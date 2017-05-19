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Канада — Германия — 2:1. Канадцы об игре с Россией в полуфинале
Фото: iihf.com
Текст: Дарья Тубольцева

«Россия нас уничтожит». Канадцы готовы к войне в полуфинале ЧМ-2017

После победы в четвертьфинале над Германией игроки сборной Канады и главный тренер Джон Купер поделились ожиданиями от матча с Россией.
19 мая 2017, пятница. 08:45. Хоккей

Сборная Канады одержала непростую победу над командой Германии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 2:1.

С первых же минут встречи гости завладели инициативой, практически ничего не позволяя сопернику. Однако открыть счёт удалось лишь в концовке первого периода. Марк Шайфли реализовал большинство и вывел канадцев вперёд, а за две минуты до окончания второй двадцатиминутки Джефф Скиннер увеличил преимущество своей команды. Преимущество по броскам у Канады было феноменальным — во второй двадцатиминутке команда Джона Купера нанесла 20 бросков. Сборная Германии провела почти четыре минуты в большинстве, но отметилась лишь одним броском. Наконец, в середине третьего периода Янник Зайденберг сделал счёт 1:2, но сравнять счёт хозяевам турнира так и не удалось.

В полуфинале мирового первенства сборная Канады сыграет с Россией. Матч состоится 20 мая в Кёльне.

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«Если не наладим переход из обороны в атаку, Россия нас уничтожит»

Нападающий сборной Канады Мэтт Дюшейн рассказал, как нужно сыграть со сборной России.

«Мы контролировали игру с Германией. Соперник был силён, немцев гнали трибуны. Но мы сыграли хорошо, выполнили план на игру и в итоге победили. Нам предстоит полуфинал с Россией. Я несколько раз играл уже с этой командой. Если у нас не будет налажен переход из обороны в атаку, Россия нас просто уничтожит. Так что нам нужно аккуратно сыграть в защите, стараться как можно меньше удаляться и не давать сопернику пространства. Мы собираемся показать в субботу свою лучшую игру и выйти в финал», — отметил Дюшейн.

Если у нас не будет налажен переход из обороны в атаку, Россия нас просто уничтожит.

«Жду встречи с Проворовым»

20-летний нападающий сборной Канады и «Филадельфии» Трэвис Конечны признался, что в полуфинале ждёт встречи с одноклубником Иваном Проворовым.

«С первых же минут матча с Германией мы завладели преимуществом и стали играть в свой хоккей. Это действительно был тяжёлый матч, один из самых тяжёлых на этом чемпионате мира. Мы понимали, что соперник сделает всё, чтобы бросить нам вызов. Мы ждём полуфинала с Россией. Это определённо будет очень весёлая игра. Ждём ли мы битву с россиянами? Игра точно будет интересной, для нас это будет вызовом. Конечно, я знаю игроков сборной России. С Иваном Проворовым мы вместе выступаем в «Филадельфии», жду встречи с ним на льду», — заявил Конечны.

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«Пусть у Канады нет на ЧМ Макдэвида и Кросби, но наша цель – золото»

Форвард сборной Канады Марк Шайфли заявил, что его команда собирается выиграть золото на чемпионате мира—2017.

«Это был хороший, боевой матч. Считаю, что наше командное взаимодействие становится лучше от матча к матчу. Теперь нам необходимо сделать следующий шаг. Стоит отметить атмосферу на стадионе, при такой публике очень интересно и приятно играть. Для меня это хороший опыт. В этом году в сборной на чемпионате мира нет таких парней, как Макдэвид или Кросби, но у нас очень техничная, скоростная команда. Конечно, мы будем стараться пробиться в финал, чтобы иметь шанс завоевать золотые медали», — сказал Шайфли.

«Играл против многих ребят из России в НХЛ»

Вратарь сборной Канады Кэлвин Пикар отметил силу сборной России.

«Когда пропустили гол в третьем периоде, мы не начали паниковать. Сборная Канады контролировала игру, и матч завершился нашей победой. Нужно отдать должное Германии: они правда играли здорово, гол Зайденберга был невероятный. Теперь готовимся к полуфиналу. В сборной России много сильных хоккеистов, многие ребята выступают в НХЛ. Так что будет сложно, но нам стоит сыграть так, как мы играли в последних трёх матчах. И тогда всё будет прекрасно. Я играл против многих ребят из России в НХЛ», — заявил Пикар.

«Обидно, что не сыграю против Мозякина»

Защитник сборной Канады Крис Ли расстроился, что его одноклубник Сергей Мозякин не сможет сыграть в полуфинале чемпионата мира.

«Мы хорошо провели игру. Могли забить, но их голкипер сыграл выше всяких похвал. Полуфинал с Россией будет непростым. Мы должны подготовиться к этой игре более тщательно, то же самое ждёт и россиян. Будет классная игра, против нас выйдет сборная топ-уровня.

Лично для меня это будет первый матч против россиян, жду его с нетерпением. Обидно, что не сыграю против Сергея Мозякина. Надеюсь, он скоро восстановится после травмы», — сказал Ли.

Если вспоминать историю хоккея, то Россия — Канада — это настоящая война.

«Рад шансу сыграть против Василевского, Кучерова и Наместникова»

Главный тренер сборной Канады Джон Купер вспомнил историю противостояний между канадцами и россиянами.

«Если вспоминать историю хоккея, то Россия — Канада — это настоящая война. Поэтому встречи с Россией вовсе не рядовые. Если вспомнить 1960-е, 1970-е, то сразу всё становится понятно. Тут даже говорить нечего. Россия и Канада.

С Василевским, Наместниковым и Кучеровым в «Тампе» мы работали каждый день, я отлично их знаю. Мы целый год провели вместе. Рад, что у меня будет шанс сыграть против них. Ребята успешно выступают в НХЛ», — сказал Купер.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Джон Купер Мэтт Дюшейн ЧМ-2017
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