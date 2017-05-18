Когда Малкин и Ко уступают 0:4 к 13-й минуте. Фаворит разгромлен в Оттаве

Малкин и Кессел: нюансы взаимоотношений

Перед стартом третьего матча серии неожиданным признанием с журналистами поделился лучший бомбардир текущего плей-офф Евгений Малкин, рассказавший о своих взаимоотношениях с партнёром по звену Филом Кесселом. Именно эта парочка помогла «пингвинам» выиграть матч номер два, когда россиянин вывел Кессела на победный бросок.

«У нас с Филом бывают очень напряжённые моменты. Иногда на пару смен мы просто теряем разум, играем неудачно, но как только наступает рекламный перерыв, начинаем обсуждать, разговаривать. После этого всегда начинаем играть лучше. Что мы говорим друг другу? Посторонний вряд ли сможет это понять. Когда играешь важный матч, счёт 0:0, нам нужно забивать, а сделать это не получается, то захватывают эмоции. Мы вообще эмоциональные парни. Я выговариваю ему, что он не сделал пас, когда я был открыт, или наоборот, он делал передачу, а я не смог открыться. Я тоже хочу больше играть с шайбой, так что иногда буду на него «лаять», — сказал Малкин.

О серьёзных разногласиях между этими двумя форвардами речь, конечно, не идёт. Во время регулярного чемпионата и Малкин, и Кессел постоянно подкалывали друг друга, а россиянин даже повесил специальный стенд в раздевалке с надписью «Зона Фила». А то неравнодушие, с которым Малкин и Кессел относятся к совместной игре, с улыбкой отметил даже наставник «Питтсбурга» Майк Салливан, добавив, что подобный «разбор полётов» по ходу матча лишь укрепляет уверенность команды в своих силах.

Главной же головной болью Салливана были травмированные, количество которых начинало становиться угрожающим. Нападающие Патрик Хёрнквист, Брайан Раст, а также защитники Джастин Шульц и Тревор Дэйли приехали в Оттаву вместе с командой, но тренер не дал никаких обещаний относительно их участия в третьем матче. «Хёрнквист и Шульц должны вернуться со дня на день, у них травмы верхней части тела. У Раста то же самое, но его состояние всё ещё оценивают врачи», — сказал Салливан. В итоге на лёд «Канадиен Тайр-центра» смог выйти лишь ветеран Дэйли, пропустивший четыре предыдущие встречи.

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Сумасшедший первый период

Судьба матча была решена уже в его первом игровом отрезке, который «Питтсбург» отыграл крайне неудачно, а «Оттава» смогла слегка развеять накопившиеся обвинения в чрезвычайно оборонительной и закрытой модели игры. Первый гол влетел в ворота «Пингвинз» уже на 48-й секунде, когда Майк Хоффман пробил Марка-Андре Флёри броском с очень острого угла – вратарь просто потерял шайбу из вида.

Попытки «Питтсбурга» быстро отыграться ни к чему не привели, а в середине периода у гостей случилась настоящая катастрофа в обороне, что обернулось тремя подряд голами за интервал в 2 минуты и 18 секунд. Сначала «домосед» «Сенаторз» защитник Марк Мето беспрепятственно проник на чужой пятачок, сумев не только бросить в упор, но и сыграть на добивании. Затем без внимания защитников «Питтсбурга» остался Дерек Брассар, который на дальней штанге довёл до ума бросок в исполнении Кларка Макартура и сделал счёт 3:0.

Спустя ещё 24 секунды нападающий Зак Смит забил четвёртый гол хозяев, после чего расстроенный голкипер Марк-Андре Флёри уступил свой пост сменщику Мэтту Мюррею. «Всем надо задуматься над тем, как мы начали этот матч. Нужно было играть с большей отдачей, с лучшим желанием. Это высокая стадия плей-офф, и здесь ничего не даётся легко», — признал форвард Крис Куниц. Для «Оттавы» такая голевая прыть и вовсе оказалась рекордной: «сенаторы» впервые в своей истории в матче плей-офф забили три гола подряд менее чем за четыре минуты.

Играть оставалось ещё много, и «Питтсбург» предпринял попытки вернуться в этот матч, но преимущество «Оттавы» оказалось слишком велико. Малкин и Кессел создали по неплохому моменту, но хозяев выручил голкипер Крейг Андерсон, а ключевой сейв вратаря случился во втором периоде, когда ветеран невозмутимо забрал шайбу в ловушку после броска Картера Рауни в упор.

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Болельщики «Сенаторз» на трибунах получили хороший шанс поупражняться в сарказме, периодически выкрикивая фамилии вратарей «Пингвинз», а когда пауза между бросками была слишком большая, то принимались скандировать свой любимый клич: «Crosby sucks!». Капитан «Питтсбурга» смог ответить на это заброшенной шайбой, но случилось это слишком поздно, чтобы на что-то повлиять: «Оттава» одержала крупную победу, поставив перед «стальными» новую проблему о том, кто должен быть стартовым голкипером в четвёртом матче.

«Всё было не слишком хорошо. Мы даже близко не играли так, как должны были. Не думаю, что мы были достаточно готовы к матчу, а соперник продемонстрировал, что собирается заставить нас заплатить за каждую ошибку. Самое главное для нас сейчас – это короткая память. Надо убедиться в том, что следующий матч будет нашим лучшим матчем», — сказал защитник «Питтсбурга» Олли Мяяття.

По данным статистики, при счёте 1-1 победитель третьего матча серии выходил в следующий раунд 205 раз, уступив лишь в 99 случаях. Правда, в текущем плей-офф этот перевес не столь очевиден (3-2).

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«Нэшвилл» делает историю

Днём ранее «Нэшвилл» выиграл у «Анахайма» третий матч финала Западной конференции и стал на один шаг ближе к первому в своей истории появлению в главной серии сезона. Пропустив во втором периоде от Перри, «хищники» смогли отыграться, а за три минуты до конца основного времени реализовали удаление Криса Вагнера. Автором победной шайбы стал защитник Роман Йози, для которого этот гол стал уже пятым в плей-офф. «Мы – уверенная в своих силах команда. Мы знаем, на что способны, и никто не паниковал, когда счёт был не в нашу пользу. Не имеет значения, что происходит, потому что главное – делать своё дело и оставаться позитивно настроенными», — нравоучительно сказал Йози после матча. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли «Нэшвилл» одержал 6 побед в 6 матчах на своей площадке.