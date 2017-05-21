Провал Шипачёва и трудяга Андронов. Оценки сборной России

Шипачёв не выиграл ни одного вбрасывания, звено Кузнецова стало лучшим, а Андронов выполнил уйму черновой работы в матче с Канадой.

Сборная России проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира в Кёльне со счётом 2:4. Оцениваем игру хоккеистов Олега Знарка. Всего два человека закончили матч с положительным показателем полезности, они же провели на льду больше всего времени.

Знарок: упрекнуть себя? Могу упрекнуть вас за такие вопросы Главный тренер сборной России Олег Знарок – о поражении от Канады в полуфинале, травме Гаврикова, провале Шипачёва на вбрасываниях.

Вратарь

Андрей Василевский – 7,0

К Василевскому претензий по игре с Канадой нет. Андрей много выручал, совершив в общей сложности 31 сейв. Четвёртая шайба от Кутюрье влетела уже в пустые ворота, когда голкипера заменили шестым полевым игроком. Василевский уверенно играет весь турнир, но ошибки партнёров, как это было в матчах с США и Канадой, порой перечёркивают все его старания.

Защитники

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков – 6,5

Оба сыграли мужественно, не жалея себя. Киселевич поучаствовал в стычке, заступившись за партнёра. Закончил матч с показателем полезности «-1». Не проваливался и Гавриков, но травма ноги не позволила ему доиграть матч. Защитника под руки увели в раздевалку, а позднее Олег Знарок сказал, что с ним «всё очень плохо». Видимо, чемпионат мира для него уже закончен.

Виктор Антипин — Антон Белов – 6,0

Антипин – второй после Орлова в составе россиян по чистому игровому времени. Виктор провёл на льду 19 минут 43 секунды. Он и Орлов — два игрока из всей команды, закончивших матч с положительным показателем полезности «+1». Партнёр Антипина – Антон Белов – сыграл гораздо слабее. А 14 минут штрафа точно не принесли пользу команде, в которой он исполняет обязанности капитана.

К Василевскому претензий по игре с Канадой нет. Андрей много выручал, совершив в общей сложности 31 спасение.

Дмитрий Орлов — Артём Зуб – 6,0

Орлов отыграл 22 минуты 38 секунд. Это лучший показатель в команде. Дмитрий старался помогать партнёрам, страховать Василевского, наряду с Антипиным заработал плюс в графе «полезность». Увы, стараний не хватило. В свою очередь Зуб провёл встречу довольно нервно, дважды удалялся. Именно после штрафа Артёма в начале третьего периода отличился Шайфли, положивший начало заброшенным шайбам североамериканцев.

Иван Проворов – 5,5

В результативных действиях не замечен, заработал отрицательный показатель полезности «-2». Может играть гораздо сильнее, что уже доказывал на нынешнем чемпионате мира. Видно, что порой Проворову не хватает опыта. Хотя в свои 20 лет он уже является основным защитником «Филадельфии».

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Нападающие

Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин – 6,5

Многим может быть не слишком заметна польза, исходящая от этого звена. Но на самом деле оно выполняет огромный объём работы. Выпадает разве что Ничушкин, а Телегин и Андронов выполняют свою работу впечатляюще. Да, у Андронова коэффициент полезности «-2», но Сергей собрал на себя едва ли все шайбы, его лупили канадцы, он закрывал меньшинство и даже на вбрасываниях вместо Шипачёва порой трудился. То же можно сказать и о Телегине. Такие тройки «подносчиков роялей» нужны в каждой команде.

Никита Гусев – Вадим Шипачёв – Евгений Дадонов – 5,5

Главный показатель игры этого звена – ноль выигранных вбрасываний Вадимом Шипачёвым из восьми попыток. «Он к НХЛ готовится», — пошутил Олег Знарок после игры о причинах такого провала центрального нападающего. Не избавляет от ответственности Шипачёва и голевой пас на Гусева в большинстве, хотя комбинация получилась на заглядение. Дадонов имел несколько возможностей отличиться, но допускал обидные промахи с близкого расстояния. Именно в тот момент, когда так важно было забить.

Антипин и Орлов — два игрока из всей команды, закончивших матч с положительным показателем полезности «+1».

Артемий Панарин — Евгений Кузнецов – Никита Кучеров – 7,0

Лучшее звено сборной России в матче с Канадой. Сделали первый гол после роскошной трёхходовки, постоянно создавали напряжение у ворот Пикара в большинстве, старались в каждом эпизоде. Кучеров очень хотел забить из любимой точки, но вратарь соперника не позволил ему отличиться. Тройка произвела приятное впечатление, однако в третьем периоде сникла. Как и вся команда.

Сергей Плотников — Владимир Ткачёв — Александр Барабанов, Владислав Наместников – 5,5

Плотников часто ошибался в передачах, слабовато контролировал шайбу. Барабанов сыграл менее семи минут, тренерский штаб ему не доверял. Ещё меньше провёл на льду Владислав Наместников, но причина понятна: форвард после травмы играл на уколах. Хорошо, что вообще попал в заявку. Ткачёв же вообще не впечатлил. Было заметно, что Владимир серьёзно нервничает. Хотя в старании ему не откажешь.