Знарок: с США мы валяли дурака, а с Чехией было предвзятое судейство

Сборная России на чемпионате мира обыграла Чехию (3:0) и вышла в полуфинал, где соперником нашей команды может стать Канада. Главный тренер россиян Олег Знарок подвёл итоги четвертьфинала.
— Игра была для нас психологически сложная. Готовились к ней, сложный вопрос переезда. Качество льда… Мы грешили на Кёльн, а здесь оно просто отвратительное. Очень жарко было. Первые полпериода оборонялись. Но потом пересилили себя и стали играть в свою игру. Всех с победой, готовимся дальше, — сказал Знарок.
— Согласны, что эта победа могла бы дать больше, если бы сыграли в Кёльне?
— Нам было очень сложно психологически перестроиться. Лёд очень неважный, очень жарко. Пытались сразу играть быстрыми сменами, чтобы не задохнуться.
— На чемпионате мира такой лёд когда-нибудь встречали?
— Нет такого в воспоминаниях.
— С Наместниковым всё в порядке?
— Он играл на уколах. Дальше посмотрим, будет ли играть.
— Зачем его начали выпускать в третьем периоде?
— Нам нужны были центральные нападающие.
— Как оцените игру Владимира Ткачёва?
— Неплохо сыграл.
— На ваш взгляд, Евгений Кузнецов вписался в звено к Кучерову и Панарину?
— Вы же сами всё видели.
— Вы им стали доверять большинство.
— Я посмотрел, что они лучше физически готовы.
— Орлов и Кузнецов уже набрали оптимальную форму?
— У них пятый день акклиматизации… Орлов хорошо открыл счёт.
— Америку все расхваливали, а финны их убрали в четвертьфинале. Удивились?
— Не удивился. Это мы в матче с ними дурака валяли.
— Если в полуфинале сыграете с Канадой…
— Почему если?
— Им ещё с Германией играть. Есть хотя бы один процент, что немцы пройдут.
— Ну ничего, будем готовиться к Канаде.
— Вы канадцев не могли обыграть ни на Кубке мира, ни на чемпионатах мира. Будет ли это в вас сидеть?
— Что должно сидеть? Я вам что, мальчик 18-летний?
— В матче со сборной США у вас было много удалений. Теперь довольны дисциплиной?
— Сегодня тоже было много удалений, но мне кажется, было предвзятое судейство.
Лёд очень неважный, очень жарко. Пытались сразу играть быстрыми сменами, чтобы не задохнуться.
— Вас не удивило правило на вбрасываниях. Вы не заметили?
— Это у нас в КХЛ могут по пять минут клюшку не ставить на лёд. Правила должны быть общие.
— Обратной дороги в Кёльн не боитесь?
— Лично мне кажется, что лучше бы перестраховались и поехали в Кёльн сегодня. Как раз бы к ужину успели.
— А почему не самолётом добираетесь?
— Это не ко мне вопрос.