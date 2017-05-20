Как проиграть третий период — 0:4. Знарок снова не выиграл у Канады: видео

Сборная России во второй раз за сезон проиграла Канаде на крупнейших международных турнирах – видеообзор полуфинала ЧМ-2017.

Сборная России потерпела поражение от Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею-2017, встреча завершилась со счётом 2:4. Таким образом, Россия с 2011 года не может выиграть у Канады на крупных международных турнирах.

Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ-2017. Как это было Сборная России играет с Канадой в полуфинале ЧМ-2017. Все события игрового дня — в нашем онлайне.

Канадцы прошли в финал, команда Олега Знарка сразится за бронзовые медали.

В 2011 году российские хоккеисты обыграли канадцев в четвертьфинале чемпионата мира со счётом 2:1. После этого Россия проиграла Канаде в финале ЧМ-2015 — 1:6 и в полуфинальной встрече Кубка мира — 2016 — 3:5.

Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала Сборная России вела в полуфинале ЧМ-2017 со счётом 2:0, но не смогла удержать победу и пропустила Канаду в финал.

Знарок, тренирующий национальную команду с 2014 года, проиграл канадцам третий матч подряд. Сборной России под руководством Знарка ещё не удавалось добиться победы над сборной Канады.

До сегодняшней встречи Россия под руководством Знарка проиграла Канаде в финале ЧМ-2015 — 1:6 и в полуфинале Кубка мира — 2016 — 3:5.

Приезд команд на игру

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Разминка игроков сборной России

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Эмоции болельщиков

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Самые яркие моменты матча

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