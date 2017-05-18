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Сборная России отправилась на 1/4 финала ЧМ-2017 с задержкой в три часа
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ

Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа.
18 мая 2017, четверг. 07:03. Хоккей

В повести «Путешествие из Петербурга в Москву» Александр Радищев описывает истории, случившиеся с ним в дороге. А вот сборная России столкнулась с приключением ещё до отправления в Париж. На четвертьфинальный матч с Чехией в столицу Франции российская делегация решила поехать на поезде. Чуть больше трёх часов — и ты в центре города на Сене. Специально для этого на время чемпионата мира запустили регулярный скоростной поезд Кёльн — Париж.

Сборная России выбрала рейс с отправлением 12:42 по европейскому времени. Однако в назначенный час поезд не тронулся. По неофициальной информации, у поезда разошлись вагоны, и время отправления было отложено на час. Россияне не растерялись и отправились отдыхать на террасах около железнодорожного вокзала. Никита Кучеров расположился в кофейне, Иван Телегин, Сергей Плотников и Антон Белов разместились прямо на ступеньках Кёльнского собора, который находится рядом с вокзалом. Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком устроился в ресторане.

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Прошёл час, но поезда так и не было. Организаторы, чтобы как-то загладить вину, накормили национальную команду обедом. Так что в вагон-ресторан россиянам можно и не заходить.

«Задержка поезда не нервирует команду. Всё нормально, всё в порядке», — уверял первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, не присевший за всё время ни на минуту. По слухам, сборной предложили воспользоваться самолётом, но тогда добираться из парижского аэропорта по пробкам в Берси, где находится хоккейная арена, было бы проблематично. Решено было ждать поезда. Спустя три часа на центральный вокзал Кёльна приехали сборная Канады и Финляндии.

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Канадцы удивлённо поглядывали на российских хоккеистов, столпившихся на перроне. «Я желаю удачи сборной России, но и Канаде, конечно же, тоже. Надеюсь на нашу скорую встречу в Кёльне в полуфинале», — на бегу сообщил защитник сборной Канады Крис Ли, знакомый российским болельщикам по выступлению за магнитогорский «Металлург».

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В итоге сборная России отправилась в Париж на поезде, на котором только что прибыли соперники по группе B. «Так, стоп, у меня билет на 12 утра, на этот поезд меня не посадят», — сокрушался Илья Воробьёв. Контролёры виновато улыбнулись и всё-таки пропустили тренера сборной России. Первым в вагон зашёл Олег Знарок.

Маленькая дочка Антона Белова Таисия жаловалась, что на улице слишком жарко (в Кёльне в среду было "+29"). А вот её папа хмуро поглядывал на журналистов. «Хватит уже снимать», — сказал капитан сборной. «Антон, вы же интервью почти не даёте, вот и снимаем», — ответили мы. В ответ Белов улыбнулся.

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В Париж сборная России приехала уставшей. Ребята виду не подавали, но это было видно по выражению их лиц. Хоккеисты ждали, пока из вагона выйдут все пассажиры, а затем стали выходить на перрон, причём под надзором полиции.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отверг версию о том, что это заговор против России.

«У сборной России всё в порядке. Заговор против России? А зачем вы задаёте такие вопросы? Мы сосредоточены на своих вопросах – на игре с чехами. В поезде все выспались, нас покормили. Всякое может случиться – мы должны быть готовы ко всему. Работа идёт в штатном режиме. Сейчас будем тренироваться, сборную Чехии изучили, у нас есть специальный аналитический штаб. Такие вопросы решаются по умолчанию, был и видеоанализ», – заявил Ротенберг.

Панарин: Доехали нормально. Все устали, пока ждали поезд. Сели в него и стали спать. Поезд выбрали из соображения скорости, у нас всё обычно. Случаются такие вещи.

Пообщался с прессой и форвард россиян Артемий Панарин.

«Доехали нормально. Все устали, пока ждали поезд. Сели в него и стали спать. Поезд выбрали из соображения скорости, у нас всё обычно. Случаются такие вещи. Немецкая пунктуальность? Всякое бывает, что ещё говорить, всё нормально. Повторюсь, что все эти три часа спали, сидели и загорали на солнце, команда сплачивалась. Тренировка сместилась на три часа, сразу после неё пойдём ужинать, но ничего не поделаешь», — отметил нападающий.

После этого команда села в автобус и отправилась на «АккорХотелс-Арену» на вечернюю тренировку. Что ж, всё, что нас не убивает, делает крепче.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Артемий Панарин Крис Ли Роман Ротенберг ЧМ-2017
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