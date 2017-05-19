Что мы знаем о сборной Канады на ЧМ-2017

Сборная Россия вышла в полуфинал, где сыграет с самым опасным соперником на турнире.

Действующие двукратные чемпионы мира на ЧМ-2017 выступают под руководством Джона Купера. На групповом этапе «кленовые листья» заняли первое место в своём дивизионе, уверенно обыграв главных конкурентов — Финляндию и Чехию, а единственное поражение неожиданно потерпели от швейцарцев. В четвертьфинале Канада обыграла хозяев турнира немцев и теперь за выход в финал поспорит со сборной России. Что мы знаем о сборной Канады образца ЧМ-2017?

ЧМ-2017. Сборная Канады. Без Макдэвида, но с надеждой на новое золото Команда Джона Купера полна амбиций защитить чемпионские титулы 2015 и 2016 годов, хотя суперзвёзд в её составе на этот раз нет.

Мощная атака, надёжная оборона

После объявления состава канадской сборной казалось, что у команды Джона Купера будет явный перекос в сторону атаки. В нападении канадцев значились фамилии Маккиннона, Дюшейна, Жиру, Шайфли и других звёзд НХЛ, в то время как оборона была представлена гораздо более скромными именами. Вратарская бригада традиционно должна была стать слабейшим звеном канадской сборной, ведь ни Чада Джонсона, ни Кэлвина Пикара нельзя назвать топовыми голкиперами.

В составе канадцев собраны молодые лидеры клубов НХЛ, не попавших в плей-офф, желающие реабилитироваться в сборной за неудачный клубный сезон.

Нападение канадцев оправдало авансы — команда Купера забросила в семи матчах 32 шайбы и стала второй по результативности на групповом этапе, уступив только российской команде. А вот защита сборной Канады приятно удивила – всего 10 пропущенных шайб на турнире и разделённое с Россией первое место на чемпионате мира по надёжности обороны.

Навстречу России. Канада обыграла «наэлектризованную» Германию Сборная Канады не без труда обыграла немцев и вышла в полуфинал ЧМ-2017, где сыграет со сборной России.

Пикар и Джонсон преобразились в сборной

Кэлвин Пикар и Чад Джонсон в групповых матчах получили примерно одинаковое количество игрового времени, но в четвертьфинале сыграл Пикар, и похоже, что именно голкипер «Колорадо» станет основным для канадцев на время плей-офф.

Кэлвин, как и его сменщик Джонсон, показывает на чемпионате мира статистику, разительно отличающуюся от своих клубных показателей. Пикар, пропускавший в НХЛ в среднем почти три шайбы за матч, на мировом форуме показывает коэффициент надёжности 1,48 и отражает 93,2 % бросков. Джонсон, просидевший большую часть сезона на скамейке «Калгари», пропускает 1,33 шайбы за игру при проценте отражённых бросков 91,7%. Кроме того, оба голкипера записали себе в актив по одному матчу без пропущенных голов. Последний рубеж канадцев на этом чемпионате мира весьма крепкий, и их соперникам придётся серьёзно потрудиться, чтобы пробить его.

Опытный Власич, дебют Ли и джокер Парейко

Защита канадцев хоть и не представлена по-настоящему звёздными игроками, но укомплектована опытными и надёжными хоккеистами. Здесь и олимпийский чемпион Сочи, финалист Кубка Стэнли Марк-Эдуар Власич, и один из самых возрастных игроков турнира, прекрасно знакомый российским болельщикам Крис Ли. Защитник «Магнитки», кстати, в свои 36 лет впервые примерил форму национальной команды и дебютировал на чемпионате мира.

Этот дебют стал возможен благодаря травме Тайсона Бэрри – главного бомбардира-защитника канадцев в начале турнира. За три игры защитник «Колорадо» набрал 7 (2 + 5) очков, а затем получил глупое повреждение в гостиничном номере.

Но канадцы недолго оплакивали потерю Бэрри, так как по ходу турнира состав сборной Джона Купера пополнил Колтон Парэйко, вылетевший вместе с «Сент-Луисом» из розыгрыша Кубка Стэнли. По игровым показателям Парэйко сполна заменил Бэрри, забросив три шайбы в трёх матчах. Колтон весьма активен на обеих половинах площадки, он обладает отличным броском и неплохой для защитника техникой – словом, настоящий джокер для сборной Канады.

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Огненный Маккиннон и затаившийся Дюшейн

В этой сборной Канады нет Коннора Макдэвида, но «кленовых листьев» ведёт за собой другой первый номер драфта НХЛ, форвард «Колорадо» Натан Маккиннон. Этот нападающий, которому всего 21 год, в семи матчах группового этапа набрал 12 (5 + 7) очков, оформил хет-трик и занимает в списке бомбардиров турнира третье место после россиян Панарина и Кучерова.

