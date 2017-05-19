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Хоккей, итоги дня 18 мая 2017 года, чемпионат мира, видео, обзор
Фото: Reuters
Текст: Роман Соловьёв

Зря американцы обыграли Россию? Все фавориты, кроме США, в полуфинале ЧМ

Сборная Финляндия неожиданно обыграла команду США, шведам помогли судьи, а чехам не помог никто — в итогах дня ЧМ.
19 мая 2017, пятница. 00:30. Хоккей

Третий матч Василевского на ноль

Четвертьфинальный матч со сборной Чехии выдался непростым для российских хоккеистов. Команда Йозефа Яндача очень активно шла вперёд с первых минут встречи, но её ход перевернула игра в неравных составах. По окончании первого штрафа чехов Дмитрий Орлов убрал на противоходе защитника и хлёстко бросил – 1:0! Через пять минут Никита Кучеров превратил в гол отличную передачу Евгения Кузнецова и удвоил преимущество. Точку в конце третьего периода поставил Артемий Панарин – 3:0. Голкипер россиян Андрей Василевский провёл третий матч на ноль на турнире.

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Финны шокировали американцев

Сборная Финляндии достаточно блекло провела групповую стадию турнира, поэтому встреча с американцами легко могла стать для них последней. Однако на деле всё получилось иначе. Финны дважды посылали шайбу в ворота соперника, а экс-голкипер «Витязя» Харри Сятери провёл безупречный матч и оставил свои владения в неприкосновенности.

«Поздравляю сборную Финляндии с победой, соперник заслужил её. Финны выглядели лучше нас. Жалко покидать этот турнир. Мы проиграли из-за того, что не показали лучшей игры. Я расстроен за своих ребят. Чемпионат мира — сильный турнир, мы сегодня проиграли сильной команде. Кёльн — потрясающий город, атмосфера на стадионе незабываемая. У сборной США была настоящая команда, мы верили друг в друга. У нас было много хороших моментов на этом чемпионате мира. Просто бывает, что в некоторых матчах ты проигрываешь», — сказал главный тренер американцев Джефф Блашилл.

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Канадцы чуть не придумали себе проблемы

Сборная Канады переехала из Парижа в Кёльн на четвертьфинал, где их соперником стали хозяева турнира немцы. Североамериканцы активно начали игру, но забросили первую шайбу лишь в конце первого периода, отличился Марк Шайфли. Во второй трети матча давление канадцев на ворота соперника только усилилось, о чём свидетельствовал счёт по броскам — 20-1! При этом была заброшена всего одна шайба, в конце периода Джефф Скиннер удвоил преимущество своей команды. Уже в третьем периоде канадцы имели достаточно возможностей, чтобы снять вопросы о победителе, но в итоге позволили немцам отыграть одну шайбу и завершить турнир на мажорной ноте.

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Швейцарцев на весь матч со шведами не хватило

В ещё одном четвертьфинальном матче встречались команды Швеции и Швейцарии. В самом начале встречи Никлас Бекстрём вывел скандинавов вперёд, но вскоре представители альпийской страны сравняли счёт усилиями Гаэтана Хаса.

Вторую часть игры швейцарцы провели активнее, но Хенрик Лундквист был надёжен, а Вильям Нюландер точен – 2:1. Шведы сняли все вопросы о победителе в начале третьего периода, когда на 44-й минуте Александер Эдлер сделал счёт 3:1. Сборная Швейцарии пыталась отыграться, но арбитры отменили взятие ворот шведов. В полуфинале команда «Трекрунур» сыграет со своими соседями – финнами.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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00:24 Айзерман: о травме Наместникова ничего не знаю, из сборной России мне не звонят
00:10 Конечны: полуфинал с Россией будет вызовом, жду встречи с Проворовым
00:08 Шайфли: пусть у Канады нет на ЧМ Макдэвида и Кросби, но наша цель – золото
00:05 Дюшейн: если не наладим переход из обороны в атаку, Россия нас уничтожит
18 мая 2017, четверг
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23:37 Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2017 года
23:36 Канада с трудом обыграла Германию и в полуфинале ЧМ-2017 встретится с Россией
23:35 Нил: Нэшвилл принял хоккейную команду, как ни один другой город
23:27 Сборная Швеции обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2017
23:01 Защитник Оскар Цибульскис перешёл из рижского «Динамо» в «Маунтфилд»
22:48 Ворачек: Пастрняк играл хорошо, а его поливают грязью. Это типично для чехов
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22:11 Францоуз: в конце матча россияне дразнили нас, пытаясь забить в пустые ворота
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21:55 США — Финляндия: видеообзор четвертьфинального матча ЧМ-2017
21:55 Гудас: жаль, что чехи проиграли, особенно потому, что проиграли сборной России
21:26 Юшкевич: Россия не дала сыграть чехам, как они хотели, и их хоккей расстроился
21:00 Россия — Чехия: видеообзор четвертьфинального матча ЧМ-2017
20:50 Фазель: возможно, стоило оставить Россию на 1/4 финала ЧМ в Кёльне
20:29 Кемппайнен: не волнует, с кем будут играть финны в полуфинале, ещё работы много
20:29 Ховард: финны показывали силовой хоккей и не оставили США свободных зон
20:25 Блашилл: сборная Финляндии заслужила победу, она была лучше США
20:24 Яндач: в начале матча чехи играли хорошо, а потом сборная России прибавила
20:20 Марьямяки: матч с Канадой помог Финляндии подготовиться к игре с США
20:18 Осала: матч с США был лучшим для Финляндии на ЧМ, рад, что Россия тоже выиграла
20:15 Наместников доиграл матч четвертьфинала ЧМ-2017 с Чехией на уколах
20:12 Знарок – о судействе в матче с Чехией: мне кажется, оно было предвзятым
20:11 Мутко: полуфинал ЧМ-2017 с Канадой будет для сборной России равносилен финалу
20:09 Орлов: мы с Кузнецовым набрали по очку? Главное, что Россия выиграла
20:06 Знарок: игра с Чехией была психологически сложной, первые полпериода оборонялись
20:02 Царская поддержка, сальто Кучерова — в фотообзоре Россия — Чехия
20:02 Наместников: в третьем периоде я вышел на лёд. Всё будет нормально
19:56 Мёрфи: сборная Финляндии — отчаянная команда, она больше США заслужила победы
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19:28 Финляндия одержала победу над США в четвертьфинале ЧМ-2017
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19:20 На матче четвертьфинала ЧМ-2017 Россия — Чехия присутствует 6209 зрителей
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