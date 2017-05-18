Россия – в полуфинале ЧМ-2017! Видеообзор победы над чехами

Команда Олега Знарка одержала седьмую победу на ЧМ. Всё, что окружало четвертьфинальный матч с чехами, – в нашем видеообзоре.

Сборная России выиграла у Чехии и ждёт Канаду в полуфинале ЧМ-2017! LIVE Сборная России играет с Чехией в 1/4 финала на ЧМ-2017. Подробности встречи и все события вокруг неё — в нашем онлайне.

Сборная России одержала уверенную победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:0.

В первом периоде Дмитрий Орлов открыл счёт, а через несколько минут Никита Кучеров удвоил преимущество россиян, реализовав большинство. Окончательный счёт установил Артемий Панарин. Вратарь Андрей Василевский сыграл на ноль, отразив 27 бросков.

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В полуфинале сборная России встретится с победителем матча между Канадой и Германией. Полуфинальный матч пройдёт 20 мая в Кёльне.

«Молодцы, что победили, но это было ожидаемо. Не надо сейчас дифирамбы петь, это только четвертьфинал. Надо настраиваться на другую игру, чтобы тренерский состав и игроки сделали правильные выводы. С канадцами будет совершенно другая игра. Чехия – это Чехия, а Канада – это совсем другая вещь. Надо обратить внимание на розыгрыш большинства и выход из зоны. Нужно где-то собой жертвовать крайним нападающим. Я понимаю, что у нас больше атакующих защитников, чем оборонительных, кроме Белова и Зуба. Тут нужно внимание и найти какую-то золотую середину. Чехи сегодня выглядели даже лучше, чем на групповом турнире. Они правильно выбрали тактику, потому что с такой командой, как Россия, надо было забить в первом периоде, а потом играть в обороне. Контратаки у чехов – это классическая вещь. То, что у них этого не получилось, говорит о том, что игра наша была построена правильно. Надо отдать должное нашим игрокам», — поделился впечатлениями от игры двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Путешествие сборной России из Кёльна в Париж

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Прибытие команд на игру

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Болельщики в Париже и Кёльне

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Самые яркие моменты матча

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