«Полная ж...». Игроки сборной России – о поражении от Канады

После вылета сборной России с ЧМ-2017 Артемий Панарин назвал случившееся полной ж..., а Евгений Дадонов не считает канадцев непобедимыми.

Сборная России не смогла пробиться в финал чемпионата мира. В полуфинале подопечные Олега Знарка вели в счёте вплоть до третьего периода, но упустили преимущество в две шайбы. На шайбы Евгения Кузнецова и Никиты Гусева канадцы ответили четырьмя голами в заключительном периоде. После поражения большинство игроков российской команды отказались отвечать на вопросы журналистов, в том числе и капитан Антон Белов. Тем не менее в составе нашлось четыре хоккеиста, которые держали слово за всю команду.

«Поганое поражение, полная ж… на самом деле»

К кому не должно быть претензий, так это к Артемию Панарину. Он создал обе шайбы сборной России и сыграл так ярко, как только может. В общении с журналистами Артемий не скрывал досады и не выбирал выражений.

«Старались играть каждую смену, но бывает иногда, что ведёшь, начинаешь нервничать, отбрасываться. Полная ж… на самом деле. Втройне обиднее, что вели всю игру, удаления постоянные. Но завтра уже играть. Канадцы забили быстрый гол в начале третьего периода, потом скользкая игра пошла, все переживали — так и проиграли. Неплохо играли, в начале инициатива у нас была, в конце не нужно было по бортам бросать, не получилось. Поганое поражение — ведя в счёте, мы проиграли. Могли быть на коне, а оказались под конём», — в очередной раз удивил оборотом Панарин.

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«Не сказал бы, что Канада была непобедимой»

Нападающий сборной России Евгений Дадонов очков не набрал, однажды не попал в створ ворот из убойной позиции, но его тоже вряд ли стоит считать виновником поражения. Дадонов считает, что эту Канаду можно было проходить.

«Не могу ответить, что случилось в третьем периоде. Не думаю, что переволновались. Удаления, может быть, пошли. Не обсуждаю судейство. Два периода получалась игра, а в третьем — нет. Не сказал бы, что Канада была непобедимой», — считает Дадонов.

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«Знали, что Канада побежит, тяжело осознавать, что мы проиграли»

Несмотря на тяжёлое поражение, Дмитрий Орлов долго и обстоятельно отвечал на вопросы репортёров, пытаясь объяснить причины вылета из чемпионата мира.

«Пропустили в меньшинстве в начале третьего периода. Наверное, из-за этого пошла неуверенность. Если бы мы выстояли, то, может быть, была бы другая игра. Мы знали, что Канада побежит отыгрываться, тренеры нам об этом говорили, но мы их требований не выполнили. Мы старались, боролись за шайбу. Было два неудачных отскока, после которых канадцы забили голы. Мы должны были лучше играть и не давать им шансов. Были ли удаления в третьем периоде по делу? Может быть. Судьи по-разному судят, ничего уже не поменяешь.

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Стараемся обороняться. Настрой был на большинство, мы могли ещё забивать, но у нас не получилось. Некоторые ребята сидели и потеряли темп игры. Тяжело осознавать, что мы проиграли. При счёте 2:0 мы должны были спокойно играть и не ошибаться, чтобы они атаковали и проваливались, а мы бы действовали на контратаках, но этого не получилось. Матч за бронзу, конечно, надо выигрывать. Осталась ещё одна игра, надо выходить и играть. Мы играем за сборную, на нас полные трибуны приходят смотреть, мы не можем просто так выходить», — прокомментировал поражение Орлов.

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«Понимаем, что упустили большой шанс»

Сергея Андронова канадцы выбрали в качестве мишени для охоты. Нашего силового центра целенаправленно отлавливали и били, били, били. По ходу встречи он подменял на вбрасываниях Вадима Шипачёва, а после финальной сирены остановился перед прессой.

«Предвзятое судейство? Много удалений было, но не знаю, предвзятое или нет, хотя зачастую даже момента не видно, за что удаляют. Равняли? Да кто его знает. Понимаем, что упустили большой шанс, и за болельщиков обидно — они хорошо нас поддерживали», — сожалеет Андронов.