Тест. Отгадай игрока сборной России по детскому фото

Какими были в детстве хоккеисты сборной России, выступающие на ЧМ-2017? Попробуй отгадать их по фотографиям.

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Подходит к концу 81-й чемпионат мира по хоккею, который принимают Париж и Кёльн. 18 мая в четвертьфинальном матче сборная России не без труда обыграла сборную Чехии со счётом 3:0. Теперь в полуфинале турнира команда Олега Знарка встретится со своими самыми принципиальными соперниками – канадцами. И пока есть время немного расслабиться, предлагаем отгадать игроков нашей команды по их детским фотографиям.

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