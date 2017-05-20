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Артемий Панарин, сборная России по хоккею
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Ерыкалов

«Полная ж...». Игроки сборной России – о поражении от Канады

После вылета сборной России с ЧМ-2017 Артемий Панарин назвал случившееся полной ж..., а Евгений Дадонов не считает канадцев непобедимыми.
20 мая 2017, суббота. 20:27. Хоккей
ЧМ-2017
20 мая 2017, суббота. 16:15 МСК
Канада
4 : 2 0:0, 0:2, 4:0
Россия
0:1 – Кузнецов (Панарин, Кучеров) – 32:16 (5x5), 0:2 – Гусев (Шипачёв, Панарин) – 34:50 (5x4), 1:2 – Шайфли (Маккиннон, Парэйко) – 40:17 (5x4), 2:2 – Маккиннон (Конечны) – 55:07 (5x5), 3:2 – О'Райлли (Мэтисон) – 56:58 (5x5), 4:2 – Кутюрье (О'Райлли, Парэйко) – 58:53 (en)

Сборная России не смогла пробиться в финал чемпионата мира. В полуфинале подопечные Олега Знарка вели в счёте вплоть до третьего периода, но упустили преимущество в две шайбы. На шайбы Евгения Кузнецова и Никиты Гусева канадцы ответили четырьмя голами в заключительном периоде. После поражения большинство игроков российской команды отказались отвечать на вопросы журналистов, в том числе и капитан Антон Белов. Тем не менее в составе нашлось четыре хоккеиста, которые держали слово за всю команду.

«Поганое поражение, полная ж… на самом деле»

К кому не должно быть претензий, так это к Артемию Панарину. Он создал обе шайбы сборной России и сыграл так ярко, как только может. В общении с журналистами Артемий не скрывал досады и не выбирал выражений.

«Старались играть каждую смену, но бывает иногда, что ведёшь, начинаешь нервничать, отбрасываться. Полная ж… на самом деле. Втройне обиднее, что вели всю игру, удаления постоянные. Но завтра уже играть. Канадцы забили быстрый гол в начале третьего периода, потом скользкая игра пошла, все переживали — так и проиграли. Неплохо играли, в начале инициатива у нас была, в конце не нужно было по бортам бросать, не получилось. Поганое поражение — ведя в счёте, мы проиграли. Могли быть на коне, а оказались под конём», — в очередной раз удивил оборотом Панарин.

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«Не сказал бы, что Канада была непобедимой»

Нападающий сборной России Евгений Дадонов очков не набрал, однажды не попал в створ ворот из убойной позиции, но его тоже вряд ли стоит считать виновником поражения. Дадонов считает, что эту Канаду можно было проходить.

«Не могу ответить, что случилось в третьем периоде. Не думаю, что переволновались. Удаления, может быть, пошли. Не обсуждаю судейство. Два периода получалась игра, а в третьем — нет. Не сказал бы, что Канада была непобедимой», — считает Дадонов.

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«Знали, что Канада побежит, тяжело осознавать, что мы проиграли»

Несмотря на тяжёлое поражение, Дмитрий Орлов долго и обстоятельно отвечал на вопросы репортёров, пытаясь объяснить причины вылета из чемпионата мира.

«Пропустили в меньшинстве в начале третьего периода. Наверное, из-за этого пошла неуверенность. Если бы мы выстояли, то, может быть, была бы другая игра. Мы знали, что Канада побежит отыгрываться, тренеры нам об этом говорили, но мы их требований не выполнили. Мы старались, боролись за шайбу. Было два неудачных отскока, после которых канадцы забили голы. Мы должны были лучше играть и не давать им шансов. Были ли удаления в третьем периоде по делу? Может быть. Судьи по-разному судят, ничего уже не поменяешь.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Стараемся обороняться. Настрой был на большинство, мы могли ещё забивать, но у нас не получилось. Некоторые ребята сидели и потеряли темп игры. Тяжело осознавать, что мы проиграли. При счёте 2:0 мы должны были спокойно играть и не ошибаться, чтобы они атаковали и проваливались, а мы бы действовали на контратаках, но этого не получилось. Матч за бронзу, конечно, надо выигрывать. Осталась ещё одна игра, надо выходить и играть. Мы играем за сборную, на нас полные трибуны приходят смотреть, мы не можем просто так выходить», — прокомментировал поражение Орлов.

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«Понимаем, что упустили большой шанс»

Сергея Андронова канадцы выбрали в качестве мишени для охоты. Нашего силового центра целенаправленно отлавливали и били, били, били. По ходу встречи он подменял на вбрасываниях Вадима Шипачёва, а после финальной сирены остановился перед прессой.

«Предвзятое судейство? Много удалений было, но не знаю, предвзятое или нет, хотя зачастую даже момента не видно, за что удаляют. Равняли? Да кто его знает. Понимаем, что упустили большой шанс, и за болельщиков обидно — они хорошо нас поддерживали», — сожалеет Андронов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Артемий Панарин Евгений Дадонов Сергей Андронов
Новости. Хоккей
20 мая 2017, суббота
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20:49 Наместников: в полуфинале с Канадой чуть-чуть не хватило, это самое обидное
20:37 Голубович: эта сборная Канады — не такая звёздная, а мы ведём 2:0 и уступаем 2:4
20:30 Канада — Россия: видеообзор полуфинала чемпионата мира — 2017
20:18 Кровь Андронова, десант жён, опустошённые хоккеисты. Фотообзор Канада — Россия
20:08 Мутко: канадцы в полуфинале ЧМ-2017 с Россией переломили игру нашим же оружием
20:02 Новиков: тренерский штаб сборной России не в состоянии вести топовые матчи
19:37 Знарок — о плохой статистике на вбрасываниях у Шипачёва: готовится к НХЛ
19:35 Михайлов: надо было ухитриться проиграть третий период со счётом 0:4
19:35 Знарок: с Гавриковым всё очень плохо
19:31 Мэтисон: после второго периода мы продолжали верить, что победим
19:29 Купер: полуфинал с Россией был невероятным, соперник сыграл на пределе
19:29 Что помешало сборной России выиграть у Канады в полуфинале ЧМ-2017?
19:29 Панарин, Белов и Василевский — лучшие игроки сборной России на ЧМ-2017
19:28 Скиннер: сборная Канады — хорошая команда, мы смогли перебороть неудачи
19:21 Знарок: мне не в чем упрекнуть сборную России, ребята бились до последнего
19:15 О`Райлли: в один момент канадцы перестали думать и просто начали играть в хоккей
19:14 Симмондс: у России хорошая команда, но в третьем периоде мы сыграли лучше
19:14 Парэйко: сборная России – самый трудный соперник из тех, с кем играли на ЧМ-2017
19:10 Андронов: понимаем, что упустили большой шанс, и за болельщиков обидно
19:08 Орлов: при счёте 2:0 сборная России должна была спокойно играть и не ошибаться
19:05 Дадонов: не сказал бы, что Канада была непобедимой в полуфинале ЧМ-2017
19:05 Пикар: при счёте 0:2 никакой паники у сборной Канады не было
19:01 Панарин: поганое поражение — могли быть на коне, а оказались под конём
18:55 Третьяк: могли обыграть Канаду, всё было в наших руках, но помешали удаления
18:54 Олег Знарок проиграл Канаде третий матч во главе сборной России
18:48 Кожевников: судьи делали уникальные вещи и не давали играть сборной России
18:46 Россия не может выиграть у Канады на крупных международных турнирах с 2011 года
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Что помешало сборной России выиграть у Канады в полуфинале ЧМ-2017?
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