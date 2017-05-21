«Страна в шоке. Если тренеру не дано взять высоту…». Виноват ли Знарок?

Что случилось со сборной России, почему Знарок не может обыграть Канаду и обязана ли была это сделать наша команда – мнение экспертов.

Заслуженный тренер России Юрий Новиков, бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Голубович и бывший главный тренер омского «Авангарда» Фёдор Канарейкин подвели итоги полуфинального матча чемпионата мира между сборными России и Канады, в котором россияне уступили со счётом 2:4.

— Сборная России проиграла третий период со счётом 0:4 – что это было?

Новиков: Страна в шоке. Показывать хороший хоккей, а в конце провалить его и проиграть – это страшная ситуация. Сейчас надо говорить откровенно — тренерский штаб не в состоянии вести топовые игры. Не говорю конкретно по персоналиям. Мы не в состоянии играть правильно. Игру в русском понимании ведёт тренер. К сожалению, я не вижу управления хоккеем, управления матчем, а это самый важный тренерский талант. Этот талант нигде не купишь, не прочитаешь. Он, если хотите, от бога. Выигрывает тренер и проигрывает тренер. Для меня это трагедия, мне жалко ребят. Трудно сказать, в чём причина – удаления или физически не удалось удержать этот темп. Это вопрос глубокий. Когда команда проигрывает, можно наговорить на 10 лет вперёд. Это уже не первый случай, когда команда не в состоянии доиграть матч, выигрывая его. Это самое трудное, самое трагическое для ребят. Шрамы остаются у них, они сражались, но потом рассыпались. Очевидно, что защитники не понимают основной своей функции, бегают где попало. Пока мы не перейдём к тренерской системе «свой-чужой», так и будем мучиться. Должна быть настоящая тренерская команда, которая работает на главного тренера и на команду. Без этого я не вижу надежды в нашем хоккее. Надо смотреть глубже. В клубах КХЛ та же картина. Очень жалко, этого представить нельзя было. Я думал, в лучшем случае будет овертайм, но команда посыпалась. За всё отвечает тренер.

Канарейкин: Играют все, а побеждают канадцы в последнее время.

Справедливости ради, стоит отметить, что весь чемпионат команда играла хорошо, она отыграла на четвёрку. А если команда играла хорошо, значит, это и тренерское достижение. Сейчас в Знарка полетят камни, но это будет несправедливо. Этого нельзя допускать, потому что нам нужна стабильность, нужно готовиться к Олимпиаде. Никаких вопросов к Знарку перед Играми быть не может! Сборная играла в хоккей, и в этом есть заслуга главного тренера.

Вопросы есть к эффективности работы его помощников. Тренер, отвечающий за защитников, чемпионат провалил, потому что защитники сыграли плохо. Ему надо обратить внимание на построение обороны в нашей зоне. Так как главный тренер не может всё успевать, и за всё отвечать. Роль помощников возрастает в разы по всем линиям. Тренеры вратарей и защитников также несут ответственность.

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Голубович: Это вопрос к ребятам. Я думаю, что удаления сказались, и нельзя на первых минутах пропускать голы, играя даже в меньшинстве. Потом просто ушли в оборону и забыли и про атаки, и контратаки. С канадцами нельзя столько удаляться, нужно было играть спокойнее.

Канарейкин: Сборная России хорошо играла два периода. Надо было забивать, у нас были моменты. Что произошло в третьем периоде? Удаление, которое было во второй двадцатиминутке, переложилось на третью, случилась быстрая шайба, которую забросили канадцы, и в дальнейшем период прошёл под их диктовку. Они сумели переломить игру и навязать свою волю. Чувствовалось нагнетание с каждой сменой. Я скажу, что они победили заслуженно.

Новиков: Сейчас надо говорить откровенно — тренерский штаб не в состоянии вести топовые игры. Не говорю конкретно по персоналиям. Мы не в состоянии играть правильно.

— Почему Олег Знарок никак не может выиграть у Канады во главе сборной России?

Новиков: Можно сказать, что это проклятие. Если тренеру не дано взять большую высоту, то ему это не дано. Тренером может быть любой, а совершить невозможное, установить рекорд дано единицам. Без божьей руки очень сложно выиграть что-то великое. Пока я такого таланта у наших тренеров не вижу. Время есть, надо укреплять тренерский штаб. Там должны быть люди со своими амбициями, с определёнными знаниями и квалификацией, у которых за плечами есть жизненный опыт и серьёзные победы. Это всё намного серьёзнее. Должны быть люди со своей биографией. Мы всё боимся, что к нам придёт чужой и что-то будет, но это смешно. Государственная ответственность не позволит ни одному нормальному человеку и тренеру заниматься своими внутренними делами. Штаб работает на главного тренера и на команду. Эта работа идёт ежечасно и ежеминутно. В бане эта работа идёт, сидят помощники и проводят там занятия.

Голубович: сборная России просто не может выиграть у канадцев, при чём тут один Знарок? Нужно думать о хоккее в целом. Причины у нас как всегда в одном. Мы сколько раз думаем, что Овечкин приедет. Дело случая, что сегодня проиграли, но проигрываем по делу. Нужно играть увереннее.

Канарейкин: У Знарка надо это спросить. Играют все, а побеждают канадцы в последнее время.

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— Это была одна из самых слабых сборных Канады за последние годы на ЧМ и наша команда была обязана её обыгрывать?

Новиков: Представляете, что это такое – разыграть шайбу таким образом, чтобы вывести её на пустые ворота? В матче с Канадой? Какой надо иметь наш, советский талант? Два периода мы катались легче, чем они, а это очень важно. Лёгкое катание – это экономия сил, преимущество в скорости. Канадцы скованные, у них сама манера ведения технических приёмов жёсткая. Смешно выходить против канадцев и не знать того, что они на пятаке, что они простреливают туда, что нельзя игроков терять, что защитники не должны бегать по бортам. Это вещи, которые у нас во дворах знают. Игроки рассыпаются, удаляются. Это говорит о том, что они хотят, а тренер не в состоянии их расставить. Раз Канада выиграла, значит, у неё сильная команда, она была достойна этого. Мы не имеем права проигрывать период 0:4… Канада – это знак качества, хотим мы этого или нет. С этим надо считаться. Для меня это личная трагедия, что мы проиграли. Непонятно, по каким критериям набирался тренерский штаб.

Голубович: При такой игре не нужно говорить о канадцах, нужно о нашей команде, вести 2:0 и умудриться проиграть 0:4 период могли только мы — значит не обладаем характером, говорить об этом не хочется.

Голубович: Эта сборная Канады не такая звёздная и раскрученная, из последних трёх команд эта послабее по уровню. При такой игре не нужно говорить о канадцах, нужно о нашей команде. Вести 2:0 и умудриться проиграть 0:4 период могли только мы — значит не обладаем характером, говорить об этом не хочется. В мастерстве не проигрываем, но психологически проиграли.

Канарейкин: Сборная понравилась, откровенно говоря. Не всё было гладко по турниру. Было четыре достойных матча со Швецией, США, Чехией и Канадой. В атаке сыграли очень прилично, хороший хоккей демонстрировали. Очень понравились и Панарин, и Кучеров, да и Наместников достойно выглядел. Что касается Василевского, то отметим хорошую игру нашего вратаря. А вот в обороне проблемы были и есть. Они помешали нам выиграть решающий матч. Этот чемпионат хорошо провела пара Гавриков – Киселевич, отметим этих ребят. Очень жаль, что Мозякин выбыл из турнира, сегодня как раз нужен был такой капитан, который повёл бы за собой команду.