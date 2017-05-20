«Пришёл момент, когда Россия обыграет Канаду». Прогнозы на полуфиналы ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заслуженный мастер спорта и эксперт «КХЛ ТВ» Александр Гуськов, заслуженный тренер России Юрий Новиков, чемпион мира 1993 года Дмитрий Юшкевич, бывший главный тренер «Нефтехимика» Евгений Попихин и чемпион мира среди молодёжных сборных 1999 года, хоккейный агент Кирилл Сафронов поделились своими прогнозами на полуфинальные матчи чемпионата мира по хоккею.

Кожевников: Все соперники в обеих парах имеют шансы на победу. Если мы в игре с канадцами будем выходить и неплохо поднимать большинство, удаляться будем мало, то тогда шансов у нас будет побольше, потому что канадцы допускают ошибки. Но у них вратарь здорово играет. Поэтому при благоприятном соотношении мы должны победить. По крайней мере, мы будем на это надеяться.

У шведов же больше вариантов победить Финляндию. Понятно, что у Марьямяки молодая команда, она старается играть, но у шведов опыта побольше и по составу они неплохую команду собрали. Игра со Швейцарией показала, что они настроены очень серьёзно, и отыграли практически без ошибок. Поэтому я думаю, что в финал пройдут шведы.

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Гуськов: Финны, на мой взгляд, учитывая ту игру, которую они показывали в предварительном раунде, совершили сенсацию, обыграв американцев. Сейчас они на психологическом подъёме. Если сборная Финляндии продолжит в том же духе – играть аккуратно в обороне и контратаковать, то им по силам обыгрывать Швецию. Можно даже говорить, что финны смотрятся чуть мощнее шведов и именно за счёт силовой борьбы они могут их дезориентировать в плане того, чтобы не дать им играть с шайбой. А шведы этого не любят и, соответственно, у них могут возникнуть проблемы. Поставлю на финнов.

Что касается встречи Россия – Канада, то приоритетом нашей сборной является чёткая и отлаженная игра в обороне. Причём не только защитников, но и всей команды. Выполнение задания, выполнение всех функций каждого игрока, стопроцентная собранность и дисциплина – всё это ключи к тому, чтобы обыграть сборную Канады. Противник непростой. Сделать это можно, учитывая все моменты, о которых я сказал. У кого в этой паре больше шансов? Все понимают, что канадцы в рейтинге стоят выше, чем Россия. Но приходят такие времена, когда рейтинги меняются. Сейчас этот момент пришёл, когда можно выйти в финал, обыграв такую сильную сборную. Если мы пройдём Канаду, то мы станем чемпионами мира. Сегодня будет скрытый финал. Шансов в этой паре 50 на 50.

Новиков: Не буду оригинальным: мы все болеем за сборную России. Нужно, чтобы мы меньше играли в нашей зоне. Мы должны играть больше за счёт контроля шайбы и надо увеличить количество бросков. Особое внимание надо обратить на дисциплину. Необязательные удаления надо просто выжечь. Я больше верю в сборную России. На удивление, несмотря на заморские методики, у нас есть ребята, которые хорошо играют в хоккей. У нас есть оригинальные хоккеисты и интересный хоккей.

Если говорить о матче Швеция – Финляндия, то в плане мастерства шведы солиднее и весомее. Но по бесстрашию, отваге финны могут преподнести очень хорошую игру. Поэтому здесь угадать очень сложно, но я всё-таки поставлю на шведов. На их мастерство, несмотря на отвагу финнов.

Юшкевич: Шведы сильнее по составу, чем финны. Они более ровно провели чемпионат в целом, хотя у них тоже были осечки. Но по тому десанту, который высадился у Швеции в лице игроков НХЛ, эта команда выглядит очень прилично. На бумаге Швеция – самая сильная сборная на чемпионате мира.

У наших же с канадцами шансы примерно одинаковые, я бы сказал даже 50 на 50. Но наша сборная очень уверенно провела матч с чехами, сыграла чётко на победу и не дала ни малейшего шанса сопернику на викторию. Поэтому я отдам предпочтение нашей сборной. У нас хорошо выглядит вратарская линия. Защитники, хоть и молодые, от шайбы не отбрасываются, а отдают её нападающим. И наша атака выглядит очень интересно.

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Попихин: Я думаю, что Россия обыграет Канаду, у меня хорошее предчувствие. В последнем матче наша сборная показала хоккей уровня плей-офф. За эту игру надо зацепиться. Мы практически ничего не дали чехам сделать впереди. Нельзя, конечно, эту команду сравнивать с Канадой, но если мы хорошо сыграем в обороне, на пятаке, и проведём быстрые атаки, я думаю, всё будет нормально.

В паре Швеция – Финляндия, я думаю, что у шведов команда помобильнее. Хотя финны обыграли американцев, и они на подъёме. У них вратарь хорошо сыграл, во многих моментах подчистил. Если и в полуфинале он так же хорошо сыграет, то Швеции будет тяжело. Я думаю, что шведы – более комбинационная команда, у них в атаке больше вариантов. Но финны хорошо бьются, они почувствовали уверенность. Несмотря на это, шведы выглядят сильнее и они – фавориты.

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Сафронов: Я считаю, что фаворит – сборная России. Это молодая и амбициозная команда, находится в хорошей форме. Конечно, в игре с канадцами нужно выдержать их темп. Вспомните неудачный матч с американцами. Я думаю, что наши соперники в том же ключе будут играть – активное начало, много бросков, на пятаке будут дежурить. С этим натиском надо справиться. Необходимо жёстко сыграть, а защитникам помогать вратарю на пятачке и не давать нападающим соперника закрывать его. И поменьше удаляться, конечно, потому что большинство у канадцев очень приличное. По уровню нападающие у сборной России очень приличные. Да и атакующие защитники, такие как Орлов и Проворов, тоже могут поддержать нападение. Шансы есть, надо грамотно сыграть.

По другой паре могу сказать, что мне очень нравится сборная Швеции. В первом матче со сборной России они отыграли очень прилично, а по ходу чемпионата ещё усилились Лундквистом и Бэкстрёмом. Немножко неожиданно финны обыграли американцев, но в полуфинале сборная Швеции, я считаю, выиграет и пройдёт дальше — в финал.