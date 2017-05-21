Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ

Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.

Третий чемпионат мира подряд сборная России завершает без золотых медалей. Постолимпийский Минск стал отдушиной для Знарка, после чего его тренерский штаб с треском проиграл пражский финал Канаде, а затем не совладал с финнами на домашнем первенстве в полуфинале. Теперь на нашем пути снова стали канадцы, а с командой Суоми россиянам предстояло сразиться в схватке за бронзовые награды.

Россия обыграла Финляндию и взяла бронзу ЧМ-2017! LIVE Сборная России сыграет с Финляндией в матче за бронзу, а Канада со Швецией за золото чемпионата мира. Все события — в нашем онлайне.

Сборная прибыла на «Ланксесс-Арену» за два часа до игры. Вместе с другими хоккеистами из автобуса вышел защитник Владислав Гавриков, получивший травму ноги в матче с чехами. Влад сильно хромал и был в спортивном костюме, а не в классическом, как все остальные. На вопрос о самочувствии Гавриков ответил: «Нормально». Хотя было заметно, что дискомфорт в связи с травмой он испытывает. Видимо, присутствовали болевые ощущения.

Для финнов 21 мая стало особенным днём. Сразу два легендарных хоккеиста сборной Суоми — Саку Койву и Теему Селянне — были введены в Зал славы Международной федерации хоккея. На игру коллектив Лаури Марьямяки приехал в хорошем настроении. Поражение от шведов, судя по всему, осталось в прошлом и на психологии не сказалось.

Место в воротах номинальных хозяев занял Андрей Василевский, а у соперника — Йоонас Корписало. Первый период прошёл в обоюдоострой борьбе, финны начали довольно бодро. Осала выиграл борьбу на пятаке и попытался переправить шайбу в дальний угол — голкипер среагировал.

Россияне вышли вперёд на седьмой минуте. Антипин подключился к атаке и сделал скидку на Гусева, который мощным щелчком из круга вбрасывания вогнал шайбу в дальний угол. Андронов на пятаке перекрыл обзор Корписало, в очередной раз доказав свою полезность команде.

К середине двадцатиминутки страсти начали накаляться. Началось с того, что Лаюнен в борьбе за воротами придержал Наместникова. Началась стычка, в которой приняли участие Кукконен и Плотников, получив по две минуты за грубость.

Второй период команда Олега Знарка начала в меньшинстве, так как за секунду до окончания первого малым штрафом наказали Кучерова. Поразительно, но меньшинство только помогло россиянам. Зуб сделал длинную передачу вперёд. Ничушкин совершил рывок по правому флангу и прострелил в центр, а Ткачёв с нескольких метров бросил мимо Корписало. Ничушкин набрал второй балл за результативность, а Ткачёв впервые на турнире забил. Жаль, что проснулся Владимир так поздно.

Вскоре в бокс для штрафников отправили Вели-Матти Савинайнена, за что Финляндия поплатилась. Дадонов отдал на Панарина. Артемий не стал бросать с ползоны, а перевёл шайбу на Гусева, который с острого угла расстрелял ворота Кориписало. А затем Йоонас окончательно «поплыл»: Ничушкин с Наместниковым вывели на свободное пространство Киселевича, который с ползоны оказался точен – 4:0.

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Тренерский штаб выпустил на лёд Харри Сятери, потому что продолжать терпеть избиение было нельзя. Но россияне не сбавляли оборотов, продолжая кружить вблизи владений соперника.

Стоило на секунду ослабить хватку, как тут же пришлось поплатиться. Антон Белов, которого тренерский штаб сборной России зачем-то включил в список лучших игроков команды на турнире, отдал такой пас на соперника, что мастерству исполнения позавидует даже Сидни Кросби. В концовке эпизода Фильппула сделал точный перевод на Рантанена, который поразил пустой угол ворот.

В начале третьего периода Россия в очередной раз проиграла вбрасывание в чужой зоне, за что была мгновенно наказана. Ахо выиграл вбрасывание у Шипачёва. Лехтонен получил передачу на синей линии и нанёс бросок по воротам, а Василевский не сумел удержать шайбу в ловушке. Стоит отметить, что был рикошет от клюшки российского игрока.

Сюжет матча с Канадой начал повторяться. Гусева удалили на две минуты, Ахо из-за ворот прострелил на Савинайнена, который бросил с пятака. Шайба рикошетом от Белова влетела в сетку. Матч у Антона явно не задался.

Повезло, что своё веское слово сказал Кучеров. Кузнецов великолепной передачей из своей зоны бросил в прорыв партнёра. Сятери справился с броском Никиты, но россиянин доработал, успел на добивание и поразил ворота финнов.

Следом две минуты получил всё тот же Савинайнен, чем заметно облегчил задачу россиянам. Концовка оказалась омрачена травмой Антона Белова на ровном месте. У защитника неудачно поехал конёк.

5:3 – с таким счётом Россия обыграла Финляндию и выиграла бронзовые медали чемпионата мира в Кёльне. Но особой радости от этого результата нет.