Знарок: упрекнуть себя? Могу упрекнуть вас за такие вопросы

Главный тренер сборной России Олег Знарок – о поражении от Канады в полуфинале, травме Гаврикова, провале Шипачёва на вбрасываниях.

Сборная России, выигрывая 2:0 после двух периодов, провалила третью двадцатиминутку матча с Канадой, пропустив четыре шайбы. Таким образом, коллектив Джона Купера пробился в финал чемпионата мира, а команда Олега Знарка будет бороться за бронзовые медали. Сразу после официальной пресс-конференции главный тренер россиян ответил на вопросы журналистов.

Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала Сборная России вела в полуфинале ЧМ-2017 со счётом 2:0, но не смогла удержать победу и пропустила Канаду в финал.

«Я доволен своей командой»

— Начинайте мучить, — начал беседу с журналистами Знарок.

— Тренер канадцев сказал, что во втором периоде взбодрил ребят и был уверен в победе. Что вы сказали?

— То же самое.

— Почему не получилось?

— Удаления в том числе, мы потратили очень много сил на оборону. Совершали ненужные ошибки.

— Вы снова проиграли канадцам. Есть что-то общее в этих матчах?

— Ничего нет. Я доволен своей командой.

— Вы же понимали, что канадцы в третьем периоде побегут вперёд?

— Да, у нас оставалось 30 секунд меньшинства. Надо было их выстоять.

— Но вы не выстояли, соперник почувствовал запах крови…

— Нам потом ещё одно удаление дали неоправданное. Мы оборонялись.

— Показалось, что судьи начали подравнивать.

— Наверное (смеётся).

Как проиграть третий период — 0:4. Знарок снова не выиграл у Канады: видео Сборная России во второй раз за сезон проиграла Канаде на крупнейших международных турнирах – видеообзор полуфинала ЧМ-2017.

«С Гавриковым всё очень плохо, дожать Канаду не получилось»

— Как самочувствие Гаврикова?

— С ним всё очень плохо.

— Показалось, что Андронова специально били по ходу матча.

— Наверное, так хотели.

— Канада вас впечатлила?

— Надеялся, что сегодня мы выиграем. Были моменты после 2:0, могли решать.

— Надо было дожать…

— Не получилось.

— Это психология?

— Да какая психология?! Вот за что дали удаление на Кузнецове?

— Атака вратаря.

— Какая атака? Вы смотрите хоккей? У него вылетает конёк, он падает и едет по льду. Вратарь выходит за линию ворот. Правила знаете?

Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ-2017. Как это было Сборная России играет с Канадой в полуфинале ЧМ-2017. Все события игрового дня — в нашем онлайне.

«0 из 8 на вбрасываниях у Шипачёва? Готовится к НХЛ»

— Второй матч подряд это продолжается. Так же судили с чехами.

— К сожалению, это так.

— К матчу за бронзу восстановитесь?

— Постараемся восстановиться и дать бой завтра.

— У Шипачёва 0 из 8 на вбрасываниях.

— Он готовится к НХЛ.

— Вы даже Андронова сегодня выпускали на вбрасываниях.

— Было такое. Понимаете, это хоккей, здесь может не пойти.

— Можно сказать, что эта Канада была абсолютно проходимой?

— Ребят, у нас очень хорошая команда. Это очень обидное поражение и для меня, и для ребят. Все бились с первой до последней минуты. Даже не знаю, кого мне упрекнуть. Некого.

— В третьем периоде сбились с ритма?

— Вы же видели. Те люди, которые оборонялись, в формате «пять на пять» совершили ошибки.

— Это усталость?

— Конечно.

«Надеюсь, у нас всё будет хорошо»

— Вы сказали, что ребят упрекнуть не в чем. А себя?

— Вас могу упрекнуть за такие вопросы.

— Эта молодая команда формировалась под Олимпиаду?

— Надеюсь, у нас всё будет хорошо.

— Был полный стадион наших болельщиков.

— Они нас здорово поддерживали. Когда мы играли с чехами, некоторые сказали, что смотрели в Кёльне матч Канада – Германия, а сами сидели в телефонах и следили за результатом в Париже.

— Вы сказали, что Кубок мира стал для вас школой. А здесь что-то извлекли?

— Чувствовал себя намного спокойнее. Ребята, это спорт.

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