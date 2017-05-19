«Россия может обыгрывать Канаду». Мнение экспертов о ЧМ

Чемпион мира 1993 года Алексей Яшин, заслуженный мастер спорта и эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, а также олимпийский чемпион Александр Пашков оценили игру Евгения Кузнецова в четвертьфинальном матче чемпионата мира со сборной Чехии и предположили, за счёт чего россияне смогут обыграть канадцев в полуфинале.

— По ходу игры с чехами Евгений Кузнецов был переведён в тройку к Кучерову и Панарину и, кажется, почувствовал свою игру. Они должны продолжить играть вместе или в это сочетание нужно вернуть Наместникова?

Яшин: Есть тренерский штаб, который за этим следит, и он будет выбирать состав на игру. Там очень грамотные люди, они знают, что делать. Поэтому как они решат, так и будет. Сборная сыграла достаточно уверенно с чехами, но сейчас надо готовиться к канадцам.

Гуськов: В большей степени надо говорить о том, что сочетание получилось отличным. Все три форварда индивидуально сильны. Они способны практически из ничего создать гол. Это три очень сильных нападающих. Поэтому, может быть, против канадцев имеет смысл оставить эту связку для того, чтобы она могла проявить себя ещё лучше, чем в матче с Чехией. По мне, это великолепное сочетание. На мой взгляд, это здорово, что Кузнецова поставили в центр.

Пашков: Наместников с травмой, и я думаю, что она серьёзная. Как бы он ни говорил, что готов, травма, видимо, серьёзная. Вряд ли он сможет играть в полную силу, на мой взгляд. Вопрос по Наместникову не решён, это мы только перед игрой узнаем. В зависимости от этого Знарок определит состав. Заранее говорить, что Владислав будет играть, не стоит.

Яшин: Считаю, что игра между Канадой и Россией будет интересной. Обе команды с сильными составами, но наша команда не слабее, поэтому я думаю, что у нас есть все шансы на победу.

Что касается Кузнецова, то в матче с чехами он лучше выглядел, был более собран, лучше держал шайбу. У него есть такая слабость, что он много держит шайбу, передерживает её, затягивает атаку, это совершенно не нужно. Он хорош, когда он обыгрывает, обводка у него есть. Если Евгений будет больше применять обводку, для него это будет лучше. В отношении партнёров он коммуникабельный игрок. Мне кажется, практически с каждым партнёром он может найти общий язык. Кузнецов – командный игрок. Овечкин, например, ярко выраженный индивидуум. Проблем не будет, если он и там, и там сыграет, где бы он ни был. Всё зависит от его самоотдачи и собранности.

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— Позволяет ли нынешний уровень игры сборной России рассчитывать на победу в полуфинальном матче с канадцами?

Яшин: Я считаю, что игра между Канадой и Россией будет интересной. Обе команды с сильными составами, но наша команда не слабее, поэтому думаю, что у нас есть все шансы на победу.

Гуськов: Естественно, не всё у нас идеально. Но то, что мы не пропустили ни одного гола в матче с Чехией, хотя у соперника были моменты, должно простимулировать Василевского и всю команду в том, что мы можем играть на ноль даже с хорошими соперниками. Шансы всегда есть, но в первую очередь надо думать об обороне. Главная забота – оборонительные действия команды.

Пашков: Рассчитывать на победу можно. Но надо предъявить канадцам что-то серьёзное, а не просто говорить о победе. Совершенно очевидно, что нужна скоростная игра, дисциплина, нужно исключить удаления. Забить команда забьёт, безусловно. Проблема будет в обороне. От этого, видимо, не деться никуда на этом чемпионате, есть слабые места у защитников. Самое опасное – это ближняя зона, четыре – пять метров от ворот, американцы здесь хозяйничали. Я думаю, что канадцы будут таким же образом действовать. Это главные вопросы, которые команда должна решить. Катание, отсутствие удалений и оборона пятачка, отсюда в основном всё забивается североамериканскими командами.

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— Сборную Канады в её нынешнем составе можно и нужно обыгрывать?

Яшин: Как я уже говорил, обе команды очень сильные, будет интересный хоккей. Будем болеть за нашу команду и желать ей победы.

Гуськов: По мне, Панарин – Кузнецов – Кучеров — великолепное сочетание. На мой взгляд, это здорово, что Кузнецова поставили в центр.

Гуськов: То, что Канаду можно обыгрывать, – это однозначно. Все мы понимаем, что это тяжело сделать. Если мы мобилизуемся и покажем свои лучшие качества, то нам это по силам. Самое главное, повторюсь, – игра в обороне. Первые минуты матча – приоритет для нашей сборной для того, чтобы постараться не только сдержать натиск канадской сборной, но и противопоставить ей контраргументы, дать понять, что у нас очень хорошие шансы на то, чтобы выиграть.

Пашков: Обыгрывать её можно. Даже самые слабые по составу канадцы всегда демонстрируют свой предельный уровень, все свои возможности на чемпионате мира. Они могут быть разными по классу, но с точки зрения борьбы на площадке им до сих пор нет равных. К ним надо относиться очень уважительно, и бороться с ними надо, зная об этом их сильнейшем качестве.