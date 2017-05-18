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Олег Знарок
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Знарок: с США мы валяли дурака, а с Чехией было предвзятое судейство

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Чехией в 1/4 финала ЧМ-2017 оказался недоволен судейством и качеством льда.
18 мая 2017, четверг. 21:15. Хоккей

Сборная России на чемпионате мира обыграла Чехию (3:0) и вышла в полуфинал, где соперником нашей команды может стать Канада. Главный тренер россиян Олег Знарок подвёл итоги четвертьфинала.

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— Игра была для нас психологически сложная. Готовились к ней, сложный вопрос переезда. Качество льда… Мы грешили на Кёльн, а здесь оно просто отвратительное. Очень жарко было. Первые полпериода оборонялись. Но потом пересилили себя и стали играть в свою игру. Всех с победой, готовимся дальше, — сказал Знарок.

— Согласны, что эта победа могла бы дать больше, если бы сыграли в Кёльне?

— Нам было очень сложно психологически перестроиться. Лёд очень неважный, очень жарко. Пытались сразу играть быстрыми сменами, чтобы не задохнуться.

— На чемпионате мира такой лёд когда-нибудь встречали?

— Нет такого в воспоминаниях.

— С Наместниковым всё в порядке?

— Он играл на уколах. Дальше посмотрим, будет ли играть.

— Зачем его начали выпускать в третьем периоде?

— Нам нужны были центральные нападающие.

— Как оцените игру Владимира Ткачёва?

— Неплохо сыграл.

— На ваш взгляд, Евгений Кузнецов вписался в звено к Кучерову и Панарину?

— Вы же сами всё видели.

— Вы им стали доверять большинство.

— Я посмотрел, что они лучше физически готовы.

— Орлов и Кузнецов уже набрали оптимальную форму?

— У них пятый день акклиматизации… Орлов хорошо открыл счёт.

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— Америку все расхваливали, а финны их убрали в четвертьфинале. Удивились?

— Не удивился. Это мы в матче с ними дурака валяли.

— Если в полуфинале сыграете с Канадой…

— Почему если?

— Им ещё с Германией играть. Есть хотя бы один процент, что немцы пройдут.

— Ну ничего, будем готовиться к Канаде.

— Вы канадцев не могли обыграть ни на Кубке мира, ни на чемпионатах мира. Будет ли это в вас сидеть?

— Что должно сидеть? Я вам что, мальчик 18-летний?

— В матче со сборной США у вас было много удалений. Теперь довольны дисциплиной?

— Сегодня тоже было много удалений, но мне кажется, было предвзятое судейство.

Лёд очень неважный, очень жарко. Пытались сразу играть быстрыми сменами, чтобы не задохнуться.

— Вас не удивило правило на вбрасываниях. Вы не заметили?

— Это у нас в КХЛ могут по пять минут клюшку не ставить на лёд. Правила должны быть общие.

— Обратной дороги в Кёльн не боитесь?

— Лично мне кажется, что лучше бы перестраховались и поехали в Кёльн сегодня. Как раз бы к ужину успели.

— А почему не самолётом добираетесь?

— Это не ко мне вопрос.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей Олег Знарок ЧМ-2017
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