Зря американцы обыграли Россию? Все фавориты, кроме США, в полуфинале ЧМ

Третий матч Василевского на ноль

Четвертьфинальный матч со сборной Чехии выдался непростым для российских хоккеистов. Команда Йозефа Яндача очень активно шла вперёд с первых минут встречи, но её ход перевернула игра в неравных составах. По окончании первого штрафа чехов Дмитрий Орлов убрал на противоходе защитника и хлёстко бросил – 1:0! Через пять минут Никита Кучеров превратил в гол отличную передачу Евгения Кузнецова и удвоил преимущество. Точку в конце третьего периода поставил Артемий Панарин – 3:0. Голкипер россиян Андрей Василевский провёл третий матч на ноль на турнире.

Россия напомнила Чехии МЧМ-2012! Дальше Кузнецов разобьёт Канаду? Олег Знарок поставил Сергея Плотникова к Евгению Кузнецову, что привело к победе сборной России над чехами в четвертьфинале ЧМ-2017.

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Финны шокировали американцев

Сборная Финляндии достаточно блекло провела групповую стадию турнира, поэтому встреча с американцами легко могла стать для них последней. Однако на деле всё получилось иначе. Финны дважды посылали шайбу в ворота соперника, а экс-голкипер «Витязя» Харри Сятери провёл безупречный матч и оставил свои владения в неприкосновенности.

«Поздравляю сборную Финляндии с победой, соперник заслужил её. Финны выглядели лучше нас. Жалко покидать этот турнир. Мы проиграли из-за того, что не показали лучшей игры. Я расстроен за своих ребят. Чемпионат мира — сильный турнир, мы сегодня проиграли сильной команде. Кёльн — потрясающий город, атмосфера на стадионе незабываемая. У сборной США была настоящая команда, мы верили друг в друга. У нас было много хороших моментов на этом чемпионате мира. Просто бывает, что в некоторых матчах ты проигрываешь», — сказал главный тренер американцев Джефф Блашилл.

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Канадцы чуть не придумали себе проблемы

Сборная Канады переехала из Парижа в Кёльн на четвертьфинал, где их соперником стали хозяева турнира немцы. Североамериканцы активно начали игру, но забросили первую шайбу лишь в конце первого периода, отличился Марк Шайфли. Во второй трети матча давление канадцев на ворота соперника только усилилось, о чём свидетельствовал счёт по броскам — 20-1! При этом была заброшена всего одна шайба, в конце периода Джефф Скиннер удвоил преимущество своей команды. Уже в третьем периоде канадцы имели достаточно возможностей, чтобы снять вопросы о победителе, но в итоге позволили немцам отыграть одну шайбу и завершить турнир на мажорной ноте.

Навстречу России. Канада обыграла «наэлектризованную» Германию Сборная Канады не без труда обыграла немцев и вышла в полуфинал ЧМ-2017, где сыграет со сборной России.

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Швейцарцев на весь матч со шведами не хватило

В ещё одном четвертьфинальном матче встречались команды Швеции и Швейцарии. В самом начале встречи Никлас Бекстрём вывел скандинавов вперёд, но вскоре представители альпийской страны сравняли счёт усилиями Гаэтана Хаса.

Вторую часть игры швейцарцы провели активнее, но Хенрик Лундквист был надёжен, а Вильям Нюландер точен – 2:1. Шведы сняли все вопросы о победителе в начале третьего периода, когда на 44-й минуте Александер Эдлер сделал счёт 3:1. Сборная Швейцарии пыталась отыграться, но арбитры отменили взятие ворот шведов. В полуфинале команда «Трекрунур» сыграет со своими соседями – финнами.

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