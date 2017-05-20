Россия сразится с Канадой в полуфинале ЧМ-2017. LIVE

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею

Указанное в трансляции время – московское

11:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию полуфинального матча Канада – Россия на чемпионате мира – 2017. Мы расскажем всё об игре, а также о происходящем вокруг неё. Накануне команды провели плановые тренировки. Увы, но у россиян в ней не смог принять участие центральный нападающий Владислав Наместников, получивший травму в четвертьфинальной встрече с чехами в Париже. Вместо него в звене с Кучеровым и Панариным работал Евгений Кузнецов, отпраздновавший своё 25-летие.