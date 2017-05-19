Россия возвращается в Кёльн за медалями. Полуфинальные пары ЧМ-2017

Россия – Канада

Обе команды без нервотрёпки прошли четвертьфинальную стадию. Россияне лишь в первом периоде позволили чехам лелеять надежды на победу в матче, но очень скоро они были развеяны. Игра подопечных Знарка в атаке, как, впрочем, и по ходу всего остального турнира, не могла не радовать.

По игре с чешской командой особо стоит отметить прогресс Евгения Кузнецова, которого по ходу встречи Олег Знарок перевёл в тройку к Кучерову и Панарину. Именно в этом сочетании челябинец сделал две результативные передачи. Особенно запомнилась первая комбинация, в которой Евгений блестяще прошёл по флангу и выдал пас на Кучерова. Радует, что у сборной России забить практически с равной долей вероятности может любое звено, — это можно отнести к козырям российской команды. Впрочем, не всё так ладно. В играх с чехами и американцами бросилось в глаза большое количество невынужденных удалений, которые для россиян могут стать фатальными.

Канада же в четвертьфинале сошлась с Германией. Сразу на ум приходит сравнение с Олимпиадой в Ванкувере. Помните, как перед памятной встречей с российской командой в четвертьфинале «кленовые» проехались по немцам со счётом 8:2? Искать какие-то параллели, конечно, не стоит, слишком много воды утекло с тех пор, да и матчи по своему характеру получились разными. Канада по ходу турнира также не выглядит непогрешимой, достаточно вспомнить поражение от Швейцарии. Да и во встрече с Германией родоначальники хоккея слегка напожарили в конце матча, позволив Зайденбергу выйти один на один с Пикаром и своим голом потрепать им нервы. Это не та убийственная Канада, которую мы видели на Кубке мира. С этой командой можно играть, а при идеальном выполнении тренерского задания – побеждать.

Наш прогноз: победа сборной России.

Россия напомнила Чехии МЧМ-2012! Дальше Кузнецов разобьёт Канаду? Олег Знарок поставил Сергея Плотникова к Евгению Кузнецову, что привело к победе сборной России над чехами в четвертьфинале ЧМ-2017.

Швеция – Финляндия

Шведы в четвертьфинале смогли выбить из розыгрыша команду Швейцарии, которая многим понравилась по ходу турнира. Не обошлось, правда, и без судейской ошибки: за несколько минут до конца матча Шеппи отдал пас на пятак, шайба проскользнула под Лундквистом в ворота, но арбитры посчитали, что Хенрик прижал её щитком. В целом по матчу Швеция сыграла рационально, отдав швейцарцам игровое преимущество и взяв своё за счёт более высокого исполнительского мастерства, которого команде Рикарда Грёнборга не занимать. По составу «Тре крунур» — одни из фаворитов чемпионата, но в последних матчах к их игре есть определённые вопросы.

Что касается финнов, то их выход в полуфинал получился неожиданным. Даже в нашем опросе экспертов только Александр Кожевников поставил на дружину Лаури Марьямяки. В матче с командой США, которая изначально выглядела серьёзным фаворитом в этом противостоянии, сборная Суоми отлично сумела сыграть от обороны в решающих моментах, что, впрочем, уже давно стало её фамильной чертой. Финны не обладают таким подбором мастеров, какой имеется у их соперников, да и работа Марьямяки у многих болельщиков и специалистов вызывает вопросы. Но игра с американцами показала, что у этой сборной Финляндии есть командный характер. Между собой сойдутся две команды, у которых оборона превалирует над атакой, а значит, можно предположить, что нас ждёт напряжённая и не слишком результативная игра.

Наш прогноз: победа сборной Швеции.