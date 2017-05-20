Не затрясутся ли коленки? 10 игроков сборной впервые сыграют с Канадой

Дадонов и Панарин – самые опытные из нынешнего состава, оба трижды играли с канадцами. Вратарская линия России не провела ни одной игры.

Сегодня сборная России сыграет с Канадой в полуфинале чемпионата мира 2017 года. Для нынешнего тренерского штаба российской команды это будет четвёртая встреча с канадцами, а все три предыдущих — финал ЧМ-2015 (1:6), матч на Кубке мира 2016 года (3:5) и контрольная игра перед этим турниром (2:3 ОТ) – были проиграны. Из нынешнего состава россиян далеко не все могут похвастать богатым опытом противостояний с родоначальниками хоккея на взрослом уровне. Молодёжные и юниорские чемпионаты мира в расчёт не берём.

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Вратари

Общее количество игр: 0

Андрей Василевский: 0

Илья Сорокин: 0

Игорь Шестёркин: 0

В последнее время в сборную постоянно вызывали Сергея Бобровского, который и играл в трёх последних матчах с канадцами. Нынешняя же вратарская линия слишком молода и в подобном виде предстала в национальной команде впервые. У Василевского, Сорокина и Шестёркина ни одного матча с Канадой на взрослом уровне на троих. Так что в данном случае об опыте игры с извечным соперником говорить не приходится. Встречу 20 мая начнёт Андрей Василевский. Пожелаем ему удачной игры.

Защитники

Общее количество игр: 5

Виктор Антипин: 1

Антон Белов: 1

Владислав Гавриков: 0

Артём Зуб: 0

Богдан Киселевич: 0

Андрей Миронов: 1

Дмитрий Орлов: 2

Иван Проворов: 0

У защитников ни разу не играли с Канадой Гавриков, Зуб, Киселевич и Проворов. Антипин был свидетелем разгрома команды Олега Знарка в Праге в 2015 году. Там же в защите играли Миронов и Белов. Наиболее опытным среди нынешних игроков обороны является хоккеист «Вашингтона» Дмитрий Орлов. Он впервые встретится с Канадой на большой площадке, а вот на маленьких пробовал свои силы дважды – в Питтсбурге и Торонто. Будем надеяться, что тренерский штаб найдёт нужные слова для ребят, чтобы у них не начался мандраж.

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Нападающие

Общее количество игр: 16

Сергей Андронов: 0

Александр Барабанов: 0

Никита Гусев: 0

Евгений Дадонов: 3

Евгений Кузнецов: 2

Никита Кучеров: 2

Владислав Наместников: 1

Валерий Ничушкин: 0

Артемий Панарин: 3

Сергей Плотников: 1

Иван Телегин: 2

Владимир Ткачёв: 0

Вадим Шипачёв: 2

Лучшая ситуация с нападающими. Сразу двое из них – Евгений Дадонов и Артемий Панарин – трижды встречались с Канадой на высочайшем уровне. Панарин забивал Канаде на Кубке мира, а также в выставочном матче перед ним, вдобавок ассистировав первому голу Овечкина в большинстве. Телегин не играл на чешском чемпионате мира, зато матчи в Северной Америке стали его звёздным часом. Этого хоккеиста очень любит Олег Знарок, предпочитая ставить его на меньшинство. Иван — идеальный вариант для «убийства» штрафного времени.

Наместников сыграл в Торонто вместо травмировавшегося Павла Дацюка, а Кучеров и Кузнецов по разу огорчили Кэри Прайса. Значит и Кэлвин Пикар должен оказаться по силам. Шипачёв ассистировал Панарину в его голе на Кубке мира, в активе Дадонова две голевые передачи в двух встречах на североамериканских площадках. Плотников, нынче предпочитающий силовой хоккей, выступал в Праге на большой площадке. На них поймать соперника на силовой приём не так просто, но Сергей может заступиться за партнёра в любом эпизоде. Андронов, Барабанов, Гусев, Ничушкин и Ткачёв впервые выйдут на лёд против канадцев.