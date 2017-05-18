Вспомнить всё! Как чехи противостояли сборной России на чемпионатах мира

Перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира вспоминаем самые яркие и непредсказуемые матчи между сегодняшними соперниками. Всего на чемпионатах мира сборные встречались 17 раз, и по их итогам дела лучше обстоят у наших соперников. По крайней мере, в решающих матчах сборной России редко когда удавалось сломить сопротивление чехов, что, впрочем, не делало игру менее зрелищной.

В расчёт брались только встречи в рамках чемпионатов мира, а также рассматривались только матчи между сборными России и Чехии после 1993 года, то есть после распада СССР и Чехословакии.

Что может помешать России выиграть у Чехии в 1/4 ЧМ? Мнение экспертов Сборная России неудачно сыграла в защите в матче с США, но за счёт атаки должна проходить в полуфинал – так считают эксперты.

ЧМ-1997. Матч за третье место. Россия – Чехия – 3:4

Одно из самых обидных поражений за всю историю противостояния этих сборных на чемпионатах мира. Не справившись со шведами и канадцами, команды сошлись в матче за третье место, который стал едва ли не интереснее всей финальной серии. На гол Александра Королюка чехи сразу же ответили двумя шайбами, а к концу второго отрезка и вовсе вели — 3:1. К счастью, тогда в сборной нашлись Алексей Яшин и Александр Прокопьев, сравнявшие счёт, уверив тем самым почти всех, что игра перейдёт в овертайм. Смирились с этим, казалось, и чехи, однако свой единственный момент в концовке матча они реализовали — Юрий Допита, который впоследствии сделал себе неплохую карьеру в НХЛ, отправил шайбу в ворота Максима Михайловского.

ЧМ-2006. 1/4 финала. Россия – Чехия — 3:4 ОТ

В тот год мы уже уступали чехам на Олимпиаде в матче за третье место, а потому вернуть должок на менее масштабном турнире было бы как нельзя кстати. Однако четвертьфинал латвийского форума сложился отнюдь не в нашу пользу. Гол нашего лучшего игрока на том турнире Александра Овечкина никаких преимуществ нам не дал, и чехи к началу третьего периода уже вели в счёте. Третий период превратился в настоящий триллер, когда наша сборная дважды отыгрывалась и смогла перевести игру в дополнительное время. Овертайм немного затянулся, однако на 68-й минуте встречи Збынек Иргл всё-таки принёс чехам путёвку в полуфинал. На том турнире, кстати, чехи добрались до финала, но уступили в решающем матче сборной Швеции.

ЧМ-2008. Групповой этап. Россия – Чехия — 5:4 ОТ

На пути к долгожданным золотым медалям в Квебеке у нас стояла в том числе и сборная Чехии. Тот матч получился, пожалуй, одним из самых непредсказуемых в истории противостояния этих сборных, потому закономерно завершился лишь в овертайме. Наша сборная открыла счёт усилиями Сергея Зиновьева, однако чехи сумели не просто отыграться, но и выйти вперёд уже к 12-й минуте встречи. Гол Горовикова за секунду до конца первого периода увёл команды в раздевалки при паритете, а уже во втором отрезке Патрик Элиаш добавил к своей первой шайбе ещё две, вновь обеспечив чехам преимущество, нейтрализовать которое смог лишь Константин Корнеев. В овертайме главным героем мог стать Илья Ковальчук, однако на 26-й секунде дополнительного времени он не реализовал буллит, оставив свой главный бросок на потом, а победу России принёс Алексей Морозов.

Россия – США и ещё 4 лучших матча на групповом этапе ЧМ Невероятная развязка группового этапа, неожиданный всплеск французов и волевые качества чехов – самые яркие игры группового этапа ЧМ.

ЧМ-2010. Финал. Россия – Чехия — 1:2

Тот матч обещал стать для нас историческим. После 15-летнего перерыва сборная России выиграла ЧМ два раза подряд, в обоих случаях обыграв канадцев, поэтому почти все были уверены, что третье чемпионство против более скромной Чехии не за горами. Но не тут-то было: команда, ведомая самим Яромиром Ягром, открыла счёт уже на 20-й секунде и затем упрочила преимущество под занавес второго периода. Нашу сборную хватило лишь на обострение интриги в концовке, когда за 36 секунд до конца матча Павел Дацюк сделал счёт 1:2. Лёд «Ланксесс-Арены» стал для чехов счастливым, и, возможно, даже к лучшему, что свою четвертьфинальную встречу мы проведём в Париже. Хотя бы избежим бесчисленных аналогий.

ЧМ-2011. Матч за третье место. Россия – Чехия — 4:7

Желание поквитаться с чехами за прошлогоднее поражение и побороться пусть уже за бронзовые медали было велико, однако подопечные Алоиса Гадамчика вновь поставили перед нашей сборной шлагбаум. Дубля Петра Прухи и хет-трика Романа Червенки чехам с лихвой хватило, чтобы начать праздновать победу уже после второго периода. Попытался внести интригу в матч Владимир Тарасенко, однако на его гол чехи ответили двумя уже в заключительном отрезке матча. Плеканец отправлял шайбу в пустые ворота ещё за две минуты до конца, а потому вполне логично, что многие зрители выключили телевизор уже на этом моменте.

Предстоящий матч для сборной России наверняка будет не менее сложным, чем упомянутые игры. На прошлогоднем ЧМ команда Олега Знарка уступила чехам в стартовом матче – 0:3.