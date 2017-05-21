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ЧМ-2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Лев Лукин

Россия выиграет бронзу, а шведы возьмут реванш у Канады за Сочи?

Сборная России в поединке с финнами попробует завоевать вторую бронзу подряд, а шведы с канадцами повторят финал сочинской Олимпиады.
21 мая 2017, воскресенье. 10:45. Хоккей

Матч за третье место. Россия – Финляндия

В малом финале ЧМ-2017 встретятся сборные России и Финляндии. Команда Олега Знарка заняла в своей группе второе место, уступив только американцам, затем без проблем разобралась с чехами в четвертьфинале и вела 2:0 после второго периода полуфинальной игры с канадцами. Но этого оказалось мало для выхода в финал, Россия потерпела обидное поражение и второй год подряд будет бороться лишь за бронзу.

Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала
Сборная России вела в полуфинале ЧМ-2017 со счётом 2:0, но не смогла удержать победу и пропустила Канаду в финал.

Сборная Финляндии провела не самый лучший групповой турнир, заняв лишь четвертое место, но в четвертьфинале довольно неожиданно переиграла сборную США. В полуфинале второго чуда подряд для подопечных Марьямяки не случилось, шведы подтвердили свой статус фаворитов и не пустили сборную Финляндии во второй подряд финал чемпионатов мира.

После группового этапа сборную Финляндии никто не ждал в четвёрке сильнейших команд турнира, а потому поражение от Швеции в полуфинале не должно стать слишком болезненным для финнов.

Для кого обиднее поражение в полуфинале? Если брать в расчёт ход только этого турнира, то, безусловно, для россиян. Наша сборная проводила отличный турнир, показывала красивый и эффективный хоккей, а в матче с канадцами вела по ходу игры, но провалила третий период. Сборная России больше всех забросила на этом чемпионате мира, шла в лидерах по реализации большинства, наказывая соперника почти за каждое второе удаление. Наш нападающий Артемий Панарин является лидером гонки бомбардиров турнира, а голкипер Андрей Василевский – самый надёжный голкипер мирового форума.

Но всё это выяснилось во время чемпионата мира, а перед его началом ожидания от игры российской команды были самые разные, ведь у нас была одна из самых молодых команд с огромным количеством дебютантов мирового первенства.

А вот финны подходили к чемпионату в ранге действующих финалистов турнира, в составе были собраны опытные хоккеисты, разбавленные молодыми звёздами Ахо и Пульюярви, зажигавшими за сборные Финляндии разных возрастов в 2016 году. Но выступление подопечных Марьямяки на этом чемпионате нельзя назвать успешным: финны проиграли в группе чехам и канадцам, провалились в игре с французами и с трудом одолели Норвегию и Швейцарию. После группового этапа сборную Финляндии никто не ждал в четвёрке сильнейших команд турнира, а потому поражение от Швеции в полуфинале не должно стать слишком болезненным для финнов, тем более что остаётся шанс выиграть вторые за два года медали.

Шведы не повторили ошибок России. В финале ЧМ сыграют Швеция и Канада
Сборная Швеции вышла в финал чемпионата мира, показав россиянам, как нужно дожимать соперника, имея солидное преимущество.

В поединке за бронзу многое решит психологическое состояние команд. Конечно, сборная России очень обидно упустила победу в полуфинале, и морально собраться на матч за третье место подопечным Знарка будет весьма сложно. Но в прошлом году после поражения в полуфинале от финнов сборная России разгромила США в «бронзовом» матче, а значит, у Олега Валерьевича есть необходимый опыт подготовки игроков после обидных неудач.

Финляндии тоже не хочется уезжать с турнира без медалей, ведь финны, по большому счёту, не оправдали надежд своих болельщиков на этом чемпионате, и бронза может стать неплохим утешением.

