть во всех зонах.

Сложно сказать, что не получилось с США. Мы не сыграли в свой хоккей, это правда. Подвёл команду, не имею права так делать. Если это всё уберём, всё будет нормально. Все в одинаковых условиях. Я вот не понимаю, если бы мы выиграли у США, четвертьфинал не надо было играть? Все делают из этого… Проиграли, но нужно делать выводы и двигаться дальше. А мы всё говорим про тот матч. Я этого не понимаю, — сказал Кузнецов.

Также Кузнецов подчеркнул, что не прочь сфотографироваться с Эйфелевой башней, и оценил игру вратаря Андрея Василевского.

— Василевский играет хорошо и уверенно. Чехов на этом турнире ни разу не видел. По составу очень хороши. Чехи всегда играют однотипно. Пастрняк — лидер у них. Мы в НХЛ играли немного друг против друга. Но он хорошо играет на открытом льду, нужно лишить его шайбы.

Считаю, что в третьем периоде матча с США мы добавили. Не могу сказать, что «просели». История с поездом – обычная. Жизненный фактор. Посидели поболтали на солнышке. В Париже я первый раз. Наверное, нужно сделать фото с Эйфелевой башней, — сказал Кузнецов.

Тренерский штаб сборной России принял решение отменить утреннюю раскатку в день матча. И это решение выглядит логичным, так как дорога выдалась тяжёлой, а играть россиянам в 17:15 мск. Осталось провести теоретическое занятие в отеле, после чего выходить биться на четвертьфинал. Права на ошибку у команды Олега Знарка более нет. И ребята это прекрасно понимают.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
Теги
Сборная России — Хоккей Евгений Кузнецов — хоккей Харийс Витолиньш ЧМ-2017
Новости. Хоккей
18 мая 2017, четверг
00:50 Мето: когда команда не может бросить в створ 20 минут, нужно прибавить в атаке
00:23 Андерсон: «Оттава» займётся изучением видео, есть достаточно нарезок
17 мая 2017, среда
23:54 Шульц, Хёрнквист и Раст не сыграют в третьем матче серии с «Оттавой»
23:25 Знарок атакует Кучерова – в фоторепортаже с тренировки сборной России
23:16 Кузнецов: история с поездом обычная, посидели поболтали на солнышке
23:03 Гибсон: мне нужно выполнять работу хорошо вне зависимости от количества бросков
22:51 Кузнецов: где-то я играю неправильно, должен выступать лучше
22:35 Витолиньш: в 1/4 финала с Чехией Кузнецов сыграет с Плотниковым и Барабановым
22:27 Йози: ключ к успеху — броски по воротам, и «Нэшвилл» справился с задачей
22:06 Василевский будет защищать ворота сборной России в матче 1/4 финала с чехами
22:03 Телегин с женой Пелагеей, дочь Знарка с псом. Фото приезда сборной в Париж
21:53 Чиарелли: сначала «Ойлерз» будут вести переговоры с Макдэвидом и Драйзайтлем
21:24 Сборная России провела тренировку в Париже перед 1/4 финала с чехами
21:22 Карлайл: Гибсон дал «Анахайму» шанс, это всё, что можно требовать от вратаря
21:00 Ларкин: Кубок мира — лучший турнир, но в Кёльне на чемпионате мира тоже весело
20:44 Панарин: доехали нормально. Все устали, пока ждали поезд
20:33 Р. Ротенберг: зачем вы задаёте вопросы про заговор против России?
20:13 Марьямяки: в Кёльне лёд хороший, а в Париже были проблемы
20:10 Сятери: игра с США будет похожа на матч с Канадой, мы можем победить
20:09 Сборная России прибыла в Париж, где проведёт матч 1/4 финала ЧМ-2017
19:54 «Амур» пополнил свой состав нападающим Филиппом Толузаковым
19:32 Защитник «Трактора» Кирилл Кольцов подписал новый контракт с клубом
19:11 Московское «Динамо» подтвердило расставание с Алексеем Цветковым
19:06 Форсберг: Гибсон играл здорово, но игроки «Нэшвилла» наседали на него
18:42 Перри: плей-офф — это горки, «Анахайму» нужно держать киль ровно
18:21 ЦСКА расторг контракт с защитником Александром Кутузовым
18:13 Мэр Новокузнецка: с возмущением читаю новости о том, что мы должны покинуть КХЛ
17:58 Гибсон: было достаточно инцидентов во вратарской, я действовал по позиции
17:43 «Кузня» стала чемпионом «Лиги мечты» фестиваля Ночной лиги
17:30 Крис Ли: желаю удачи сборной России, надеюсь на встречу в полуфинале
17:24 Гецлаф: Гибсон был невероятен, позволил «Анахайму» оставаться в игре
17:06 Форвард Даниил Тарасов продлил контракт с московским «Динамо»
17:02 Кожевников: у сборной России хорошие шансы обыграть чехов
16:43 Сборная России отправилась в Париж на 1/4 финала с Чехией с задержкой в три часа
16:16 Музей хоккея присоединился к акции «Hoчь мyзeeв»
15:45 Зиновьев: информации об исключении «Кузни» нет, ведём трансферную работу
15:41 Новокузнецкий «Металлург» ведёт переговоры с Яласваарой и Черновым
15:29 Отправление поезда сборной России в Париж задерживается на неопределённый срок
14:58 Р. Ротенберг: задержка поезда в Париж не нервирует команду, всё в порядке
14:55 Самые яркие моменты 12-го игрового дня ЧМ-2017
14:43 ФХР: распорядок сборной России из-за задержки поезда не изменится
14:27 Выезд сборной России из Кёльна в Париж задерживается из-за поломки поезда
14:02 Ховард: сборная США сделает всё, чтобы выиграть золото ЧМ, у нас есть шансы
13:45 Блашилл: у сборной США хорошие шансы в четвертьфинале с Финляндией
13:18 Куниц: Кессел всегда что-то кричит, я не особо обращаю на это внимание
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какого результата добьётся сборная России на чемпионате мира?
Архив →
© championat.com, 2000–2017