Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Лучшие матчи Россия – Канада в истории чемпионатов мира по хоккею
Фото: РИА Новости
Текст: Илья Ермаков

Триумф в Квебеке, разгром в Праге. 5 памятных встреч Россия – Канада на ЧМ

В преддверии 1/2 финала Россия – Канада вспоминаем самые яркие встречи этих команд на чемпионатах мира.
20 мая 2017, суббота. 10:00. Хоккей
Что мы знаем о сборной Канады на ЧМ-2017
Сборная Россия вышла в полуфинал, где сыграет с самым опасным соперником на турнире.

ЧМ-1992. Групповой этап. Россия – Канада – 6:4

Чемпионат мира – 1992 в Чехословакии стал первым в истории для сборной России – наследницы хоккейного СССР. Особое внимание было приковано к матчу группового этапа с Канадой. Хоккейную общественность интересовал вопрос, как изменится принципиальное противостояние с распадом Союза.

Однако смена именования на нашей команде не сказалась. Великолепный состав сборной России, в котором блистали Каспарайтис, Юшкевич, Зубов, Жамнов, Борщевский и многие другие по итогам двух периодов снял все вопросы о победителе, забив пять безответных шайб. В заключительной двадцатиминутке канадцы организовали погоню, которая не увенчалась успехом. Третий период «кленовые листья» выиграли со счётом 4:1, но итоговый результат 6:4 позволил России занять первое место в группе. Правда, уже в 1/4 финала команда Виктора Тихонова уступила Швеции и вылетела с турнира.

ЧМ-1993. 1/2 финала. Россия – Канада – 7:4

Через год сборная России добилась первого крупного успеха – стала чемпионом мира по хоккею под руководством Бориса Михайлова. В том году канадская сборная собрала боевой состав с молодой звездой Эриком Линдросом. Фирменный мощный старт канадцев привёл к тому, что к 22-й минуте «кленовые листья» выигрывали 3:1. Поворотным стал гол Германа Титова (который позднее оформил дубль), россияне сравняли счёт, а затем благодаря шайбам Хомутова и Быкова ушли в отрыв. Ликвидировать его канадцы уже не сумели и уступили 4:7.

ЧМ-2008. Финал. Канада – Россия – 4:5 ОТ

Пожалуй, финал мирового первенства 2008 года пока стал лучшим матчем сборной России в XXI веке. Команда под руководством Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина заслуживала выхода в финал и годом ранее, но добывать первое за 15 лет чемпионство пришлось на территории Канады. С начала матча канадцы побежали вперёд, в этом им помогали 13 000 болельщиков. 2:4 — перед третьим периодом, и у российских болельщиков была лишь надежда на чудо. Как хорошо, что оно иногда происходит. Голы забили Алексей Терещенко и Илья Ковальчук, который до этого никак не мог поразить ворота соперника. А гол Ковальчука в овертайме поверг в уныние канадцев и вызвал восторг у российских болельщиков. Такие игры не забываются.

ЧМ-2009. Финал. Россия – Канада – 2:1

Год спустя Россия и Канада во второй раз в истории встретились в финале мирового первенства. В этот раз преимущества домашних стен у Канады не было, чемпионат мира проходил в Швейцарии. Тем не менее первыми отличились хоккеисты Линди Раффа, активные действия у ворот Брызгалова поддержал голом Спецца. Однако вскоре Олег Сапрыкин удачно подставил клюшку на пятачке под бросок защитника (а ведь игрой у своих ворот канадцы традиционно сильны), а во втором периоде Радулов во второй раз огорчил Ролосона. Помимо Радулова, в той игре стоит отметить Илью Брызгалова, который в воротах был образцом надёжности.

«Россия навяжет канадцам свой хоккей». Вячеслав Быков — о полуфинале ЧМ
Экс главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился впечатлениями от выступления команды на ЧМ-2017.

ЧМ-2015. Финал. Канада – Россия – 6:1

Приходится вспоминать и о неприятных примерах встреч с Канадой. Таковым стал финал чемпионата мира в 2015 году. Сборная Олега Знарка годом ранее прошла чемпионат на одном дыхании, выиграв 10 матчей из 10, но в Чехии такого успеха добиться не удалось. На групповом этапе россияне уступили дважды, затем были успешные 1/4 финала и полуфинал, а в финале результат получился неожиданным и со знаком «минус». Канадцы действительно привезли на мировое первенство крепкую команду, но счёта 1:6 не ожидал никто. Особенно много нареканий вызвала игра защиты, а легендарный Вячеслав Фетисов и вовсе заявил, что в стране есть только шесть игроков обороны.