Наш прогноз: победа сборной России

Финал. Канада – Швеция

В финале ЧМ-2017 сыграют сборные Канады и Швеции, больше всех укомплектованные игроками из НХЛ. Последняя встреча этих команд на таком уровне произошла в финале сочинской Олимпиады, и тогда канадцы не оставили скандинавам шансов, победив 3:0.

Канада очень хорошо бежит на этом турнире и, как показал матч со сборной России, может добавлять в темпе не только в начале игры, но и в третьем периоде в критической ситуации.

На пути к решающему матчу этого турнира шведы не испытали видимых проблем в играх со швейцарцами и финнами, а вот Канаде пришлось сложнее. В четвертьфинале команде Джона Купера оказали сопротивление хозяева турнира немцы, а в полуфинале с россиянами Канада и вовсе одержала волевую победу, вытащив игру с 0:2. Теперь у канадцев есть возможность выиграть третий титул чемпионов мира подряд — последний раз такое удавалось на рубеже веков сборной Чехии.

В чём сила канадской сборной на этом турнире? Как и всегда, эта сборная играет в атлетический, физический хоккей, продавливает соперника пробивной мощью, бросает из любых позиций, рассчитывая на добивания и подставленные клюшки на пятачке. Канада очень хорошо бежит на этом турнире и, как показал матч со сборной России, может добавлять в темпе не только в начале игры, но и в третьем периоде в критической ситуации.

Что мы знаем о сборной Канады на ЧМ-2017
Сборная Россия вышла в полуфинал, где сыграет с самым опасным соперником на турнире.

Независимо от системы игры, канадцы привезли на турнир отличный состав, в котором собраны лидеры «Виннипега», «Колорадо», «Филадельфии», будущие суперзвёзды НХЛ, такие как Натан Маккиннон, Марк Шайфли, Джефф Скиннер и многие другие. В составе сборной Канады много молодых хоккеистов, но большая часть из них уже имеет необходимый международный победный опыт.

Что может противопоставить этому сборная Швеции? У команды Рикарда Грёнборга подобрался сильнейший за последние много лет состав на чемпионат мира, и с такими парнями в обойме шведам грех бояться кого-либо.

В воротах «Тре крунур» играет знаменитый Хенрик Лундквист, пополнивший национальную команду после вылета «Рейнджерс» из Кубка Стэнли. Королю Хенрику вновь не удалось выиграть главный клубный трофей, но сейчас у него есть шанс пополнить коллекцию международных наград, добавив к званию олимпийского чемпиона титул чемпиона мира.

Помогает в оборонительных действиях Лундквисту защитная линия, почти полностью представленная игроками из заокеанских клубов. Александр Эдлер, Оливер Экман-Ларссон, Виктор Хедман, Джон Клингберг – такому составу оборонцев позавидовала бы и олимпийская шведская сборная. Поэтому не стоит удивляться, что и в атакующих действиях защитники шведов весьма успешны и здорово помогают форвардам вести осаду ворот соперника.

ЧМ-2017. Сборная Швеции. Десант из НХЛ для высоких задач
Рикард Грёнборг собрал на свой первый чемпионат мира сильнейшую сборную Швеции за последние годы, несмотря на череду отказов из НХЛ.

В нападении сборной Швеции выделяются молодой бомбардир Вильям Нюландер, уже набравший 14 (7 + 7) очков на турнире, снайпер Элиас Линдхольм, а также приехавший по ходу мирового форума один из лучших мировых ассистентов Никлас Бэкстрём.

У команды Рикарда Грёнборга подобрался сильнейший за последние много лет состав на чемпионат мира, и с такими парнями в обойме шведам грех бояться кого-либо.

Шведы на ЧМ-2017 начали с буллитного поражения от россиян, но по ходу турнира добавили и к решающей игре с канадцами предстали крепкой сбалансированной командой, которая вполне сможет успешно сопротивляться натиску «кленовых листьев».

Наш прогноз: победа сборной Швеции.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей ЧМ-2017
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