Россия напомнила Чехии МЧМ-2012! Дальше Кузнецов разобьёт Канаду?

Когда в одном предложении произносят «Россия, Чехия, Кёльн», то вспоминают прежде всего финал чемпионата мира 2010 года. Тогда наша сборная, напичканная звёздами первой величины, прибыла на немецкую землю с намерением искупить вину за «ночной позор» Ванкувера. Да только вендетта команде Быкова и Захаркина не удалась. Канаду хоть и удалось выбить в четвертьфинале, в решающем матче турнира россияне споткнулись о чехов. Наш соперник по финалу не привёз и трети звёзд, что были в распоряжении наших тренеров, но быстрый гол и надёжная игра Томаша Вокоуна предопределили судьбу золотых медалей. Кёльн-2010 стал очередным доказательством истины о том, что команда звёзд – это не всегда команда-звезда, и даже сумасшедший состав ничего не гарантирует.

Впрочем, единственная ниточка, связывающая с тем финалом, порвалась ещё на групповом этапе. После того как Сергей Мозякин получил травму в игре с Германией, в составе нашей команды не осталось игроков, заставших прошлый чемпионат мира в Кёльне. Нынешний турнир куда ближе по составам и сценарию к МЧМ-2012. По любопытному стечению обстоятельств ворота чехов тогда защищал Петр Мразек, ставший лучшим вратарём турнира, а победную шайбу в четвертьфинале россияне забросили с передачи Никиты Кучерова, который спустя пять лет стал лидером взрослой сборной. Помимо Мразека и Кучерова за свои «молодёжки» тогда бились Виктор Антипин и Евгений Кузнецов, Никита Гусев и Иван Телегин, а также Андрей Василевский. Обыгрывать чехов ещё задолго до Олега Знарка этих ребят приучил Валерий Брагин.

Чего бояться сборной России? Как можно остаться без медалей Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с Чехией. Чего стоит опасаться команде Олега Знарка?

На том самом чемпионате мира в Калгари, который выглядит прологом к происходящему сейчас в Кёльне, самым ценным игроком был признан Евгений Кузнецов. И это при том, что на групповом этапе капитан «молодёжки» разжился очками всего в одном матче – против Латвии, а его звёздным часом стал полуфинал канадцами. До поры до времени Кузнецов подвергался жесточайшей критике. Вам это ничего не напоминает? Спустя пять лет после того турнира Женя точно так же долго раскачивается в Кёльне, принимая на себя критические стрелы. После крайне неудачного матча с американцами Знарок убрал от него Валерия Ничушкина, приставив к форварду «Вашингтона» Сергея Плотникова. Поиск оптимальных партнёров для челябинца продолжился.

Кто бы мог подумать, что одно-единственное изменение в составе, на которое решился Знарок, станет судьбоносным. Перед тем как «эффект Плотникова» подействовал, россиянам пришлось почти половину периода отбиваться. Чехи со стартовой смены прижали нашу команду, имели громадное преимущество по броскам и первыми получили шанс сыграть в большинстве. Но стоило подопечным Знарка хоть немного отодвинуть игру от своих ворот, как у ворот Павла Францоуза созрел голевой момент. Это Кузнецов в свойственном ему стиле влетел в зону и сделал пас вразрез на Плотникова. Сергей, призванный реанимировать звёздного форварда, был близок к тому, чтобы открыть счёт, но удача оказалась на стороне Францоуза. Шайба скакала по ленточке, но не пересекла её. Однако тропинка к чешским воротам была протоптана.

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Не прошло и минуты с момента, когда Кузнецов с Плотниковым заставили чехов нервничать, как сборная России открыла счёт! Дмитрий Орлов прошил Францоуза классным кистевым, а передачу ему отдавал… Плотников. Силовой форвард быстро «переобулся» в созидателя. Его бэкхенду позавидовал бы любой диспетчер. Ещё одним героем первого периода стал Кучеров. Это его через себя перекинул Якуб Ержабек, заработав две минуты штрафа. Никита не стал прощать новичка «Монреаля», который переехал в Канаду из Подмосковья. Его лазерный прицел отправил шайбу под перекладину, подтвердив реноме сборной России как самой опасной команды турнира в большинстве. А кто выкатил ему шайбу под бросок? Разумеется, Кузнецов! Проскользив по чешской зоне и попутно унизив Михала Кемпны, он записал свою фамилию в протокол.

Не так уж и часто выдаётся повод хвалить наш тренерский штаб за неожиданные ходы. Рокировка Ничушкина с Плотниковым – тот редкий случай, когда результат превзошёл ожидания. Со стороны казалось, что Сергей как влитой в силовом звене, а Валерий вот-вот найдёт себя рядом с земляком. Однако Знарок что-то разглядел в этом сочетании, проверил его на единственной парижской тренировке, а в четвертьфинале собирал урожай. Плотников с Кузнецовым не только организовали две шайбы, после которых практически всё в этом матче было ясно, но и в целом игру провели на высшем уровне. Плотников привычно вгрызался в защитников, а Кузнецов наконец-то нащупал баланс в игре, пустив в нужное русло своё исключительное умение придержать шайбу.

Сборная России выиграла у Чехии и ждёт Канаду в полуфинале ЧМ-2017! LIVE Сборная России играет с Чехией в 1/4 финала на ЧМ-2017. Подробности встречи и все события вокруг неё — в нашем онлайне.

Сборная России забила далеко не всё, что создала. Кучерова лишили дубля в третьем периоде, подбив клюшку, когда наш форвард убегал на рандеву с вратарём «Детройта». А какая возможность была у Ничушкина, когда тот объехал ворота, защитников, вратаря, но не попал в ворота! Артемий Панарин и вовсе словно попал на остров невезения. Перед тем как удачно убежать с Кучеровым на чешские ворота, он потратил три-четыре попытки, каждая из которых могла увенчаться голом. Незадолго до сирены Панарин сбросил с плеч многотонный груз.

Россия идёт дальше, оставив чехов за бортом. Было опасение, что ложкой дёгтя станет травма Владислава Наместникова, который принял на себя шайбу при игре в меньшинстве, но в третьем периоде центрфорвард вернулся на лёд. Наша команда идёт дальше уверенно и без потерь. Если ЧМ-2017 и правда идёт по сценарию МЧМ-2012, то в полуфинале нас ждёт победа над Канадой с соло-концертом Кузнецова, а в финале – поражение от Швеции. Впрочем, для того чтобы всё совпало, канадцы в вечернем матче должны победить команду Марко Штурма, а вместе с ней и многочисленную армию немцев, собравшихся на трибунах.