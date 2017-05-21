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ЧМ-2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Максим Замятин

«Теперь Канада сможет сравняться с СССР». Америка – о поражении России

Заокеанские журналисты восприняли победу канадской сборной в полуфинале достаточно спокойно, акцентируя внимание на битве за золото.
21 мая 2017, воскресенье. 14:00. Хоккей

«Третий период показал, на что способна Канада»

«Канадцы будут играть за золото после захватывающего «камбэка» в матче со сборной России. Канадская команда уступала две шайбы, оставалось 20 минут на спасение, и настроение в раздевалке в перерыве было напряжённым. Но двукратные чемпионы двух последних лет смогли переориентироваться и превратили 0:2 в 4:2. Предстоящий финал со Швецией будет для канадцев третьим подряд. В третьем периоде подопечные Купера перебросали Россию со счётом 19–4, а Андрей Василевский постоянно находился под давлением. Три золота подряд на чемпионатах мира сборная Канады не выигрывала с 1950-х годов, а последней сборной, которой это удавалось, была Чехия, побеждавшая с 1999 по 2001 год», — отмечает телекомпания CBC.

«Райан О'Райлли оставил заметный след в игре, забив победный гол. Форвард «Баффало» стал самым активным хоккеистом канадской сборной: 6 первых бросков по воротам цели не достигли, а его седьмой выстрел стал решающим. Впрочем, все эти усилия были бы напрасны, если бы вся сборная Канады не стёрла дефицит в две шайбы. Канадцы вышли на третий период, имея остаток в 30 секунд от численного преимущества, но им потребовалось лишь 17, чтобы Шайфли один гол отквитал. Победа в финале даст О'Райлли третье золото чемпионата мира. Готов поспорить, что это единственное, что имеет значение для Райана, который стал настоящим победителем», — переживает за форварда «клинков» обозреватель официального сайта «Баффало» Журдон Лабарбер.

Теперь Канада может сравняться со сборной СССР/России, которая выигрывала чемпионаты мира 27 раз.

«Как сказал Уэйн Симмондс, первый период был скорее разведкой, обе команды ждали. Второй период остался за российской командой, а трет показал, что сборная Канады реально может делать на льду. Джон Купер поблагодарил свою команду, сказав, что ему очень повезло как тренеру – он впервые работает с национальной сборной. Он отметил, что это был один из величайших матчей, в котором он когда-либо участвовал. Теперь Канада может сравняться со сборной СССР/России, которая выигрывала чемпионаты мира 27 раз. Шведы, с которыми будем играть финал, становились чемпионами 9 раз и свой последний титул выиграли в 2013-м», — отмечает The Globe and Mail.

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«Канада по-прежнему терзает Россию»

«Казалось, что Россия наконец победила сборную Канады на международном уровне, прилично конкурируя и много бросая по воротам. А потом случился третий период, когда канадцы штурмовали ворота Василевского и вырвали победу. Канадцы сделали потрясающее возвращение, они по-прежнему терзают Россию», — отметил обозреватель NBC Джеймс О'Брайен.

Надо отдать должное российской команде, которая два периода играла просто великолепно. Но и канадские лидеры заслуживают хороших слов.

«Россия завоёвывала медали на двух последних чемпионатах мира, но была вынуждена смотреть, как Канада, их главный соперник, вновь идёт биться за первое место. Хоккейные тяжеловесы снова встретились, но россияне не смогли лишить их шансов биться за третье золото подряд. Россия выглядела очень сильной на турнире даже без своих главных звёзд – Александра Овечкина и Евгения Малкина. Как сказал Джон Купер перед игрой, нет смысла вносить коррективы в игровую схему. Это же Россия – Канада, выиграет тот, кто будет лучше. Так в итоге и случилось», — отмечает Toronto Star.

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«Надо отдать должное российской команде, которая два периода играла просто великолепно. Но и канадские лидеры заслуживали хороших слов. Команда продемонстрировала потрясающую уверенность в своих силах, они были сфокусированы на задаче и смогли её выполнить. Российская атака заставила Канаду ошибаться в начале матча, но третий гол россияне забить так и не смогли. Ранний гол Шайфли в третьем периоде подарил канадской сборной большой заряд энергии, она смогла сделать шаг вперёд и одержала очень важную победу», — отметил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Теперь Канада может сделать золотой хет-трик.

«У россиян прекрасно работало большинство – об этом знала и сборная Канады, и Джон Купер, который схватился за голову после нескольких необязательных удалений. 14 шайб при розыгрыше большинства за турнир — и 2:0 после 40 минут игры. Во втором перерыве во время флэш-интервью Райан О'Райлли сказал о том, что Канаде нужна вспышка, яркий момент, — и он случился достаточно быстро. О'Райлли знал, о чём говорит, именно он был настоящим лидером. Теперь Канада может сделать золотой хет-трик – посмотрим за этим в воскресенье», — сказал ещё один аналитик TSN, а в прошлом известный нападающий Боб Эрри.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей ЧМ-2017
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Что помешало сборной России выиграть у Канады в полуфинале ЧМ-2017?
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