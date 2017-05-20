Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала

Полуфиналов с Канадой не было со времён молодого Овечкина

Когда говорят «финал мечты», то не ошибётесь: речь точно о матче Россия – Канада. Эта хоккейная классика настолько пропитана историей, что у неё даже есть традиционные стадии. Это не только финал, когда лучшие команды планеты сталкиваются лбами, как было в Квебеке, Берне и Праге, но и четвертьфинал. И пойди, разбери, где больше драмы: проиграть в решающем матче принципиальному сопернику или досрочно потерять шансы хоть на какие-то медали, рухнув с высоты амбиций? Если Квебек принято вспоминать как лучший финал в истории чемпионатов мира, а то Ванкувер и Турин – это прежде всего трагедия одной команды. Олимпийские занозы до сих пор прочно сидят в сердце.

А вот полуфинал – редчайшая стадия для матчей Россия – Канада. Далеко не каждый болельщик, даже со стажем, вспомнит все случаи. До того как наши сборные минувшей осенью встретились на Кубке мира, россияне с канадцами не играли в полуфиналах более десяти лет. 2005 год. Вена. Сборная России под руководством Владимира Крикунова протиснулась в полуфинал сквозь финнов, а с Канадой выдала матч, чем-то напомнивший битву с американцами в Солт-Лейке. К 22-й минуте сборная России проигрывала — 0:4, но не опустила руки, отыграла три шайбы и до последнего заставляла крутиться в воротах великого Мартина Бродо. Канадцы тогда прошли дальше, но, будучи потрёпанными нашей командой, всухую проиграли чехам в финале.

Прага-2015 — как заноза для семи игроков и Знарка

Тогда в Вене зажигали совсем ещё молодые Овечкин и Малкин. За 12 лет сменилось поколение, и теперь сборную России на битву с Канадой выводят те, кто смотрел полуфинал ЧМ-2005 чуть ли не из песочницы. Лидеры сборной России совсем недавно выступали на молодёжных чемпионатах мира, порами впитывая привычку обыгрывать сверстников из Канады. По сути, этот полуфинал – первый по-настоящему большой матч для поколения Кучерова и Кузнецова. Каждый из них уже поиграл на крупных турнирах, но ещё никогда не был тем, на кого с ожиданием подвига смотрят партнёры и вся страна. Настало время выйти из-за спин Овечкина и Малкина. Когда, если не сейчас?

Семеро игроков из этой команды два года назад в Праге потерпели самое болезненное в жизни поражение. Шесть шайб от канадцев в финале чемпионата мира оставили след в карьерах Антипина, Миронова, Шипачёва, Панарина и других. Но прежде всего то фиаско подорвало тренерскую репутацию Олега Знарка. Даже на минский успех после того провала посмотрели под другим углом, вспомнив, что в столицу Беларуси на постолимпийский турнир приехало ничтожно мало звёзд. Канада же с тех пор стала для Знарка непокорённой вершиной. Сказать, что происходящее на «Ланксесс-Арене» стало для него вызовом, – не сказать ничего.

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Наместников не мог пропустить битву с Канадой

В плей-офф, как известно, играют даже мёртвые. А в плей-офф чемпионата мира с Канадой и подавно. Владислав Наместников, принявший на себя шайбу в матче с чехами, возвращался в игру на уколах, но тренировку сборной России по возвращении в Кёльн пропускал. До конца не было ясно, сможет ли форвард «Тампы» выйти на лёд, а Харийс Витолиньш уверял, что решение по нему будет принято в день игры. Владислава в итоге заявили тринадцатым нападающим, а в первом звене, как по ходу четвертьфинала, с Панариным и Кучеровым выходил Кузнецов. Посидев первые пару смен на лавке, Наместников стал периодически появляться на льду с четвёртым звеном, подменяя то Ткачёва, то Барабанова. Только после турнира мы узнаем, насколько тяжёлой была травма нашего нападающего и чего ему стоила каждая минута на площадке, сыгранная через боль.

Даже чехи начинали мощнее Канады

Глядя на то, как канадцы в матче с Германией наносили по двадцать бросков за период, впору было ждать от них чего-то подобного и в полуфинале. Канада и мощный старт — почти синонимы. Вместо этого, создав один момент на первой же минуте, «кленовые» затаились. Они включались лишь эпизодами, изредка запирая наших парней в зоне на одну-две минуты. Даже такой классный защитник, как Орлов, порой заходил в тупик при попытке начать атаку. В остальном же в первом периоде преимуществом владели подопечные Знарка.

Всё неплохо было и с количеством бросков (11-7), и с качеством, но всякий раз удача была не на стороне сборной России: где-то рикошет сработает за канадцев, где-то Пикар подтащит, а порой российских форвардов подводил банальный недостаток мастерства. Будь на месте Ткачёва условный Панарин, прострел на дальнюю штангу наверняка обернулся бы голом, а не промахом по пустым воротам. Андрей Василевский при этом тоже не скучал, но противостояли ему совсем не те «гориллы из клетки», что выпрыгивали в Ванкувере, а потом в Праге.

