«Канада? Коленки трястись не будут». Россияне — о выходе в полуфинал ЧМ

Сборная России одержала уверенную победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:0.
В первом периоде Дмитрий Орлов открыл счёт, а через несколько минут Никита Кучеров удвоил преимущество россиян, реализовав большинство. Окончательный счёт установил Артемий Панарин. Вратарь Андрей Василевский сыграл на ноль, отразив 27 бросков.
«Безалкогольное пиво на арене? Попятно, почему зрителей так мало»
Форвард сборной России Артемий Панарин отметил, что на арене в Париже было очень жарко.
«Я привык к тому, что не забиваю выходы один в ноль, сюрпризом стало, что забил в третьем. Очень жарко было, всё для зрителей, чтобы не мёрзли, но было не очень комфортно. Расстроился в ходе игры, что был пустой дворец, потом уже увидел, что наших болельщиков достаточно. Пиво только безалкогольное на арене? А, тогда понятно, все вопросы сняты. Владу Наместникову в пятку засандалили, молодец, боец, быстро проверили, перелома вроде нет. К любому сопернику будем готовы в полуфинале», — заявил Панарин.
«Блокировать броски не больно. Я ведь железный!»
Защитник сборной России Владислав Гавриков выразил надежду, что в Кёльн команда вернётся без происшествий.
«Было довольно тяжело. Чехи – команда достаточно неуступчивая, есть игроки из НХЛ, так что весь матч до финальной сирены приходилось непросто. Больно ли после заблокированных бросков? Да я же железный! Арена, конечно, очень душная, но уже нет смысла говорить об этом. Сыграли, теперь надо ехать назад. Надеюсь, обратный путь в Кёльн будет без задержки. Хотя спасибо машинисту поезда тоже. Сплотились с ребятами немножко, загорели», — признался Гавриков.
«Без разницы, кто будет нашим соперником»
Нападающий сборной России Сергей Андронов заявил, что о сопернику по полуфинал ещё не думал.
«В первом периоде нам надо было привыкнуть ко льду, к площадке. Была хорошая, боевая игра. Всё нормально. Мы готовились к чехам и знали, что они будут хорошо бежать и хорошо двигаться, тем более что они тут весь турнир провели, они знают эту площадку. Понятно, почему они в первом периоде нас немного перебегали.
Готовимся ли мы к Канаде? Завтра ещё есть день, без разницы, кто будет нашим соперником, от нас это не зависит. Может быть, на нас ещё немного повлиял день переезда, но мы нормально вошли в игру», — сказал Андронов.
«Неважно, Канада или Германия, коленки трястись не будут»
Нападающий сборной России Владислав Наместников рассказал о своём здоровье. В начале первого периода Владислав вышел в меньшинстве и заблокировал ногой бросок Плеканеца. После этого эпизода форварда увели в раздевалку, он вернулся лишь в третьем периоде.
«Самое главное – выиграли, так что всё нормально. Наших болельщиков было много, это приятно. Перспектива играть с Канадой полуфинал никак на нас не отражается. Нам не важно, с кем играть. Надо выходить как на последний бой, биться друг за друга, как это было сегодня. Неважно, Канада там или Германия, коленки трястись не будут. Что касается моей травмы, то в третьем периоде я вышел на лёд. Сам решил выйти, всё будет нормально. Здесь какой-то лёд очень медленный, быстро приходит в негодность, в Кёльне было лучше. У чехов хорошая команда, но мы выстояли и забили два гола в первом периоде. Погулять по Парижу не удалось. Утром на прогулку вышли на 15 минут, но ничего не увидели. Страшно ли ехать на поезде назад? Да я спал всю дорогу», — отметил Наместников.
«Сборной России не надо искать отмазки»
Защитник сборной России Дмитрий Орлов рассказал о четвертьфинальном матче с Чехией.
«Серёжа Плотников хорошо держал шайбу. Я вышел с пересменки, чтобы сразу закрыть зону. Так удачно сложилось, что у меня был момент, чтобы бросить, и я не стал выдумывать. Бросил, попал, повели в счёте. Думаю, нам это помогло. Нам не надо искать отмазки. Мы выходили играть и старались не думать о том, что произошло вчера. Надо оставаться в позитивном настроении. Мы выстояли в меньшинстве, и отсюда у нас пошла уверенность. Андрей Василевский хорошо сыграл на ноль, да и мы старались принимать броски на себя.
Я с первого дня говорил, что с адаптацией у меня всё нормально. Я не спал до этого два дня, и, видимо, мне это помогло. Все в равных условиях, так что выходим и играем, не обращаем внимания на мелкие проблемы. По полуфиналу пока никаких мыслей. Мы выиграли игру, сейчас надо отдохнуть, расслабиться. Узнаем соперника, и от этого будем отталкиваться. Будет Канада, значит, будем с ними играть. Тренеры расскажут, как с ними играть, покажут нам их слабые и сильные стороны. Интересная игра получится, все её ждут, и мы тоже. Полупустые трибуны? Главное, что были наши, русские болельщики. Они нас поддерживали, и мы их слышали. Спасибо им за это», — сказал Орлов.