Великолепный турнир проводит и вчерашний юниор Митч Марнер, который после яркого сезона в «Торонто» продолжает «жечь» и на чемпионате мира. Сейчас у Марнера 11 (4 + 7) очков после восьми игр.

Самый полезный канадский игрок – Джефф Скиннер. Форвард «Каролины» проводит свой абсолютно лучший сезон как за клуб, так и за сборную, а на этом чемпионате он набрал уже 9 (4 + 5) очков.

Защита сборной Канады приятно удивила – всего 10 пропущенных шайб на турнире и разделённое с Россией первое место на чемпионате мира по надёжности обороны.

Главным подносчиком снарядов в канадской сборной на этом турнире стал ещё один молодой хоккеист -Трэвис Конечны. Нападающий «Филадельфии» не забросил ни одной шайбы, зато семь раз помог сделать это партнёрам.

На фоне молодых канадских звёзд не теряются и опытные хоккеисты: Клод Жиру и Райан О’Райлли стабильно набирают очки и активно участвуют в массированном штурме, который канадское нападение устраивает своим соперникам всеми звеньями.

Единственной белой вороной в составе сборной Канады пока выглядит Мэтт Дюшейн. Ещё один представитель «Колорадо» в национальной команде пока не похож сам на себя образца прошлых чемпионатов мира, где всегда был в лидерах по результативности. Сейчас у Мэтта только одно очко, добытое, правда, после шикарного гола в ворота финнов, но вполне возможно, что этот канадский козырь сыграет в самый нужный для команды Купера момент.

Дюшейн и ещё 10 звёздных игроков ЧМ-2017, которые пока проваливают турнир Дюшейн и Плеканец не могут набрать очки, Ткачёв растворился в тренерских схемах, а Хиллер и Грайсс забыли, как выручать команду.

Игра в неравных составах

Неудивительно, что с таким нападением канадцы на турнире не имеют проблем с розыгрышем лишнего игрока. За восемь игр команда Купера 29 раз получила большинство и воспользовалась 13 из них, показав 44,8 % реализации. По этому показателю Канада уступает только россиянам, показывающим совсем уж заоблачный процент. Главной ударной силой канадцев во время большинства становится Маккиннон, выступающий наконечником атак, а также Райан О’Райлли, который выигрывает 70,4 % вбрасываний и классно дирижирует партнёрами умными и своевременными передачами.

Что касается надёжности обороны в меньшинстве, то здесь канадцы вторые на турнире, но выше сборной России. «Кленовые листья» пропустили всего три шайбы, играя вчетвером, хотя у соперников было 27 попыток. Процент убивания штрафного времени составил 88,9%

Стиль игры

Сборная Канады уже несколько лет перестала валять дурака на чемпионатах мира, и команда Джона Купера на этом турнире не является исключением. В составе канадцев собраны молодые лидеры клубов НХЛ, не попавших в плей-офф, желающие реабилитироваться в сборной за неудачный клубный сезон. Эти ребята голодные до побед, но, с другой стороны, все они уже успели получить необходимый опыт серьёзных международных турниров. Кто-то, как Дюшейн, Шайфли или Маккиннон, выигрывал золото мировых форумов, а кто-то, как Жиру, добивался успеха на Кубке мира.

Главной ударной силой канадцев во время большинства становится Маккиннон, выступающий наконечником атак, а также Райан О’Райлли, который выигрывает 70,4 % вбрасываний и классно дирижирует партнёрами.

Канадцы, как и всегда, играют агрессивно, динамично, стараясь с первых же минут задавить соперника. Большую часть голов они забросили в первом периоде, смяв оппонента массивными атаками всех четырёх звеньев. Стоит отметить сыгранность хоккеистов Канады на этом турнире, ведь большая часть игроков представляет два клуба: «Колорадо» и «Филадельфию».

Но канадцы делают ставку на активное начало матча, и если выдержать стартовый навал команды Купера, то в дальнейшем игра пойдёт в более спокойном русле. Так, швейцарцы, ограничившись двумя пропущенными шайбами в начале игры, смогли выравнять положение и победить в овертайме, а немцам в четвертьфинале не хватило реализации моментов, чтобы отквитать пропущенную шайбу гораздо раньше, чем за шесть минут до конца основного времени.

Традиционно Канада – одна из самых бросающих команд турнира. «Кленовые листья» выбросили 330 раз и реализовали 10,3 %. Для сравнения у сборной России только 253 броска, но, естественно, гораздо выше процент.

Такой шквал атак не позволяет сопернику много думать об атаке канадских ворот, поэтому по воротам Пикара и Джонсона было нанесено 156 бросков, что, например, на 40 меньше, чем позволили сделать по своим воротам российские защитники.