Знарок: упрекнуть себя? Могу упрекнуть вас за такие вопросы

Сборная России, выигрывая 2:0 после двух периодов, провалила третью двадцатиминутку матча с Канадой, пропустив четыре шайбы. Таким образом, коллектив Джона Купера пробился в финал чемпионата мира, а команда Олега Знарка будет бороться за бронзовые медали. Сразу после официальной пресс-конференции главный тренер россиян ответил на вопросы журналистов.
«Я доволен своей командой»
— Начинайте мучить, — начал беседу с журналистами Знарок.
— Тренер канадцев сказал, что во втором периоде взбодрил ребят и был уверен в победе. Что вы сказали?
— То же самое.
— Почему не получилось?
— Удаления в том числе, мы потратили очень много сил на оборону. Совершали ненужные ошибки.
— Вы снова проиграли канадцам. Есть что-то общее в этих матчах?
— Ничего нет. Я доволен своей командой.
— Вы же понимали, что канадцы в третьем периоде побегут вперёд?
— Да, у нас оставалось 30 секунд меньшинства. Надо было их выстоять.
— Но вы не выстояли, соперник почувствовал запах крови…
— Нам потом ещё одно удаление дали неоправданное. Мы оборонялись.
— Показалось, что судьи начали подравнивать.
— Наверное (смеётся).
«С Гавриковым всё очень плохо, дожать Канаду не получилось»
— Как самочувствие Гаврикова?
— С ним всё очень плохо.
— Показалось, что Андронова специально били по ходу матча.
— Наверное, так хотели.
— Канада вас впечатлила?
— Надеялся, что сегодня мы выиграем. Были моменты после 2:0, могли решать.
— Надо было дожать…
— Не получилось.
— Это психология?
— Да какая психология?! Вот за что дали удаление на Кузнецове?
— Атака вратаря.
— Какая атака? Вы смотрите хоккей? У него вылетает конёк, он падает и едет по льду. Вратарь выходит за линию ворот. Правила знаете?
«0 из 8 на вбрасываниях у Шипачёва? Готовится к НХЛ»
— Второй матч подряд это продолжается. Так же судили с чехами.
— К сожалению, это так.
— К матчу за бронзу восстановитесь?
— Постараемся восстановиться и дать бой завтра.
— У Шипачёва 0 из 8 на вбрасываниях.
— Он готовится к НХЛ.
— Вы даже Андронова сегодня выпускали на вбрасываниях.
— Было такое. Понимаете, это хоккей, здесь может не пойти.
— Можно сказать, что эта Канада была абсолютно проходимой?
— Ребят, у нас очень хорошая команда. Это очень обидное поражение и для меня, и для ребят. Все бились с первой до последней минуты. Даже не знаю, кого мне упрекнуть. Некого.
— В третьем периоде сбились с ритма?
— Вы же видели. Те люди, которые оборонялись, в формате «пять на пять» совершили ошибки.
— Это усталость?
— Конечно.
«Надеюсь, у нас всё будет хорошо»
— Вы сказали, что ребят упрекнуть не в чем. А себя?
— Вас могу упрекнуть за такие вопросы.
— Эта молодая команда формировалась под Олимпиаду?
— Надеюсь, у нас всё будет хорошо.
— Был полный стадион наших болельщиков.
— Они нас здорово поддерживали. Когда мы играли с чехами, некоторые сказали, что смотрели в Кёльне матч Канада – Германия, а сами сидели в телефонах и следили за результатом в Париже.
— Вы сказали, что Кубок мира стал для вас школой. А здесь что-то извлекли?
— Чувствовал себя намного спокойнее. Ребята, это спорт.