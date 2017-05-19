Привычка бить канадцев. Почему это поколение России вызывает страх

«Россия нас просто уничтожит!» — шокировал своим заявлением Мэтт Дюшейн. За годы доминирования Канады в мировом хоккее мы успели отвыкнуть от того, что родоначальники игры могут кого-то так уважать, а то и вовсе бояться. Мало кто прочитал, что подобный сценарий полуфинала Дюшейн допускает лишь при условии, что «кленовые» не наладят переход из обороны в атаку, но слова форварда сборной Канады всё равно весьма симптоматичны.

«Россия нас уничтожит». Канадцы готовы к войне в полуфинале ЧМ-2017 После победы в четвертьфинале над Германией игроки сборной Канады и главный тренер Джон Купер поделились ожиданиями от матча с Россией.

Не будем вдаваться в подробности, за счёт чего Россия может обыграть Канаду или Канада проиграть России – тут кому как угодно. Дюшейн в своём выступлении, в общем-то, всё раскидал на пальцах: «кленовые» должны сыграть аккуратно в защите, плотно в средней зоне и постараться не удаляться. Наша сборная за групповой этап и четвертьфинал завоевала репутацию команды, которая норовит наказать за любое глупое удаление или потерю шайбы. Даже Канаде с Дюшейном и другими звёздами НХЛ приходится с этим считаться.

Тактика тактикой, но благодаря ей можно только обыграть соперника, но никак не уничтожить. Уничтожают, сбивают с ног и втаптывают в лёд вовсе не схемами, а эмоциями. Когда с одной стороны сумасшедший настрой, а с другой – трясущиеся коленки, разгром неминуем. Что-то подобное мы с содроганием наблюдали в Ванкувере. Тогда, правда, против сборной России сыграло не волнение, а самоуспокоенность, которую Быкову с Захаркиным, а значит и игрокам вложили в голову две победы на чемпионатах мира. Читаемой и предсказуемой командой Канада оказалась только на словах.

В составе команды, которую Знарок привёз в Кёльн, нет ни одного игрока, который в 2010 году пережил на себе «ночной позор». Даже тех, кто два года назад был бит в финале Канадой на пражском льду, здесь всего несколько человек. Как-то незаметно в сборной России сменилось поколение, сведя к минимуму тех, кто помнит, каково это – оказываться под канадским катком. Даже тех, у кого остался неприятный осадок от ЧМ-2010 в Кёльне, после травмы Сергея Мозякина в составе не оказалось. Чистый лист – пиши всё, что пожелаешь.

«Россия может обыгрывать Канаду». Мнение экспертов о ЧМ Сочетание Панарин – Кузнецов – Кучеров – великолепно, а Россия способна обыгрывать Канаду – мнения экспертов о ЧМ.

Дело, конечно, не в смене поколений сборной России как таковой, а в том, кто именно пришёл на роль новых лидеров. Кучеров и Панарин, Орлов и Кузнецов, Гусев и Василевский – всем им плюс-минус 25 лет, и все они прекрасно знают, как обыгрывать Канаду. Психология победителей закладывается в том самом возрасте, когда будущие энхаэловские звёзды играют на юниорских и молодёжных чемпионатах мира. Какого соперника считать принципиальным, а какого – неудобным, естественным путём решается на заре профессиональной карьеры. Вот и отношение к Канаде прививается с суперсерий, Кубка вызова и молодёжных чемпионатов мира. Для одних она – непобедимый монстр, для других – любимая жертва.

Кучеров и Панарин, Орлов и Кузнецов, Гусев и Василевский – всем им плюс-минус 25 лет, и все они прекрасно знают, как обыгрывать Канаду.

Считается, что многие наши комплексы тянутся из детства. Что бы сказали психологи, посмотрев матч Россия – Канада в четвертьфинале Ванкувера? Наверняка бы вспомнили, как Овечкина с Малкиным разбивали в пух и прах те же самые канадцы, но в возрасте 20 лет. В 2005 и 2006 годах молодёжная сборная России, ведомая парочкой будущих суперзвёзд, добиралась до финалов чемпионата мира. Овечкин и Малкин те турниры проводили блестяще, по очереди попадая в символические сборные. Да только в решающих матчах с родоначальниками они даже голову поднять не могли. 10:1 – с таким общим счётом канадское поколение Кросби, Бержерона, Гецлафа, Перри и Уэбера разбило россиян в двух финалах.

С каждым годом поколение рождённых в 90-х постепенно вытесняет тех, кто вступил в клуб 30-летних. Овечкин с Малкиным ещё берут кубки и индивидуальные трофеи в НХЛ, но как только выходят против канадцев в форме сборной — у них будто бы всплывают перед глазами те самые молодёжные финалы. В нынешнем сезоне Кучеров отобрал у Овечкина статус лучшего российского снайпера лиги, а Кузнецов ни в чём не уступал Малкину, когда «Питтсбург» и «Вашингтон» схлестнулись в серии плей-офф. Вслед за тем как «дети Брагина» из золотого Баффало вышли на ведущие роли в НХЛ, они затеяли переворот в национальной команде. В Кёльн под российским флагом приехала команда, моложе которой только вылетевшие в четвертьфинале американцы.

Что мы знаем о сборной Канады на ЧМ-2017 Сборная Россия вышла в полуфинал, где сыграет с самым опасным соперником на турнире.

Почему же эта сборная России способна вызывать страх у Канады? Достаточно вспомнить отрезок с 2011 по 2013 год, когда «кленовые» регулярно проигрывали нашей «молодёжке» в борьбе за медали. Орлов, Панарин и Кузнецов становились чемпионами в Баффало, совершив легендарный камбэк. Сумасшедший полуфинал в Калгари помнят Василевский, Антипин, Кучеров, Гусев, а по-настоящему выдающуюся игру тогда показал оформивший хет-трик Кузнецов. Спустя год в Уфе команда, которую возглавил Михаил Варнаков, снова обыграла канадцев, но на этот раз в матче за третье место. Миронов, Кучеров, Ткачёв и особенно Ничушкин вряд ли забыли тот качельный матч, в котором точку поставил Валера, занеся в овертайме свой фирменный тачдаун.

Журналисты накануне спросили Олега Знарка, сидит ли у него внутри то, что за время работы со сборной России он ни разу не обыгрывал канадцев. «Я что, 18-летний мальчик?» — в свойственной себе манере отреагировал Знарок. Уверен в себе главный тренер сборной может быть не только из-за собственно толстокожести. Куда важнее, что под рукой у него банда, которая с пелёнок приучала родоначальников хоккея к болезненным поражениям. Всем этим ребятам совершенно нечего бояться, выходя в полуфинале ЧМ на лёд «Ланксесс-Арены» против сборной Канады. Они сами те, кто сеет страх.