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Харийс Витолиньш и Олег Знарок
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Знарок: упрекнуть себя? Могу упрекнуть вас за такие вопросы

Главный тренер сборной России Олег Знарок – о поражении от Канады в полуфинале, травме Гаврикова, провале Шипачёва на вбрасываниях.
20 мая 2017, суббота. 20:34. Хоккей

Сборная России, выигрывая 2:0 после двух периодов, провалила третью двадцатиминутку матча с Канадой, пропустив четыре шайбы. Таким образом, коллектив Джона Купера пробился в финал чемпионата мира, а команда Олега Знарка будет бороться за бронзовые медали. Сразу после официальной пресс-конференции главный тренер россиян ответил на вопросы журналистов.

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«Я доволен своей командой»

— Начинайте мучить, — начал беседу с журналистами Знарок.

— Тренер канадцев сказал, что во втором периоде взбодрил ребят и был уверен в победе. Что вы сказали?

— То же самое.

— Почему не получилось?

— Удаления в том числе, мы потратили очень много сил на оборону. Совершали ненужные ошибки.

— Вы снова проиграли канадцам. Есть что-то общее в этих матчах?

— Ничего нет. Я доволен своей командой.

— Вы же понимали, что канадцы в третьем периоде побегут вперёд?

— Да, у нас оставалось 30 секунд меньшинства. Надо было их выстоять.

— Но вы не выстояли, соперник почувствовал запах крови…

— Нам потом ещё одно удаление дали неоправданное. Мы оборонялись.

— Показалось, что судьи начали подравнивать.

— Наверное (смеётся).

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«С Гавриковым всё очень плохо, дожать Канаду не получилось»

— Как самочувствие Гаврикова?

— С ним всё очень плохо.

— Показалось, что Андронова специально били по ходу матча.

— Наверное, так хотели.

— Канада вас впечатлила?

— Надеялся, что сегодня мы выиграем. Были моменты после 2:0, могли решать.

— Надо было дожать…

— Не получилось.

— Это психология?

— Да какая психология?! Вот за что дали удаление на Кузнецове?

— Атака вратаря.

— Какая атака? Вы смотрите хоккей? У него вылетает конёк, он падает и едет по льду. Вратарь выходит за линию ворот. Правила знаете?

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«0 из 8 на вбрасываниях у Шипачёва? Готовится к НХЛ»

— Второй матч подряд это продолжается. Так же судили с чехами.

— К сожалению, это так.

— К матчу за бронзу восстановитесь?

— Постараемся восстановиться и дать бой завтра.

— У Шипачёва 0 из 8 на вбрасываниях.

— Он готовится к НХЛ.

— Вы даже Андронова сегодня выпускали на вбрасываниях.

— Было такое. Понимаете, это хоккей, здесь может не пойти.

— Можно сказать, что эта Канада была абсолютно проходимой?

— Ребят, у нас очень хорошая команда. Это очень обидное поражение и для меня, и для ребят. Все бились с первой до последней минуты. Даже не знаю, кого мне упрекнуть. Некого.

— В третьем периоде сбились с ритма?

— Вы же видели. Те люди, которые оборонялись, в формате «пять на пять» совершили ошибки.

— Это усталость?

— Конечно.

«Надеюсь, у нас всё будет хорошо»

— Вы сказали, что ребят упрекнуть не в чем. А себя?

— Вас могу упрекнуть за такие вопросы.

— Эта молодая команда формировалась под Олимпиаду?

— Надеюсь, у нас всё будет хорошо.

— Был полный стадион наших болельщиков.

— Они нас здорово поддерживали. Когда мы играли с чехами, некоторые сказали, что смотрели в Кёльне матч Канада – Германия, а сами сидели в телефонах и следили за результатом в Париже.

— Вы сказали, что Кубок мира стал для вас школой. А здесь что-то извлекли?

— Чувствовал себя намного спокойнее. Ребята, это спорт.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Олег Знарок ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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20:30 Канада — Россия: видеообзор полуфинала чемпионата мира — 2017
20:18 Кровь Андронова, десант жён, опустошённые хоккеисты. Фотообзор Канада — Россия
20:08 Мутко: канадцы в полуфинале ЧМ-2017 с Россией переломили игру нашим же оружием
20:02 Новиков: тренерский штаб сборной России не в состоянии вести топовые матчи
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19:35 Михайлов: надо было ухитриться проиграть третий период со счётом 0:4
19:35 Знарок: с Гавриковым всё очень плохо
19:31 Мэтисон: после второго периода мы продолжали верить, что победим
19:29 Купер: полуфинал с Россией был невероятным, соперник сыграл на пределе
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19:29 Панарин, Белов и Василевский — лучшие игроки сборной России на ЧМ-2017
19:28 Скиннер: сборная Канады — хорошая команда, мы смогли перебороть неудачи
19:21 Знарок: мне не в чем упрекнуть сборную России, ребята бились до последнего
19:15 О`Райлли: в один момент канадцы перестали думать и просто начали играть в хоккей
19:14 Симмондс: у России хорошая команда, но в третьем периоде мы сыграли лучше
19:14 Парэйко: сборная России – самый трудный соперник из тех, с кем играли на ЧМ-2017
19:10 Андронов: понимаем, что упустили большой шанс, и за болельщиков обидно
19:08 Орлов: при счёте 2:0 сборная России должна была спокойно играть и не ошибаться
19:05 Дадонов: не сказал бы, что Канада была непобедимой в полуфинале ЧМ-2017
19:05 Пикар: при счёте 0:2 никакой паники у сборной Канады не было
19:01 Панарин: поганое поражение — могли быть на коне, а оказались под конём
18:55 Третьяк: могли обыграть Канаду, всё было в наших руках, но помешали удаления
18:54 Олег Знарок проиграл Канаде третий матч во главе сборной России
18:48 Кожевников: судьи делали уникальные вещи и не давали играть сборной России
18:46 Россия не может выиграть у Канады на крупных международных турнирах с 2011 года
18:42 Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ-2017, упустив преимущество в два гола
18:39 Хагелин: Флёри, наверное, лучший из партнёров по команде, с которыми я играл
18:12 На матче Канада — Россия в полуфинале ЧМ-2017 присутствуют 16 469 зрителей
18:09 Рачковский покинул пост президента ФХРБ, его место занял Шапиро
17:44 Брызгалов: реального противостояния с Канадой нет, есть они и все остальные
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