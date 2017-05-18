Кто выиграет в четвертьфиналах ЧМ-2017? Мнение экспертов

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев, главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, агент и чемпион мира 1999 года среди молодёжных сборных Кирилл Сафронов, а также тренер ХК «Сочи» Айван Занатта поделились мнениями относительно четвертьфиналов чемпионата мира и их фаворитов.

— Кто, по вашему мнению, выиграет в четвертьфиналах ЧМ-2017?

Гуськов: В паре Канада – Германия фаворит ясен. С другой стороны, немцы играют дома и показывают хороший хоккей. Они играют в плей-офф, это уже о чём-то говорит. Они уже кое-чего добились и покажут всё, на что способны. Я не думаю, что Германия победит, но у канадцев будет очень тяжёлая победа. Учитывая игру американцев против сборной Росси, видно, что они очень хорошо обучены физически и технически. Команда старается вымотать соперника за счёт давления. Финны, которые блёкло выглядят, могут его не выдержать. Их единственный шанс – поймать американцев на контратаке.

Кожевников: У финнов молодая команда, но американцы почувствовали вкус побед, выиграв у наших, у них эйфория. Но я думаю, что финны дадут бой, поставлю на них.

Креативная игра шведов против командной и дисциплинированной игры Швейцарии. Где-то за неимением мастерства они берут игровой дисциплиной. Шведы более разноплановые в атаке, и за счёт этого они обыграют сборную Швейцарии. Что касается России и Чехии, то нашим ребятам необходимо отмести всё то, с чем они столкнулись в связи с переездом. Сами хоккеисты понимают, что на эти задержки не стоит обращать внимание, это издержки профессии. Мы можем предложить чехам такой темп, при котором они просто-напросто сдадутся. У нас молодая команда, которая восстанавливается быстрее и готова лучше. Надо поаккуратнее сыграть в обороне и у себя на пятаке. С атакой у нас всё в порядке, команда боеспособная. За счёт агрессии и темпа мы можем смять чехов и добить их голами.

Россия сразится с Чехией в четвертьфинале ЧМ-2017! LIVE Сборная России сыграет с Чехией в 1/4 финала на ЧМ-2017. Подробности встречи и все события вокруг неё — в нашем онлайне.

Бадюков: Как я уже говорил, для нас чехи – наиболее удачный соперник из тех четырёх команд, которые вышли из группы В. Несмотря на то что в Париже лёд ещё хуже и там ещё душнее и с переездом вышла задержка, у нас очень серьёзная цель. Учитывая силу четырёх звеньев нашей команды, я думаю, что против двух хороших звеньев чехов наша команда посильнее будет смотреться. По шансам предпочтительнее наши ребята.

Что касается пары США – Финляндия, то здесь всех впечатлила игра американцев против России и Швеции. Мы вынуждены говорить, что не во всех линиях финская команда в порядке. Марьямяки не может определиться с вратарём. Американцы пройдут дальше.

В паре Швеция – Швейцария я не стал бы скидывать на счетов швейцарцев. Если они побегут играть в открытый хоккей, то шведы накажут. Они – фавориты в этом противостоянии. Швейцария основную свою задачу выполнила. Канада – Германия – очень тяжёлая пара. Немцы хозяева. Канадцы обладают теми игроками, которые используют свои моменты. Немцы предоставляют моменты раз за разом. Для них всё здесь закончится.

Плющев: Германия – хозяин турнира, но Канада пройдёт дальше. США тоже это сделают, они настроены агрессивно и оптимистично после победы над сборной России, так как это всегда один из главных фаворитов.

Шведы решат свои проблемы в игре со швейцарцами, потому что после тех неудачных игр, которые у них были, им ничего не остаётся кроме как доказать свои претензии на медали. Тем более состав они усилили, и у них есть повод для оптимистичного выступления. Что касается матча Россия – Чехия, то его исход я предсказывать не буду, так как считаю это не очень этичным, к тому же я болею за сборную России.

Вспомнить всё! Как чехи противостояли сборной России на чемпионатах мира Самые памятные игры сборных России и Чехии на чемпионатах мира.