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Охота на Андронова — как попытка запугать Россию

Когда в начале первого периода Андронова атаковал Власич, на это особо не обратили внимания. Когда форварда ЦСКА приложил Шайфли, в этом уже проглядывалась какая-то тенденция. А после того, как Шенн в своей единственной смене за период «расколол» центра нашей силовой тройки, сомнений не осталось: канадцы объявили охоту на Андронова. Думается, цель для зубодробительных силовых приёмов не была случайной: канадцы всегда находят самого большого и сильного парня в составе соперника и начинают его систематически бить. Чтобы другим, менее габаритным товарищам, было неповадно. Хорошо, если в результате таких атак получится отправить здоровяка в лазарет, но главное всё же — психология. Отлавливая Андронова, «кленовые» пытались запугать всю сборную России. Не вышло. После очередного тяжелейшего хита Сергей поднялся и продолжил игру, а россияне даже не думали прятаться на лавке от разъярённых канадцев.

У Гусева тряслись руки, за Кучеровым смотрели двое

Буквально все, от тренеров и игроков до Третьяка, перед матчем повторяли: главное, сыграть дисциплинированно, избежать удалений. Того, что погубило сборную России в матче с американцами, ни в коем случае нельзя было повторить с канадцами. И почти половину матча россияне продержались без единого удаления. Зато «кленовые» хватали штрафные минуты в непростительных для такого матча масштабах. Причём фолы им свистели самые разные, в том числе за нарушение численного состава. Чем не раздолье для лучшего на чемпионате большинства? Однако у обеих наших спецбригад, которые раньше использовали больше половины попыток, при встрече с Канадой возникли проблемы.

Главной ударной силой в большинстве для сборной России стал Кучеров. Никиту раз за разом выводили на бросок, а он и не думал скромничать. Да только далеко не после каждого его выстрела шайба долетала до ворот. Канадцы, понимая, что перед ними один из лучших снайперов мирового хоккея, сторожили Кучерова по двое, пытаясь блокировать всё что можно и нельзя. Тут же вылезла другая проблема: Канада даёт в большинстве гораздо меньше времени и пространства, чем любая другая команда на турнире. Нашим спецбригадам приходилось передвигать шайбу быстрее, к чему те же «шипачёвцы» не привыкли. А у Гусева, для которого это первый крупный турнир, порой просто тряслись руки. Когда техничный форвард то и дело упускает шайбу и принимает неправильные решения, ничем, кроме волнения, это не объяснить.

Красота по-русски, или Просто «Кузнецовщина»!

На протяжении всего турнира сборная России играет так, что называть её «красной машиной» хочется без иронии. И дело даже не в том, что команда Знарка сметала с пути датчан и итальянцев. Важно то, как ребята это делали. От первого матча и до полуфинала с Канадой россияне погружали нас в глубокую ностальгию по сборной СССР — настолько эстетским был хоккей в исполнении нашей команды. Диагонали, хитрые скидки, постоянный поиск партнёров – то, что всегда отличало советский хоккей, а в Кёльне стало фирменным почерком этой команды. Однако одно дело – издеваться над аутсайдерами, совсем другое – вытворять то же самое с Канадой. Но на то в составе этой сборной и играют ребята, которые на молодёжном уровне исправно обыгрывали родоначальников, не испытывая ни малейшего пиетета.

Кузнецов из тех, кого хлебом не корми – дай надругаться над канадцами. Помните его «Something like that», брошенное в адрес молодых североамериканцев на Кубке мира? Есть примерно тонна символизма в том, что именно он оказался перед пустыми воротами, когда наше ударное звено расчертило в канадской зоне убийственную по красоте геометрическую фигуру. Женя успел бы съесть те конфеты с ликёром, запах которых он учуял накануне от кого-то из русских журналистов, настолько шоколадные условия ему создали Кучеров с Панариным. Ну чистая же «кузнецовщина»! Не прошло и трёх минут, как тройка Шипачёва в большинстве сообразила нечто подобное, но тоже в своём роде неповторимое. Сборная России предъявила канадцам те качества, которыми всегда славился наш хоккей.

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Терпение длиной в период, которое лопнуло

Если бы сборная России забила всё, что создала, то на второй перерыв ушла бы со счётом 5:0, не меньше. Да только Пикар, закалённый игрой в безнадёжном «Колорадо», провёл чуть ли не лучший матч в сезоне, а наши форварды после двух шедевров начали откровенно пижонить. Добавь капельку хладнокровия — и для Канады этот матч закончился бы задолго до финальной сирены. Тем, кто вколотит гвоздь в крышку канадского гроба, должен был стать играющий на уколах Наместников, но на его пути встал вратарь. А потом началось необъяснимое…

Весь третий период прошёл в российской зоне. Максимум, что могли наши хоккеисты, – добраться до чужой синей линии и забросить шайбу в зону без особой надежды на успех. Половину решающего периода подопечные Знарка провели в меньшинстве, что высосало из них буквально все силы. Команду сначала подвёл капитан Белов, в чужой зоне зачем-то нарушил правила Кузнецов, а первую шайбу Шайфли отквитал, когда на лавке отбывал штраф молодой Зуб. Можно кивать на судей, которые начали подравнивать удаления, но фактически сборную России подвела всё та же дисциплина.

В третьем периоде сборная Канады перебросала нашу в команду в пять раз. Это был период терпения, период стиснутых зубов, период великолепного Василевского, брошенного на растерзание. До предела натянутая нить порвалась за пять минут до сирены, когда Натан Маккиннон с пятака сравнял счёт, а две минуты спустя Райан О’Райлли послал шайбу под перекладину. Канада сыграла на пределе возможностей всего один период, но этого хватило, чтобы совершить «кабмэк» и разбить сердце миллионам россиян.