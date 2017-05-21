Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу ЧМ-2017! LIVE

Сборная России сыграет с Финляндией в матче за бронзу, а Канада со Швецией за золото чемпионата мира. Все события — в нашем онлайне.

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею

Указанное в трансляции время – московское

«Страна в шоке. Если тренеру не дано взять высоту…». Виноват ли Знарок? Что случилось со сборной России, почему Знарок не может обыграть Канаду и обязана ли была это сделать наша команда – мнение экспертов.

15:00. До начала матча сборной России ещё больше двух часов, а значит есть время принять участие в нашем опросе.

Возьмёт ли Россия бронзу? Как завершатся последние матчи ЧМ?

14:45. А вот и новоиспечённые члены Зала славы ИИХФ Теему Селянне и Саку Койву.

14:30. Вчера мы удивлялись болельщикам сборной России в костюмах страусов, а сегодня отмечаем царя, который на трибуне будет поддерживать нашу команду.

14:15. Мнение двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова о предстоящем матче.

«Сборные России и Финляндии сейчас находятся в одинаковом положении. Надо проявить характер и хотя бы третье место занять. Очень важным будет то, кто сможет быстрее отойти от поражений в полуфинале. Команда молодая, ребята должны финнов обыгрывать, лишь бы только не переживали. Понимаю их состояние, но главную роль здесь будет играть характер, надо сыграть через не могу. Это последняя игра в сезоне, а затем — отдых», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

14:00. ИИХФ, тем временем, проводит церемонию включения в собственный Зал славы. Сегодня туда принимают Уве Круппа, Теему Селянне, Саку Койву, Джо Сакика и Анджелу Руггиеро.

13:45. Многие российские болельщики и болельщицы, несмотря на вчерашнее чувствительное поражение, настроены позитивно.

13:25. Нападающий Оскар Осала считает, что финны успеют восстановиться к матчу с Россией. В этом плане у нашей команды преимущество: у неё было на несколько часов отдыха больше.

«Матч с командой России станет для нас ещё одним шансом завершить этот турнир на положительной ноте. Я уверен, что мы сможем восстановиться на 100% и дадим бой России. Безусловно, нам нужна бронзовая медаль. Я знаю много ребят, с которыми играю в КХЛ, но не знаю, поможет мне это как-то или нет», — передаёт слова Осалы корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

13:10. Кому-то сегодня посчастливится попасть на кёльнскую арену на оба матча, ну а для нас самая важная игра стартует в 17:15, когда Россия сразится за бронзу с Финляндией.

13:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча за бронзовые медали чемпионата мира – 2017 между сборными России и Финляндии и финального матча ЧМ между сборными Канады и Швеции. Мы расскажем всё об играх, а также о происходящем вокруг них. Накануне команда Олега Знарка растеряла преимущество в две шайбы в матче с канадцами и уступила со счётом 2:4. Финны же проиграли сборной Швеции — 1:4.