Гулявцев: Сегодняшний матч для сборной России не будет лёгким. У наших игроков есть определённая мотивация, так как последний матч с американцами мы проиграли. Это четвертьфинал, игра на вылет, здесь будет бойня. Наши всё равно выиграют. Канада – Германия? Канадцы фавориты в этом матче, несмотря на то, что немцы хозяева турнира. Индивидуально сильных игроков у канадцев побольше, чем у Германии. Но надо учесть тот факт, что немцы играют дома, они приложат все усилия, чтобы продлить домашний чемпионат.

Сафронов: Шведы на групповом этапе смотрелись здорово. По ходу чемпионата они ещё и усилились, приехали Лундквист и Бекстрём.

Что касается матча шведов и швейцарцев, то здесь игра будет обоюдно равной. Возможно, дело дойдёт до дополнительного времени. Результат предсказывать не люблю, но разрыв в счёте будет минимальным. Швейцарцы в этом году очень мощно выглядят, поэтому в этом противостоянии я ставить бы ни на кого не стал. Америка выглядит фаворитом в паре с Финляндией, но финны, как показывают прошлые чемпионаты мира, выстреливают в играх на вылет. Серьёзного фаворита в этой паре я не вижу, хотя шансов в этом матче больше у американцев.

Кожевников: В матче Россия – Чехия по мастерству и по классу игры, которую сборные показывали на первенстве мира, наша команда – фаворит. Мы должны чехов проходить вне зависимости от чего-либо, команда у нас сильнее и мобильнее. Поэтому наши должны выигрывать.

Что касается пары Швеция – Швейцария, то мы не знаем настоящую силу шведов. У них хорошие игры чередуются с провалами. Швейцарцы играют жёстко, от обороны, достаточно мобильно и неплохо катаются. И у них очень сильные контратаки. Думаю, что шведы выиграют, потому что мастерства у них побольше.

У финнов молодая команда, но американцы почувствовали вкус побед, выиграв у наших, у них эйфория. Но я думаю, что финны дадут бой, поставлю на них. Они должны собраться. У них такая же молодая команда, как и у США.

Канада ассоциируется с победами везде. Тут вариантов нет. Если чего-то экстренного не произойдёт, Канада выиграет. Она сильнее Германии, мощнее, накатаннее, и там есть мастера, которые сделают игру.

К. Сафронов: Болею за сборную России и, несмотря на поражение американцам, верю в победу нашей команду. Думаю, это поражение сплотит нашу сборную. Сегодня ждут от ребят только победы.

Мне очень понравилась на этом чемпионате мира сборная США. Молодая, перспективная команда, все игроки в отличной физической форме, действуют агрессивно, играет в типичный северо-американский хоккей. Здорово играют на пятачке, бегут вперёд, много бросают. Думаю, сборная США обыграет Финляндию.

Шансы, конечно, есть всегда. Но всё-таки канадцы по уровню мастерства выше, чем сборная Германии. Так что Канада, вероятно, пройдёт дальше.

Шведы на групповом этапе смотрелись здорово. По ходу чемпионата они ещё и усилились, приехали Лундквист и Бекстрём. Швейцария прилично проводит мировое первенство, но всё-таки шведы должны выиграть.

Занатта: Фавориты четвертьфинальных матчей станут победителями, поэтому мы увидим полуфиналы Россия – Канада и США – Швеция. Игры США – Финляндия и Россия – Чехия будут, пожалуй, самыми равными, в вечерних встречах всё предельно ясно: канадцам будет тяжело играть против домашней публики, но их класс гораздо выше. То же самое будет и со швейцарцами, они дадут бой шведам, но на дистанции всего матча их не хватит.

Занатта: Россиянам будет тяжело в матче с чехами, но класс и мощь на их стороне, поэтому команда Знарка вернётся в Кёльн на решающие матчи.

Финны испытывают сложности на протяжении всего турнира, в то время как американцы очень уверенно провели групповой этап. США выглядят более сплочённой командой. Россиянам будет тяжело в матче с чехами, но класс и мощь на их стороне, поэтому команда Знарка вернётся в Кёльн на решающие матчи.