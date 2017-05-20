Шведы не повторили ошибок России. В финале ЧМ сыграют Швеция и Канада

«Я всегда ненавидел Финляндию»

Матч между шведами и финнами по уровню внутренней интриги вполне сравним с хоккейной классикой Россия – Канада. Обе команды являются самым непримиримым и принципиальным соперником друг для друга, а уровень взаимной «любви» в этом северном дерби ясно и точно выразил нападающий шведской сборной Линус Умарк. «Финляндия — это сосед номер один для меня, потому что я вырос рядом с финской границей. Но я всегда ненавидел Финляндию. У меня всегда была особая связь с этой страной, потому что я родился на границе, играл в „Йокерите“ и знаю многих финнов. Из-за этого обыгрывать Финляндию ещё приятнее», — сказал известный мастер острых высказываний Умарк.

Финны ответили на этот выпад достаточно скромно: лишь Миро Аалтонен попытался кольнуть через прессу голкипера «Тре Крунур» Хенрика Лундквиста. «Слышал, его называют Король Хенрик. Считаю, никакого короля у них нет. Он такой же человек, как и все, ничего особенного», — заявил Аалтонен. Легендарный Теему Селянне даже согласился, что шведы – фаворит второго полуфинала, но принижать шансы финской сборной на победу всё-таки не стал.

«Нынешняя сборная Финляндии в четвертьфинале с США немного меня удивила. Первые матчи на групповом этапе мы провели не так хорошо. Но самое важное — выигрывать правильные матчи. Я скорее был удивлён, что американцы выступили ниже своих возможностей. Финны же играли хорошо. Матч Финляндия — Швеция — хоккейная классика. Для нас это особенная игра, с большим уважением отношусь к этому сопернику. У Швеции на этом чемпионате мира огромное количество игроков НХЛ, они фавориты в этой встрече. Чей день будет — тот и выиграет», — резюмировал Финская Вспышка, но, несмотря на миролюбивое мнение, атмосфера взаимной неприязни периодически становилась заметной.

«Все наши хоккеисты чувствуют себя прекрасно, и Лундквист в их числе. У нас была хорошая тренировка, наши парни отработали с хорошим настроением. В сборной Швеции много опытных хоккеистов, которые бывали в непростых ситуациях и знают, как играть сложные, волнительные матчи. Лидеры знают, как подготовиться», — отметил наставник шведов Рикард Грёнборг, подтвердив, что именно Король Хенрик будет защищать ворота в матче с «финскими львами». Умарк так и не смог выйти на лёд из-за травмы, тем самым лишив зрителей одной из интересных сюжетных линий матча.

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Шведское начало, финский ответ

Встреча началась с предсказуемых атак хоккеистов «трёх корон», которые достаточно быстро воплотили стартовую инициативу в забитый гол. На исходе второй минуты Никлас Бекстрём выиграл вбрасывание в чужой зоне, а защитник Александр Эдлер, увидев вставшую на ребро шайбу, решил не делать передачу, а мощно «зарядил» издали. Решение оказалось настолько удачным, что и Харри Сятери, и партнёры, и даже арбитры не сразу среагировали на забитый гол – настолько молниеносно снаряд пролетел расстояние и оказался в сетке ворот.

Финны не сникли после возникшего дефицита в счёте, а продолжили «копать» у чужих ворот и достаточно быстро смогли отыскать ответный момент. Юхаматти Аалтонен выцарапал шайбу у борта в чужой зоне, смог выбраться в центр, через рикошет от чужого конька отдал удачный пас Кемппайнену, и он точно бросил со средней дистанции.

Забив по голу, команды заиграли в менее «сухой» хоккей, не стесняясь бросать с различных позиций, но постепенно игра перешла в русло, которое ожидалось перед встречей: Швеция имела преимущество, финны жёстко оборонялись, а почти каждую паузу заполняли стычки и взаимные попытки спровоцировать друг друга. Тот же Бекстрём на последних минутах изумительным пасом вразрез вывел на пятачок Нюландера, но тому удалось бросить с неудобной руки, что значительно снизило остроту момента.

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Ключевое большинство

Решающее усилие к победе хоккеисты сборной Швеции предприняли во втором периоде, и удаления в финской команде значительно облегчили задачу подопечным Грёнборга. Сначала на две минуты вынужденного отдыха отправился ветеран Валттери Фильппула, сделавший подножку. Шведы вновь воспользовались выигранным в чужой зоне вбрасыванием, и Джон Клингберг хитрым броском издали реализовал численный перевес, воспользовавшись суетой на пятачке.

Почти сразу же сборная Швеции сделала обратную любезность сопернику, удалившись за нарушение численного состава, но финны не использовали шанс, а затем снова остались вчетвером. Всё тот же Бекстрём вывел на удобную позицию Нюландера, и он заставил Сятери капитулировать в третий раз за матч, а заодно оформил персональное лидерство в споре лучших снайперов чемпионата мира.

Третий период был отмечен суетой в действиях финнов и стоическим шведским спокойствием. Команда Грёнборга сделала то, чего не сумела в своём полуфинале продемонстрировать сборная России, – уверенно довести матч до победного конца, имея достаточный запас преимущества и право на разумное количество ошибок. Вместо российской нервотрёпки шведы планомерно дожали соперника, а после шайбы Юакима Нордстрёма за пять минут до конца сомнений в победе «Тре Крунур» ни у кого не осталось. Таким образом, Лундквисту, Бекстрёму и компании осталось сделать всего один шаг к заветному золоту, но это будет сродни шагу через пропасть.