Чего бояться сборной России? Как можно остаться без медалей

К четвертьфиналу чемпионата мира с чехами сборная России подходит в статусе фаворита, но не стоит думать, что она уже вышла в полуфинал. Мы выделили основные причины, по которым россияне могут не встретиться с Канадой в кёльнском полуфинале.

Россия сразится с Чехией в четвертьфинале ЧМ-2017! LIVE Сборная России сыграет с Чехией в 1/4 финала на ЧМ-2017. Подробности встречи и все события вокруг неё — в нашем онлайне.

История со сломанным поездом

В штабе сборной уверяют, что трёхчасовая задержка поезда Кёльн – Париж никак не повлияла на распорядок команды. Сами игроки говорят, что только порадовались возможности позагорать под немецким солнцем. Вот только в то, что эта история никак не отразилась на российской команды, поверить трудно. Жизнь хоккейной команды, особенно на таком крупном турнире, расписана по минутам. Даже небольшое отклонение от нормы может вывести её из равновесия. Тем более что вокруг задержки поезда было много шумихи, а игрокам пришлось отвечать на вопросы журналистов. Чехи всё это время планомерно готовились к матчу в Париже, не думая о расписании поездов.

Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа.

Новая арена и плохой лёд

Опасен не только затянувшийся переезд, но и сам факт игры на новой арене. Сборная России, конечно, успела покататься на парижском стадионе, но привычным для подопечных Знарка он от этого не стал. Разные арены – это разные температуры, что прямым образом влияет на игру. Где-то менее душно, где-то ты и вовсе задыхаешься. Чехи на арене в Париже провели весь групповой этап, им не нужно перестраиваться. К тому же, по признаниям финнов, которые отправились в обратном направлении, лёд во Франции даже хуже, чем на «Ланксесс-Арене». Такой быстрой команде, как сборная России, это явно не пойдёт на пользу. Не будет у нашей команды и такой ощутимой поддержки, которая могла быть в Кёльне. Чемпионат мира, который казался для россиян чуть ли не домашним, обретёт нейтральный оттенок.

Кузнецов не может поймать свою игру, нервничает и становится для своей команды миной замедленного действия.

Чешское меньшинство

Сборная России – лучшая команда чемпионата мира по игре в большинстве. Подопечные Знарка единственные используют больше половины попыток. 54% реализации по итогам группового этапа – результат поистине фантастический. Казалось бы, это то, на что россияне могут уповать в четвертьфинале, но у Чехии есть, чем ответить на наше большинство. За семь матчей в группе команда Йозафа Яндача пропустила в меньшинстве всего две шайбы. Лучше, чем чехи, в численном неравенстве обороняется на турнире только одна команда – Швеция. Примечательно, что во встрече с «Тре крунур» россияне забросили всего одну шайбу, да и то в равных составах. Если чехи сумеют выключить наши спецбригады, то пиши пропало.

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Неприкаянность Кузнецова

В игре с американцами от Евгения Кузнецова было больше вреда, чем пользы. Форвард «Вашингтона» передерживал шайбу, терял её, не мог найти «химию» с партнёрами и хватал роковые удаления. Сам Кузнецов не отрицает, что пока на этом турнире выглядит не лучшим образом, играя неправильно. Кажется, что все ошибки челябинца идут от его неприкаянности. Знарок пока не нашёл для него партнёров, ставя то с Ничушкиным, то с ребятами из «Тампы», а на матч с чехами планирует определить к нему Плотникова. Кузнецов не может поймать свою игру, нервничает и становится для своей команды миной замедленного действия.

Детские ошибки защитников

Есть мнение, что проиграть в четвертьфинале Россия может только сама себе. Например, допустив непозволительное количество ошибок в обороне. Этим пунктом можно было пренебречь, если бы не то, что мы увидели в игре с американцами. Несмотря на то что голы в ворота Василевского привозили в основном одни и те же люди, сбои были системные. Что молодой Проворов, что опытный Белов теряли позицию, играя неправильно в своей зоне. Успел ли наш тренерский штаб «подкрутить» игру в обороне за те два дня, что были на подготовку к четвертьфиналу? На то, чтобы отстроить струны защиты, у Знарка и его помощников было две недели группового этапа, но этого не хватило. «Бомбы» можно ожидать буквально от каждого защитника, кроме, разве что, пары Киселевич – Гавриков.

Голевой голод Ворачека и Пастрняка

На данный момент по три шайбы в составе сборной Чехии имеют три игрока. Среди них хорошо знакомый нам Роман Червенка. А вот главные звёзды сборной Чехии пока сидят на снайперской диете. Якуб Ворачек и Давид Пастрняк забросили по шайбе аутсайдерам и на этом пока успокоились. При этом нельзя сказать, что они проваливают турнира. И Ворачек, и Пастрняк ведут игру своих звеньев, набирая немало очков за результативные передачи. Вспоминая, как до золотого дубля в финале Квебека проводил чемпионат мира Илья Ковальчук, такое положение дел должно тревожить вовсе не Яндача, а Знарка. Когда по другую сторону площадки есть мастера, голодные до голов, прорвать может в любой момент.

На то, чтобы отстроить струны защиты, у Знарка и его помощников было две недели группового этапа, но этого не хватило.

Кураж Мразека

Надежды сборной России неоднократно разбивались о чешских вратарей. Чего только стоит финал Нагано-1998, когда великолепную российскую команду остановил Доминик Гашек. Нынешний первый номер чехов пока не ровня Доминатору, но он тоже может тащить команду на себе. Так, как это было на МЧМ-2012, по итогам которого Петр Мразек был признан лучшим вратарём турнира. На том чемпионате голкипер чешской «молодёжки» чуть ли не в одиночку воевал против команды Брагина в четвертьфинале, в которой солировал Евгений Кузнецов, но по итогу сдался. Повторится ли история теперь, когда спустя пять лет он встретится с Кузнецовым, Кучеровым, Гусевым и другими россиянами из той команды?

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Недооценка

Последнее, что должна сделать сборная России, – это недооценить соперника. Чехи пусть и заняли в парижской группе третье место, проиграв в последнем туре швейцарцам, заслуживают к себе уважения. Команда Йозефа Яндача – самый непредсказуемый соперник из всех, которые могли попасться нашей команде. Они проиграли Канаде в стартовом матче турнира, но по игре «кленовым» ничуть не уступали. У Чехии два играющих звена, от каждого из которых стоит ждать опасности. Подопечные Яндача играют не в совсем классический чешский хоккей, добавляя к привычной вязкости игру в давление. Никто ещё не забыл, чем обернулась активность американских форвардов в заключительном матче группового этапа. Чехи сделают всё возможное, чтобы надавить на наших защитников и наказать за каждую их ошибку.