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Самое обидное поражение сборной России от Канады на чемпионатах мира
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Владислав Уткин

Как проиграть третий период — 0:4. Знарок снова не выиграл у Канады: видео

Сборная России во второй раз за сезон проиграла Канаде на крупнейших международных турнирах – видеообзор полуфинала ЧМ-2017.
20 мая 2017, суббота. 19:47. Хоккей
ЧМ-2017
20 мая 2017, суббота. 16:15 МСК
Канада
4 : 2 0:0, 0:2, 4:0
Россия
0:1 – Кузнецов (Панарин, Кучеров) – 32:16 (5x5), 0:2 – Гусев (Шипачёв, Панарин) – 34:50 (5x4), 1:2 – Шайфли (Маккиннон, Парэйко) – 40:17 (5x4), 2:2 – Маккиннон (Конечны) – 55:07 (5x5), 3:2 – О'Райлли (Мэтисон) – 56:58 (5x5), 4:2 – Кутюрье (О'Райлли, Парэйко) – 58:53 (en)

Сборная России потерпела поражение от Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею-2017, встреча завершилась со счётом 2:4. Таким образом, Россия с 2011 года не может выиграть у Канады на крупных международных турнирах.

Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ-2017. Как это было
Сборная России играет с Канадой в полуфинале ЧМ-2017. Все события игрового дня — в нашем онлайне.

Канадцы прошли в финал, команда Олега Знарка сразится за бронзовые медали.

В 2011 году российские хоккеисты обыграли канадцев в четвертьфинале чемпионата мира со счётом 2:1. После этого Россия проиграла Канаде в финале ЧМ-2015 — 1:6 и в полуфинальной встрече Кубка мира — 2016 — 3:5.

Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала
Сборная России вела в полуфинале ЧМ-2017 со счётом 2:0, но не смогла удержать победу и пропустила Канаду в финал.

Знарок, тренирующий национальную команду с 2014 года, проиграл канадцам третий матч подряд. Сборной России под руководством Знарка ещё не удавалось добиться победы над сборной Канады.

До сегодняшней встречи Россия под руководством Знарка проиграла Канаде в финале ЧМ-2015 — 1:6 и в полуфинале Кубка мира — 2016 — 3:5.

Приезд команд на игру

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Разминка игроков сборной России

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Эмоции болельщиков

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Самые яркие моменты матча

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Видео ЧМ-2017
Новости. Хоккей
20 мая 2017, суббота
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20:58 Маккиннон: классный был «камбэк», преимущество в 2 шайбы — худшая вещь в хоккее
20:49 Наместников: в полуфинале с Канадой чуть-чуть не хватило, это самое обидное
20:37 Голубович: эта сборная Канады — не такая звёздная, а мы ведём 2:0 и уступаем 2:4
20:30 Канада — Россия: видеообзор полуфинала чемпионата мира — 2017
20:18 Кровь Андронова, десант жён, опустошённые хоккеисты. Фотообзор Канада — Россия
20:08 Мутко: канадцы в полуфинале ЧМ-2017 с Россией переломили игру нашим же оружием
20:02 Новиков: тренерский штаб сборной России не в состоянии вести топовые матчи
19:37 Знарок — о плохой статистике на вбрасываниях у Шипачёва: готовится к НХЛ
19:35 Михайлов: надо было ухитриться проиграть третий период со счётом 0:4
19:35 Знарок: с Гавриковым всё очень плохо
19:31 Мэтисон: после второго периода мы продолжали верить, что победим
19:29 Купер: полуфинал с Россией был невероятным, соперник сыграл на пределе
19:29 Что помешало сборной России выиграть у Канады в полуфинале ЧМ-2017?
19:29 Панарин, Белов и Василевский — лучшие игроки сборной России на ЧМ-2017
19:28 Скиннер: сборная Канады — хорошая команда, мы смогли перебороть неудачи
19:21 Знарок: мне не в чем упрекнуть сборную России, ребята бились до последнего
19:15 О`Райлли: в один момент канадцы перестали думать и просто начали играть в хоккей
19:14 Симмондс: у России хорошая команда, но в третьем периоде мы сыграли лучше
19:14 Парэйко: сборная России – самый трудный соперник из тех, с кем играли на ЧМ-2017
19:10 Андронов: понимаем, что упустили большой шанс, и за болельщиков обидно
19:08 Орлов: при счёте 2:0 сборная России должна была спокойно играть и не ошибаться
19:05 Дадонов: не сказал бы, что Канада была непобедимой в полуфинале ЧМ-2017
19:05 Пикар: при счёте 0:2 никакой паники у сборной Канады не было
19:01 Панарин: поганое поражение — могли быть на коне, а оказались под конём
18:55 Третьяк: могли обыграть Канаду, всё было в наших руках, но помешали удаления
18:54 Олег Знарок проиграл Канаде третий матч во главе сборной России
18:48 Кожевников: судьи делали уникальные вещи и не давали играть сборной России
18:46 Россия не может выиграть у Канады на крупных международных турнирах с 2011 года
18:42 Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ-2017, упустив преимущество в два гола
18:39 Хагелин: Флёри, наверное, лучший из партнёров по команде, с которыми я играл
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Что помешало сборной России выиграть у Канады в полуфинале ЧМ-2017?
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