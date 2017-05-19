Травма Наместникова возродила Кузнецова! Оценки сборной России

Сборная России выиграла у команды Чехии со счётом 3:0, выйдя в полуфинал чемпионата мира. Команда Олега Знарка снова возвращается в Кёльн. 27 сейвов в матче с чехами совершил голкипер Андрей Василевский, отличный матч провёл Евгений Кузнецов, а Владислав Наместников проявил мужество и доиграл встречу на уколах.

Россия сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ-2017! Как это было Сборная России обыграла Чехию в 1/4 и сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ-2017. Все события дня четвертьфиналов — в нашем онлайне.

Вратарь

Андрей Василевский – 7,5

Проявил себя образцово-показательно. Отразил все 27 бросков по своим воротам, совершил несколько эффектных сейвов. Сыграл большую роль в победе. Заслужил отдельной похвалы и от организаторов чемпионата мира. Именно Василевский был признан лучшим в составе России, за что получил специальный приз.

Защитники

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков – 7,0

Эта пара снова порадовала стабильностью, не допустив грубых ошибок. Блокировали много бросков, ложились под шайбу. «Больно ли после заблокированных бросков? Да я же железный!» — шутил после матча Гавриков. В результативных действиях оба не замечены, но со своими основными обязанностями справились.

Виктор Антипин — Антон Белов – 7,5

Антипин – самый востребуемый игрок по проведённому времени на льду. Виктор отыграл 18 минут 52 секунды, в которые уместились две голевые передачи на Орлова и Кучерова. Яркая и надёжная игра сделала его одним из лучших на льду. Антон Белов помогал в большинстве и сыграл надёжно, в отличие от матча с США. К нему претензий тоже нет, как и ко всей линии обороны.

Артём Зуб — Дмитрий Орлов – 7,0

Орлов отыграл на две секунды меньше Антипина, став вторым в команде по проведённому на площадке времени. Забил важнейшую первую шайбу, которая помогла сборной России психологически раскрепоститься. Артём Зуб общей картины не испортил, выглядел надёжно и избежал оплошностей сзади.

Россия напомнила Чехии МЧМ-2012! Дальше Кузнецов разобьёт Канаду? Олег Знарок поставил Сергея Плотникова к Евгению Кузнецову, что привело к победе сборной России над чехами в четвертьфинале ЧМ-2017.

Иван Проворов – 7,0

Предыдущий матч с США получился для Проворова провальным. Иван сделал выводы, да и тренерский штаб наверняка провёл с ним серьёзный разговор. Несмотря на жару, духоту и некачественный лёд, работал в полную силу, без спадов. Показал, что в нужный момент способен прибавить, несмотря на небольшой опыт.

Нападающие

Иван Телегин — Сергей Андронов — Валерий Ничушкин – 7,0

Тройка Андронова снова прилично смотрелась в меньшинстве. За первые два периода россияне играли вчетвером против пятерых соперников восемь минут. И во многом благодаря им команда выстояла и не пропустила. Были шансы и в атаке. Например, в третьем отрезке встречи Андронов не забил в упор с пятака.

Василевский проявил себя образцово-показательно. Отразил все 27 бросков по своим воротам, совершил несколько эффектных сейвов.

Никита Гусев — Вадим Шипачёв — Евгений Дадонов — 6,5

Звено Шипачёва, от которого всегда ждут чудес, провело не лучший матч. Вадим запомнился лишь тем, что привычно отказал журналистам в общении в микст-зоне. В игре же все показатели по нулям. И это при 15 минутах на площадке! Не сверкнули и Гусев с Дадоновым, у которых также нулевой показатель полезности.

Артемий Панарин — Владислав Наместников (Евгений Кузнецов) — Никита Кучеров – 7,5

Влад Наместников получил травму при игре в меньшинстве – шайба попала в незащищённое место на ноге. От боли упал на колени и смог покинуть лёд лишь ползком. Приходил в себя уже в раздевалке, а после сделанных уколов вернулся на лёд. В его отсутствие центром этого звена стал Кузнецов. И вынужденные перестановки Знарка подействовали. Панарин попал в штангу во втором периоде, сам создав себе момент. Кучеров забил красивую шайбу в большинстве, воспользовавшись шикарным пасом Кузнецова. Мощнейший бросок Никиты застал врасплох Францоуза. Минус у Кучерова один – неоправданное удаление, которое могло закончиться голом. В третьем периоде Панарин в очередной раз не реализовал выход один на один, но исправился позднее, когда вместе с Кучеровым использовал выход два в одного. И тут тоже не обошлось без Кузнецова. Звено показало сильную игру.

Антипин – самый востребуемый игрок по проведённому времени на льду. Виктор отыграл 18 минут 52 секунды, в которые уместились две голевые передачи на Орлова и Кучерова.

Сергей Плотников — Евгений Кузнецов — Александр Барабанов – 7,0

Плотников стал ассистентом к голу Орлова, а также постоянно в свойственной себе манере заступался за партнёров. Евгений Кузнецов, которого в результате травмы Наместникова перевели в другое сочетание, отдал хитрющий пас на Кучерова в большинстве, здорово сработав руками. Именно этого и ждут от талантливого форварда. Также Кузнецов поучаствовал в третьей шайбе Панарина. Евгений, в отличие от предыдущего матча с США, показал высококлассный хоккей. Барабанов ничем, кроме удаления, по сути и не запомнился, но сказать, что он полностью выпал из игры, нельзя.