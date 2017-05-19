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Сборная Канады провела тренировку перед полуфиналом с Россией на ЧМ-2017
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

«Мы готовы. Много раз обыгрывали русских». Канада ждёт полуфинальную битву

Джон Купер рассказал об игроках «Тампы», Натан Маккиннон вспомнил о финале ЧМ-2015, а Крис Ли похвалил звено Шипачёва.
19 мая 2017, пятница. 19:00. Хоккей

19 мая сборная Канады провела плановую тренировку на «Ланксесс-Арене» в Кёльне в преддверии полуфинального матча чемпионата мира с Россией. Коллектив 49-летнего специалиста Джона Купера работал на льду в следующих сочетаниях:

вратари: Кэлвин Пикар, Чад Джонсон;

Колтон Парэйко –Марк-Эдуар Власич, Натан Маккиннон– Марк Шайфли — Джефф Скиннер;

Джейсон Демерс – Кэлвин де Хаан, Уэйн Симмондс – Райан О'Райлли — Клод Жиру;

Джошуа Моррисси–Майкл Мэтисон, Мэтт Дюшейн – Шон Кутюрье –Александр Киллорн;

Крис Ли, Митчелл Марнер–Брэйден Пойнт–Трэвис Конечны, Брэйден Шенн.

Сразу после окончания занятия, которое продолжалось около часа, на вопросы журналистов ответили хоккеисты, а также главный тренер «кленовых листьев» Джон Купер. Разумеется, Купера много спрашивали про «Тампу», ведь именно под его руководством в «Лайтнинг» выступают Андрей Василевский, Никита Кучеров и Владислав Наместников.

«С каждой игрой мы становимся лучше. Игра со Швейцарией? Мы не хотели проигрывать, но, может, было неплохо оказаться в той ситуации. Не нужно переживать о неприятных вещах, мы не хотим больше проигрывать, и это урок из того матча.

Не нужно менять план на игру с Россией, парни верят в то, что мы делаем. Игра в неравных составах будет определяющей, это то, что решит матч. Лучший сценарий на матч – Канада выиграет, и все парни из «Тампы» забросят шайбу, даже Василевский!

Они очень хорошо обороняются, четыре матча на ноль, несколько невероятных индивидуальных сильных игроков. Хочу посмотреть, как будет играть Кучеров, он играет рядом с отличными парнями. Не видел так много Никиту Гусева, только много слышал о нём, он становится лучше с каждым годом и проводит отличный чемпионат мира», — отметил Купер.

Купер: Лучший сценарий на матч – Канада выиграет, и все парни из «Тампы» забросят шайбу, даже Василевский!

Защитник Марк-Эдуар Власич высказался о предстоящей встрече максимально корректно.

«Не хочу никого выделять у соперника персонально. Знаю, что есть молодые ребята из НХЛ. Посмотрим, насколько хороша российская команда. Она обладает большим мастерством, нужно быть внимательным с каждым игроком. Я не смотрел матчи с участием россиян на чемпионате мира. Что касается арены в Кёльне, то она мне нравится, в этом плане всё хорошо. Мы полностью сконцентрированы на полуфинальной игре", — подчеркнул Власич.

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Экс главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился впечатлениями от выступления команды на ЧМ-2017.

Вывели в микст-зону и защитника Криса Ли, который пользовался особой популярностью у российской прессы. Дело в том, что Ли, выступающий за магнитогорский «Металлург», едва ли не лучше всех знает многих российских игроков. Канадец выразил восхищение выступлением звена Вадима Шипачёва.

«Российский хоккей известен во всём мире, в России много высококлассных игроков. Соперник может сыграть и коллективно, и за счёт индивидуального мастерства. От российских нападающих исходит много опасности. Мы разбираем их игру. Многое решит и игра вратарей. Каждый момент может стать ключевым. Звено Шипачёва? Постараемся остановить его, не позволять отдавать передачи на открытом пространстве. Я знаю хоккеистов из этого звена, так как играю вместе с ними в КХЛ. С Шипачёвым недавно встречались в финале Кубка Гагарина. Это лучший центр в лиге», — отметил Ли.

Форвард Александр Киллорн назвал противостояние России и Канады украшением всего мирового хоккея, а также заявил, что знает некоторые секреты о своём одноклубнике Андрее Василевском и постарается его огорчить.

Маккиннон: У России всегда собирается классная команда, которая станет для нас серьёзным испытанием. Но мы к нему готовы.

«Мы изучили российскую сборную и понимаем, что полуфинал получится сложным. Канада, как и Россия, хочет выиграть только золотые медали, поэтому полуфинал станет определяющим в борьбе за золото. Знаю ли секреты, как переиграть Василевского? Мы готовимся и знаем, какие броски ему нужно наносить. Тренерский штаб всё подробно расскажет. Россия – Канада – большая битва, которая всегда украшает хоккей. Матч должен понравиться болельщикам», — поделился ожиданиями Киллорн.

Нападающий Натан Маккиннон похвалил российскую команду, но отметил, что Канада часто обыгрывала российскую сборную. Также Натан сказал, что наслышан о защитнике Андрее Миронове, с которым будет вместе выступать за «Колорадо» в следующем сезоне.

«Помню, как обыгрывали Россию в финале чемпионата мира 2015 года. Было классно, ведь в той сборной выступали Малкин и Овечкин. Сейчас, думаю, будет совсем другая игра. У нас многое получается, мы уверены в своих силах. У России всегда собирается классная команда, которая станет для нас серьёзным испытанием. Но мы к нему готовы. Много раз обыгрывали русских.

Миронов подписал контракт с «Колорадо»? Я не видел его игру. Да, теперь мы одноклубники. Слышал об Андрее много хорошего. Говорят, что он классный игрок и талантливый защитник. Посмотрим, выйдет ли он на лёд завтра. Если да, то попробую проверить его своими финтами», — заявил североамериканский хоккеист.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Джон Купер Крис Ли Марк-Эдуар Власич Натан Маккиннон ЧМ-2017
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