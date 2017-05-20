Без побед над канадцами с 2011 года. Поражения России от Канады в плей-офф

ЧМ-1996. Полуфинал. Россия – Канада – 2:3 (Б)

На том чемпионате мира сборная России, ведомая Владимиром Васильевым, заняла первое место в своей группе, в которой, на секундочку, играли США и Канада. Преимущество по итогам пяти матчей над шедшими вторыми американцами составило четыре очка, при том что в то время на чемпионатах мира за победу на групповом этапе давали по два зачётных балла. Естественно, на этой стадии россиянам пришлось встретиться с канадцами. Встреча завершилась в пользу российской сборной со счётом 6:4. В четвертьфиналах обе команды разобрались с соперниками: Россия уверенно обыграла итальянцев со счётом 5:2, а Канада выбила из розыгрыша за трофей сборную Финляндии – 3:1. И на полуфинальной стадии два старых и принципиальных соперника сошлись вновь. Начало встречи осталось за российскими игроками – к первому перерыву наша сборная вела со счётом 2:0. Во втором периоде родоначальники хоккея отыгрались. Третий период ни зрителям, ни командам голов не принёс, и игра перешла в дополнительное время, где победитель также не был выявлен. В серии буллитов канадцы оказались точнее и, таким образом, прошли в финал. А Россия отправилась играть матч за третье место, в котором уступила в овертайме команде США со счётом 3:4.

Фото: Reuters

ЧМ-2005. Полуфинал. Россия – Канада – 3:4

Игра запомнилась не столько результатом, сколько неоднозначным судейством. Уже на второй минуте Уэйд Редден бросил по воротам Соколова. Тот зафиксировать шайбу не сумел, и тот же Редден добил её в ворота. Через четыре минуты канадцы увеличили отрыв. Родоначальники хоккея поймали россиян на контратаке, в которой провели образцово-показательную распасовку, и Сурэй бросал уже в пустой угол, по которому было сложно промахнуться. К 11-й минуте россияне уже проигрывали 0:3 – канадцы реализовали преимущество «5 на 3», и ни одно из удалений игроков российской сборной, мягко говоря, нельзя назвать бесспорным. Такая же картина продолжилась, и в начале второго периода раздосадованные судейством болельщики начали бросать на лёд предметы. В начале второго периода Джовановски сделал счёт 4:0, и, казалось бы, наша сборная была сломлена. Но это было не так. Ещё до второго перерыва Сёмин и Яшин забросили по шайбе, причём в первом случае сам Алексей отдал голевой пас. А в начале третьей двадцатиминутки тогда ещё молодой Александр Овечкин заковырял с пятачка шайбу в ворота Мартина Бродо. Российская команда до последнего пыталась перевести игру в овертайм, но не удалось.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ЧМ-2015. Финал. Россия – Канада – 1:6

Совсем другой по содержанию и накалу получилась финальная встреча чемпионата мира 2015 года в Чехии. О предвзятом судействе не шло и речи – канадцы банально задавили, перемололи нашу команду. Наши соперники с первых же минут завладели территориальным и игровым преимуществом. До поры, до времени вратарь Сергей Бобровский, проведший чудесный полуфинал против сборной США, подчищал огрехи партнёров, но на 19-й минуте и он уже был бессилен против броска с пятака Коди Икина. С таким положением дел команды ушли на перерыв. Не прошло и двух минут после начала второго периода, как Тайлер Эннис, отметившийся передачей в первом голевом эпизоде, заложил вираж за нашими воротами,.выкатился на свободное пространство и точно бросил в нижний угол. До второго ухода на перерыв «кленовые» ещё дважды огорчили Сергея Бобровского, и при счёте 0:4 шансов и перспектив у наших игроков, откровенно говоря, оставалось очень и очень немного. В третьем периоде канадцы довели счёт до неприличного. Сначала Клод Жиру броском с фланга вонзил шайбу под перекладину, а спустя всего минуту Маккиннон с кистей пробил Бобровского. К чести россиян, им удалось организовать гол престижа – Евгений Малкин с передачи Сергея Мозякина переправил шайбу в «домик» Майку Смиту. 1:6 – наша сборная потерпела самое чувствительное поражение от канадцев в истории чемпионатов мира.

ЧМ-2017. Россия – Канада – 2:4

После двух периодов сборная России выигрывала — 2:0, но в заключительной трети игры канадцам удалось не только сравнять счёт, но и вырвать победу. Победный гол забил Натан Маккиннон.

Россияне не могут выиграть у канадцев на крупных международных турнирах с 2011 года. В последний раз канадцев побеждала команда Вячеслава Быкова на чемпионата мира в Братиславе.