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Вячеслав Быков
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

«Россия навяжет канадцам свой хоккей». Вячеслав Быков — о полуфинале ЧМ

Экс главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился впечатлениями от выступления команды на ЧМ-2017.
19 мая 2017, пятница. 18:15. Хоккей

20 мая сборная России проведёт полуфинальный матч чемпионата мира с командой Канады. До этой стадии обе сборные дошли с одним поражением на групповом этапе – команда Олега Знарка уступила сборной США (3:5), а канадцы уступили сборной Швейцарии (2:3 ОТ). В четвертьфинале чемпионата мира «кленовые» переиграли хозяев турнира немцев со счётом 2:1, а сборная России в Париже была сильнее сборной Чехии — 3:0.

Вячеслав Быков, приводивший сборную России к победам на ЧМ в 2008 и 2009 годах в качестве главного тренера, поделился в интервью «Чемпионату» мнением о нынешнем турнире.

«Вижу, что сборная прибавляет от матча к матчу»

— Как вам в целом игра сборной России на этом чемпионате мира?

— Мне очень нравится, как команда выступает, нравится подбор игроков, и я вижу, что от матча к матчу они прибавляют.

— Что всё же случилось с командой в матче с командой США на групповом этапе?

— Были небольшие проблемы в позиционной обороне, но я думаю, что сейчас внесены коррективы и ребята играют более ответственно и грамотно.

— Впереди полуфинал с канадцами, и стоит ожидать такой же игры, как с американцами. С ними точно будет сложнее, чем с европейскими сборными…

— Всё зависит от того, как соперник даёт играть, и от наших амбиций. Завтра наши навяжут канадцам свой хоккей!

Давно не было такого, что в полуфиналах традиционные пары, такие дерби.

— Можно ли говорить, что это будет скрытый финал?

— Не сторонник говорить о том, что скрывается, но это будет очень хороший и интересный полуфинал. Многие бы хотели видеть финал Россия – Канада, но есть другое мнение, поэтому они сейчас встречаются на этой стадии. Полуфинал будет очень интересным, хорошие соперники. Будем болеть, надеяться.

«Нужно отдать должное Орлову и Кузнецову»

— Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов присоединились к команде по ходу турнира. Матч с чехами показал, что они прибавляют и уже освоились на больших площадках?

— Нужно отдать должное, что при всей той нагрузке, акклиматизации, которую переносят, они показывают качественный хоккей. Не хочу говорить про удаления или ошибки, им непросто, они это тоже понимают. Они, зная, что хоккей это вид спорта, где без ошибок не обходится, всё равно стараются показывать свой лучший хоккей.

— Удивляет ли игра Андрея Василевского, который уже провёл три матча на ноль?

— Здесь не вопрос в удивлении, мы видим, что у нас хорошее новое поколение вратарей, где есть Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Илья Сорокин и другие ребята. Новая генерация, мы можем рассчитывать на них, они просто сейчас показывают свой класс.

— Перед матчем с чехами россияне поехали из Кёльна в Париж на поезде, а его из-за поломки задержали на три часа. Такие ситуации сплачивают команду?

— Всякое в жизни бывает. Нужно с пониманием относиться и не расплёскивать эмоции, а для этого есть и руководство, и администрация команды. Как я вижу, ребята с пониманием отнеслись, и правильно — энергию нужно беречь на хоккей. Закаляет ли? Ну, это к тренерскому штабу и к тому, как они используют эту ситуацию в свою пользу.

Мы видим, что у нас хорошее новое поколение вратарей, где есть Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Илья Сорокин и другие ребята.

— Каковы ваши ожидания от другого полуфинала Швеция — Финляндия?

— Давно не было такого, что в полуфиналах традиционные пары, такие дерби. Непредсказуемым будет матч Швеции и Финляндии, шведы неплохо выглядят, и финны по сравнению с группой интересно сыграли с американцами. Трудно предсказать. Нужно будет просто получать удовольствие и радоваться таким моментам.

— А что случилось с американцами в том матче?

— Мне кажется, им не хватило энергии, у них отличная команда, но не было тех эмоций.

— Нет ощущения, что этот чемпионат мира получается очень представительным и сильным?

— Не сторонник сравнивать один год с другим, каждый год по-своему интересен и зрелищен. Тут выводы нужно будет делать после чемпионата мира, нужно просто поддерживать свои команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей Вячеслав Быков ЧМ-2017
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