«Россия может обыгрывать Канаду». Мнение экспертов о ЧМ
Сочетание Панарин – Кузнецов – Кучеров – великолепно, а Россия способна обыгрывать Канаду – мнения экспертов о ЧМ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
20 мая 2017, суббота
10:54 Дюмоулин: каждый раз, когда выбывает защитник, «Пингвинз» мобилизуются
10:34 Мюррей: включаться по ходу серии непросто, но я доволен своей игрой
10:08 Салливан: создавать моменты с пятью защитниками довольно проблематично
09:55 Коваленко: у сборной Канады нет игроков уровня Линдроса, Россия должна побеждать
09:30 Мяяття: Мюррей был бесподобен, он держал «Питтсбург» в игре
09:16 Галлант: когда меня уволили из «Флориды», это по-настоящему задело
07:03 Кросби вышел на 4-е место по голам в Кубке Стэнли среди действующих игроков
06:16 Малкин повторил рекорд Ягра по количеству игр за «Питтсбург» в Кубке Стэнли
05:46 Гол и передача Кросби помогли «Питтсбургу» сравнять счёт в серии с «Оттавой»
00:58 «Эдмонтон» подписал контракт новичка с вратарём Уэллсом
00:34 Смит: «Оттава» рискует почувствовать излишнюю раскованность, надо быть начеку
00:22 Нападающий «Нэшвилла» Джохансен выбыл до конца плей-офф из-за травмы
00:19 Макартур: у «Оттавы» нет сомнений, что сейчас Карлссон — лучший хоккеист в мире
19 мая 2017, пятница
23:43 Купер: Галлант — отличная находка для «Вегаса», у него большие хоккейные знания
23:42 Нападающий «Сан-Хосе» Уорд перенёс операцию на плече
23:19 Райан: «Питтсбург» захочет реабилитироваться и будет силён в четвёртом матче
22:41 Защитник Евгений Курбатов продлил контракт с «Торпедо» на один год
22:15 Нападающий Станислав Галиев покинет систему «Вашингтона»
22:13 «Корона» для Знарка — в фотообзоре тренировки перед матчем с Канадой
22:00 Умарк: я всегда ненавидел Финляндию, обыграть её будет приятно
21:33 Защитником сборной Латвии Балинскисом заинтересовались в НХЛ
21:18 Дэйли: не уверен, что МОК пригласит НХЛ на Олимпиаду-2022 в Китай
20:46 Мэтт Мюррей займёт место в воротах «Питтсбурга» в четвёртом матче с «Оттавой»
20:12 Витолиньш: в матче с Канадой выпустим Кузнецова в звене с Кучеровым и Панариным
20:09 Кузнецов: канадцы разве могут чем-то запугать Россию? Вроде бы нет
20:02 Витолиньш: Наместников не тренировался, но он будет готов сыграть с Канадой
19:57 Хекстолл: между Канадой и Россией уже нет ненависти, но мы друг друга не любим
19:24 Брассар: те, кто называет хоккей «Оттавы» скучным, возможно, просто завидуют нам
19:04 Мутко: если Россия сыграет с Канадой, как с чехами, можно рассчитывать на победу
19:01 Кузнецов тренируется вместе с Панариным и Кучеровым, Наместников на лёд не вышел
18:48 Карлайл: на Кори Перри слишком рано повесили статус возрастного игрока
18:41 Быков: в полуфинале ЧМ-2017 с Канадой всё зависит от амбиций сборной России
18:20 Первый тренер Сорокина: Илья силён тем, что умеет ловить свои шансы
17:50 Маккиннон: готовы к полуфиналу ЧМ, Канада часто обыгрывала Россию
17:35 Крис Ли: постараемся остановить звено Шипачёва, я знаю этих хоккеистов по КХЛ
17:33 Фазель: совместная заявка помогла Беларуси и Латвии получить ЧМ-2021
17:33 Василевский — первый вратарь сборной России, сделавший три «сухаря» на одном ЧМ
17:27 Фазель: у Новосибирска отличный шанс получить МЧМ-2023
17:06 Купер: лучший сценарий – победа Канады, и все игроки «Тампы» забросят шайбу
17:03 Киллорн: готовимся к матчу с Россией и знаем, какие броски наносить Василевскому
17:02 Власич: не хочу никого персонально выделять у России, соперник мастеровит
17:00 Овертайм в финалах ЧМ с 2018 года будет играться в формате «4 на 4»
16:31 Сборная России вовремя прибыла из Парижа в Кёльн
16:17 Женский МЧМ-2018 пройдёт в Нижнем Новгороде
16:00 Городецкий: Новосибирск подтверждает серьёзные намерения провести МЧМ-2023
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, выйдет в финал чемпионата мира – 2017?
Архив →
© championat.com, 2000–2017