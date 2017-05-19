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Сборная России провела тренировку перед полуфиналом с Канадой на ЧМ-2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

«Канадцы не могут нас запугать». Тренировка России перед полуфиналом ЧМ

Наместников не принял участия в тренировке, Кузнецова поздравили с днём рождения, а Витолиньш рассказал о готовности команды.
19 мая 2017, пятница. 21:30. Хоккей

Сборная России провела вечернюю тренировку накануне полуфинального матча с канадцами. В занятии не принял участия центральный нападающий Владислав Наместников, получивший травму в четвертьфинальной схватке с чехами. Вместо него в звене с Панариным и Кучеровым тренировался Евгений Кузнецов, которому сегодня исполнилось 25 лет. Форварда поздравила команда, а затем и журналисты.

«Мы много раз обыгрывали русских». Что говорят канадцы перед полуфиналом
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Сочетания звеньев россиян выглядели следующим образом:

вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин;

«Синие»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин;

«Красные»: Иван Проворов – Андрей Миронов; Артемий Панарин — Евгений Кузнецов — Никита Кучеров;

«Чёрные»: Виктор Антипин – Антон Белов; Никита Гусев – Вадим Шипачёв – Евгений Дадонов;

«Белые»: Дмитрий Орлов – Артём Зуб; Сергей Плотников – Владимир Ткачёв – Александр Барабанов.

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Сразу после окончания занятия на вопросы журналистов ответил Евгений Кузнецов. Именинник общался с прессой в привычной для себя шутливой манере.

«Так получилось, что вчера смотрел параллельно две игры, Канаду видел. Все всё знают — ребята из «Филадельфии», О’Райлли, Шайфли. Мне кажется, мы сможем заставить их работать в защите, и это будет успех. По сравнению с предыдущими годами не сказал бы, что у них сейчас особо силовые защитники. Абсолютно согласен, что вратарская линия у нас сильнее. Василевский — один из топовых вратарей до 28 лет. Это моё личное мнение. Когда у него с головой всё в порядке, он контролирует игру.

Вместо Наместникова в звене с Панариным и Кучеровым тренировался Евгений Кузнецов, которому сегодня исполнилось 25 лет.

Нас разве могут чем-то запугать канадцы? Вроде бы нет. Я бы не сказал, что у них тафгаи в команде. Все ребята играющие. На такой площадке не так просто поймать. Какие-то моменты видны, которые тренер сборной Канады Купер и в «Тампе» практикует. Это мелочи, которые незаметны обычным зрителям. По сравнению с Кубком мира соперник отличается, в частности, подбором игроков. Уже забыл молодёжный чемпионат мира, иногда находят воспоминания. Давно это было, уже история. Не стоит проводить параллели и сравнивать, это абсолютно другой хоккей.

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Я не очень люблю праздновать день рождения, не уверен, что сегодня по этому случаю гуляет весь Челябинск. С Эйфелевой башней вчера не успел сфотографироваться — дождя испугался, решил отдохнуть в отеле. Много эмоций отдали в игре с Чехией. Переживали за результат, значимый матч. Невыразительная игра против Америки: тучи сгущались, все хмурые ходили. Была ответственность за результат.

Сложно сказать, с кем удобнее играть, всё зависит от партнёров. В принципе без разницы, главное — разговаривать с партнёрами и находить связи. Выигрывают не только голами, можно и по-другому приносить пользу», — сказал Кузнецов.

Кузнецов: Нас разве могут чем-то запугать канадцы? Вроде бы нет. Я бы не сказал, что у них тафгаи в команде. Все ребята играющие.

Пообщался с представителями СМИ и тренер национальной команды Харийс Витолиньш. Он объяснил, что не было смысла привлекать к тренировке Владислава Наместникова на уколах, а Кузнецов, по всей видимости, выйдет в матче с Канадой в звене с Кучеровым и Панариным.

«Главное играть проще в своей зоне, не искать лишних сложных пасов. Выиграет та команда, которая сыграет надёжнее сзади. В атаке и у нас, и у них мастера. Если сыграем, как с чехами, то свои шайбы забьём. Не было смысла допускать Наместникова к тренировке на уколах. Но у нас все готовы в любой момент выйти. Вероятнее всего, будем играть в 13 нападающих и 7 защитников.

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Не скажу, что лёд на арене стал лучше, но дышать стало проще. Нам попалась раздевалка хозяев, чувствуем себя очень комфортно. В Париж уезжали без вещей. Верили, что вернёмся. Наш тренерский штаб за три матча ни разу не побеждал Канаду. Посмотрим, история всегда заканчивается. Побеждать Канаду почётно. Кто вспомнит, что Латвия обыграла Канаду 9:1 на турнире в Беларуси? У канадцев приехали студенты, но они называли себя сборной Канады.

Кузнецова, вероятно, выпустим в звене с Кучеровым и Панариным. У них неплохо получалось. Все ребята в сборной полны энергии. Им всем хочется сыграть с Канадой, проверить свои силы. У нас есть игроки, которые хорошо разыгрывают. Есть те, кто пластается и ловит шайбу на себя, выполняя черновую работу», — сказал Витолиньш.

Сразу после завершения тренировки хоккеисты отправились на ужин в отель. Также у них запланировано собрание, ну а затем – отдых. Впереди важнейшая полуфинальная встреча.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Евгений Кузнецов — хоккей Харийс Витолиньш ЧМ-2017
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