«Канада? Коленки трястись не будут». Россияне — о выходе в полуфинал ЧМ

Панарин раскритиковал арену в Париже, Наместников рассказал о травме, а Гавриков надеется, что в Кёльн сборная вернётся без приключений.

Сборная России одержала уверенную победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:0.

В первом периоде Дмитрий Орлов открыл счёт, а через несколько минут Никита Кучеров удвоил преимущество россиян, реализовав большинство. Окончательный счёт установил Артемий Панарин. Вратарь Андрей Василевский сыграл на ноль, отразив 27 бросков.

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«Безалкогольное пиво на арене? Попятно, почему зрителей так мало»

Форвард сборной России Артемий Панарин отметил, что на арене в Париже было очень жарко.

«Я привык к тому, что не забиваю выходы один в ноль, сюрпризом стало, что забил в третьем. Очень жарко было, всё для зрителей, чтобы не мёрзли, но было не очень комфортно. Расстроился в ходе игры, что был пустой дворец, потом уже увидел, что наших болельщиков достаточно. Пиво только безалкогольное на арене? А, тогда понятно, все вопросы сняты. Владу Наместникову в пятку засандалили, молодец, боец, быстро проверили, перелома вроде нет. К любому сопернику будем готовы в полуфинале», — заявил Панарин.

«Блокировать броски не больно. Я ведь железный!»

Защитник сборной России Владислав Гавриков выразил надежду, что в Кёльн команда вернётся без происшествий.

«Было довольно тяжело. Чехи – команда достаточно неуступчивая, есть игроки из НХЛ, так что весь матч до финальной сирены приходилось непросто. Больно ли после заблокированных бросков? Да я же железный! Арена, конечно, очень душная, но уже нет смысла говорить об этом. Сыграли, теперь надо ехать назад. Надеюсь, обратный путь в Кёльн будет без задержки. Хотя спасибо машинисту поезда тоже. Сплотились с ребятами немножко, загорели», — признался Гавриков.

«Без разницы, кто будет нашим соперником»

Нападающий сборной России Сергей Андронов заявил, что о сопернику по полуфинал ещё не думал.

«В первом периоде нам надо было привыкнуть ко льду, к площадке. Была хорошая, боевая игра. Всё нормально. Мы готовились к чехам и знали, что они будут хорошо бежать и хорошо двигаться, тем более что они тут весь турнир провели, они знают эту площадку. Понятно, почему они в первом периоде нас немного перебегали.

Готовимся ли мы к Канаде? Завтра ещё есть день, без разницы, кто будет нашим соперником, от нас это не зависит. Может быть, на нас ещё немного повлиял день переезда, но мы нормально вошли в игру», — сказал Андронов.

Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа.

«Неважно, Канада или Германия, коленки трястись не будут»

Нападающий сборной России Владислав Наместников рассказал о своём здоровье. В начале первого периода Владислав вышел в меньшинстве и заблокировал ногой бросок Плеканеца. После этого эпизода форварда увели в раздевалку, он вернулся лишь в третьем периоде.

«Самое главное – выиграли, так что всё нормально. Наших болельщиков было много, это приятно. Перспектива играть с Канадой полуфинал никак на нас не отражается. Нам не важно, с кем играть. Надо выходить как на последний бой, биться друг за друга, как это было сегодня. Неважно, Канада там или Германия, коленки трястись не будут. Что касается моей травмы, то в третьем периоде я вышел на лёд. Сам решил выйти, всё будет нормально. Здесь какой-то лёд очень медленный, быстро приходит в негодность, в Кёльне было лучше. У чехов хорошая команда, но мы выстояли и забили два гола в первом периоде. Погулять по Парижу не удалось. Утром на прогулку вышли на 15 минут, но ничего не увидели. Страшно ли ехать на поезде назад? Да я спал всю дорогу», — отметил Наместников.

«Сборной России не надо искать отмазки»

Защитник сборной России Дмитрий Орлов рассказал о четвертьфинальном матче с Чехией.

«Серёжа Плотников хорошо держал шайбу. Я вышел с пересменки, чтобы сразу закрыть зону. Так удачно сложилось, что у меня был момент, чтобы бросить, и я не стал выдумывать. Бросил, попал, повели в счёте. Думаю, нам это помогло. Нам не надо искать отмазки. Мы выходили играть и старались не думать о том, что произошло вчера. Надо оставаться в позитивном настроении. Мы выстояли в меньшинстве, и отсюда у нас пошла уверенность. Андрей Василевский хорошо сыграл на ноль, да и мы старались принимать броски на себя.

Я с первого дня говорил, что с адаптацией у меня всё нормально. Я не спал до этого два дня, и, видимо, мне это помогло. Все в равных условиях, так что выходим и играем, не обращаем внимания на мелкие проблемы. По полуфиналу пока никаких мыслей. Мы выиграли игру, сейчас надо отдохнуть, расслабиться. Узнаем соперника, и от этого будем отталкиваться. Будет Канада, значит, будем с ними играть. Тренеры расскажут, как с ними играть, покажут нам их слабые и сильные стороны. Интересная игра получится, все её ждут, и мы тоже. Полупустые трибуны? Главное, что были наши, русские болельщики. Они нас поддерживали, и мы их слышали. Спасибо им за это», — сказал Орлов.