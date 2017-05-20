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Канада — Россия — 4:2. Канадцы — о победе и выходе в финал ЧМ-2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

«Это одна из лучших игр в карьере». О чём думали канадцы при счёте 0:2

Купер восхищался матчем, Пикар заявил, что после 0:2 паники не было, Мэтисон отметил игру Кузнецова, а О`Райлли всегда верил в победу.
20 мая 2017, суббота. 22:28. Хоккей

Сборная Канады одержала победу в полуфинальной встрече чемпионата мира по хоккею — 2017 над командой России, встреча завершилась со счётом 4:2. Канадцы прошли в финал, команда Олега Знарка сразится за бронзовые медали.

Во втором периоде россияне забросили две шайбы — голы после красивых комбинаций забили Евгений Кузнецов и Никита Гусев. На старте третьего периода Канада реализовала большинство, шайбой отметился Марк Шайфли. Последние пять минут стали решающими — Канада забила два гола усилиями Натана Маккиннона и Райана О`Райлли, переломив ход встречи. Последнюю шайбу, уже в пустые ворота, забил Шон Кутюрье — 4:2.

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«Счастлив, что был частью этого матча»

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Канады Джон Купер выступил с пламенной речью.

«Мне очень повезло быть тренером и в НХЛ, и в сборной на чемпионате мира. Это одна из лучших игр, в которой я участвовал. Великолепная хоккейная игра. Счастлив, что был частью этого матча. Это невероятно. И каким бы ни был результат, это даже не важно, потому что обе команды сыграли замечательно. Встреча складывалась довольно интересно и своеобразно. У обеих команд мощное большинство. Этот невероятный матч у многих надолго останется в памяти, и он заслуживал овертайма.

Был план поставить Парэйко против тройки Кузнецова. Это очень динамичное звено, а они отличные персональщики. Доволен ли игрой русских ребят из «Тампы»? Не могу выделить кого-то из игроков сборной России — все ребята сыграли на пределе возможностей», — сказал Купер.

«Паники в раздевалке при счёте 0:2 не было»

Голкипер сборной Канады Кэлвин Пикар заявил, что команда не испытывала паники, проигрывая после двух периодов со счетом 0:2.

«Нашей сборной удалось хорошо провести третий период. Мы перегруппировали силы, каждый из нас смог прибавить, и это принесло хороший результат. Думаю, мы и первые два периода действовали неплохо. Паники в раздевалке при счёте 0:2 не было, все были настроены по-боевому. С самого начала третьей двадцатиминутки мы захватили инициативу и смогли переломить ход матча. С кем играть в финале? Мне всё равно. И Финляндия, и Швеция — отличные команды. Может быть, мы посмотрим второй полуфинал», — отметил Пикар.

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«Всё было, словно на качелях, вверх и вниз»

Защитник сборной Канады Колтон Парэйко признался, что Россия была самым сложным соперником для его команды.

«Хороший получился матч, очень интересный. Всё было, словно на качелях, вверх и вниз. Нам удалось лучше сыграть концовку и вырвать победу. Для меня это первый чемпионат мира, и я очень рад, что мне доверили играть за сборную, защищать цвета национальной команды. Это особое чувство. Думаю, сборная России – самый сложный соперник, с которым мы играли на этом турнире. Очень быстрая команда, хорошо перемещает шайбу, много хороших хоккеистов. При счёте 0:2 мы в раздевалке говорили, что надо продолжать играть согласно плану на матч. Когда забили первый гол, то почувствовали, что игра даётся и надо наращивать темп», — сказал Парэйко.

ЧМ-2017
20 мая 2017, суббота. 16:15 МСК
Канада
4 : 2 0:0, 0:2, 4:0
Россия
0:1 – Кузнецов (Панарин, Кучеров) – 32:16 (5x5), 0:2 – Гусев (Шипачёв, Панарин) – 34:50 (5x4), 1:2 – Шайфли (Маккиннон, Парэйко) – 40:17 (5x4), 2:2 – Маккиннон (Конечны) – 55:07 (5x5), 3:2 – О'Райлли (Мэтисон) – 56:58 (5x5), 4:2 – Кутюрье (О'Райлли, Парэйко) – 58:53 (en)

«У России хорошая команда»

Нападающий сборной Канады Уэйн Симмондс похвалил соперника.

«Играл сегодня в своём стиле, старался как можно больше атаковать. Всеми силами пытался поддерживать ребят. Мы не раз попадали в сложные ситуации, так что не растерялись, когда проигрывали — 0:2. Думаю, мы были довольно хороши, в первом периоде сыграли прилично. У России хорошая команда, во втором периоде соперник нас переиграл, и нам нужно было прибавлять в игре», — завил Симмондс.

«Выполнили миссию»

Нападающий сборной Канады Райан О`Райлли заявил, что был уверен в победе.

«Думаю, мы выполнили миссию. У нас были моменты, и мы их реализовали. Удача нам сопутствовала, мне повезло, когда забивал. Парни великолепно сыграли. Думаю, в какой-то момент мы перестали думать о постороннем и просто начали играть в хоккей. Нам удавалось выигрывать единоборства, и наши шансы возросли. У нас была уверенность, и у нас было 20 минут, чтобы отыграться. Мы верили друг в друга», — сказал О`Райлли.

«Во втором периоде «убили» два меньшинства»

Нападающий сборной Канады Джефф Скиннер отметил, что начало встречи получилось неудачным.

«Начало матча получилось не слишком удачным: шайба не слушалась, голевые моменты не создавались, а без голов, как известно, выиграть невозможно. Но у нас хорошая команда, мы смогли перебороть ситуацию. Во втором периоде «убили» два меньшинства, это помогло обрести уверенность. Сегодня мы проделали хорошую работу и постараемся хорошо сыграть в финале», — сказал Скиннер.

Защитник сборной Канады Майкл Мэтисон отметил игру Евгения Кузнецова.

«Парэйко — отличный, габаритный защитник. Он не похож ни на кого. Колтон — прекрасное усиление для нашей команды, особенно для игры в большинстве. Парни здорово выполнили свою работу. Что касается России, то Кузнецов — один из лучших нападающих на турнире. После второго периода мы продолжали верить, что можем вернуться в игру и победить. Теперь нам надо сфокусироваться на следующей игре», — заявил Мэтисон.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Джон Купер ЧМ-2017
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Что помешало сборной России выиграть у Канады в полуфинале ЧМ-2017?
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