Красота дня. Жена защитника сборной России и «Вашингтона» Дмитрия Орлова

В рубрике «Красота дня» Варвара — супруга защитника «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России на чемпионате мира — 2017 Дмитрия Орлова.

Жёны и подруги игроков сборной России на ЧМ-2017 Пелагея, Елена Белова, Анна Дадонова и Анастасия Кучерова – в подборке спутниц хоккеистов сборной России на чемпионате мира — 2017.

Дмитрий Орлов — один из лучших российских защитников, выступающий уже шесть лет за «Вашингтон Кэпиталз». После драматичного вылета «столичных» из плей-офф НХЛ Орлов вместе с Евгением Кузнецовым получил вызов в сборную России на чемпионат мира — 2017. В Кёльн Дмитрий прибыл в сопровождении жены Варвары. На мировом первенстве Орлов провёл три матча и в четвертьфинале забил первый гол в ворота сборной Чехии.

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Варвара Амосова родилась в Новокузнецке, откуда родом и её муж. Девушка закончила факультет физической культуры Кузбасской государственной педагогической академии.

Варвара, как и Дмитрий, отлично стоит на коньках, так как много лет занималась фигурным катанием. Помимо этого девушка увлекается горными лыжами.

Прошлым летом пара сыграла свадьбу, которая прошла в чёрно-белом стиле в узком семейном кругу.

У Варвары отличная фигура. Девушка следит за своим питанием и регулярно занимается спортом. А в свободное время принимает участие в фотосессиях для глянцевых журналов.

В Вашингтоне вместе с Анастасией Шубской, супругой Александра Овечкина, Варвара поддерживает «Кэпиталз» на каждом домашнем матче.

Александр Овечкин до чемпионата мира не добрался из-за травмы, поэтому Варвара следит за сборной России в компании Алисы Знарок, Елены Беловой и Пелагеи.