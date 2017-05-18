Россия сразится с Чехией в четвертьфинале ЧМ-2017! LIVE

Сборная России сыграет с Чехией в 1/4 финала на ЧМ-2017. Подробности встречи и все события вокруг неё — в нашем онлайне.

Турнирная таблица чемпионата мира

Указанное в трансляции время – московское

13:00. Что касается чехов, то главной тайной их состава является именно вратарская позиция. Чешские тренеры засекретили информацию о том, кто будет голкипером — Павел Францоуз или Петр Мразек.

12:45. Как сообщил перед матчем Харийс Витолиньш, голкипером сборной России в игре с чехами будет Андрей Василевский.

12:30. На тренировке сборная России занималась в следующих сочетаниях.

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин;

«Синие»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин;

«Красные»: Иван Проворов – Андрей Миронов; Артемий Панарин — Владислав Наместников — Никита Кучеров;

«Чёрные»: Виктор Антипин – Антон Белов; Никита Гусев – Вадим Шипачёв – Евгений Дадонов;

«Белые»: Дмитрий Орлов – Артём Зуб; Сергей Плотников – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов, Владимир Ткачёв.

12:15. Несмотря на приключения с транспортом, сборная России смогла потренироваться на льду «АккорХотелс Арены», лёд которой оказался даже хуже, чем в Кёльне.

«У сборной России всё в порядке. Заговор против России? А зачем вы задаёте такие вопросы? Мы сосредоточены на своих вопросах – на игре с чехами. В поезде все выспались, нас покормили. Всякое может случиться – мы должны быть готовы ко всему. Работа идёт в штатном режиме. Сейчас будем тренироваться, сборную Чехии изучили, у нас есть специальный аналитический штаб. Такие вопросы решаются по умолчанию, был и видеоанализ», – заявил первый вице-президент ФХРРоман Ротенберг.

12:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Россия – Чехия на чемпионате мира–2017. Мы расскажем всё об игре, а также о происходящем вокруг неё. Накануне россияне прибыли в Париж из Кёльна, в начале путешествия столкнувшись с незатейливым испытанием на прочность от немецких железных дорог. Поезд задержали на три часа. Сразу после приезда команда Олега Знарка провела ледовую тренировку на «АккорХотелс-Арене». В свою очередь чехи спокойно потренировались с утра.