Знарок: журналисты из НХЛ говорят, что у России очень хорошая команда

Главный тренер сборной России Олег Знарок назвал бронзу ЧМ-2017 успехом и не признал, что ошибся назначив Белова капитаном.

Сборная России, потерпевшая накануне поражение в полуфинале чемпионата мира от Канады, завоевала бронзовые медали, обыграв финнов в матче за третье место. При этом в третьем периоде команде Суоми удалось отыграть три шайбы, после чего Олег Знарок взял тайм-аут. По окончанию встречи главный тренер российской команды подвёл итоги турнира.

«Мы завоевали медали, но это не совсем то, что мы хотели»

— Здесь говорить нечего, мы завоевали медали. Не совсем то, что мы хотели… Мы очень хорошая команда в этом сезоне. Где-то не повезло во вчерашней игре. Всех с победой.

— Третий период с финнами развивался так, что напомнил игру с Канадой.

— Успокоили ребят в третьем периоде, Кучеров хорошо забил гол. Всё спокойно стало.

— Сегодня тайм-аут погасил финнов, успокоил сборную России. Не считаете, что в игре с Канадой тоже надо было взять перерыв, например, после второй шайбы?

— Здесь знаете как? Считай не считай, а взял бы тайм-аут и тоже самое бы произошло. И вы бы потом такие же вопросы задавали.

— Таких третьих периодов у сборной России было на турнире сразу четыре: с немцами, американцами, канадцами и вот теперь с финнами. Закономерность?

— У нас много новичков, а это серьёзный турнир. У нас была очень хорошая команда, это наше будущее.

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«Считаете, что я ошибся с Беловым? Вы ли в раздевалке бываете?»

— Антон Белов – игрок опытный, далеко не новичок, но сегодня напривозил целый ворох ошибок, а вы его в число трёх лучших на турнире включили.

— Мы сегодня выиграли, давайте не будет говорить, кто кому привозил. Мы разберёмся.

— Белов получил травму в концовке матча. Что с ним?

— У него травма задней поверхности бедра, он даже встать не мог.

— Не считаете, что ошиблись, назначив Белова капитаном?

— А вы считаете, что ошибся? Вы что ли в команде находитесь? В гостинице, на собраниях, в раздевалке?

— То есть он соответствует должности капитана?

— Да.

«Игру с Канадой будем помнить долго, но у этой команды есть будущее»

— Новички сборной России, то есть те, кто не играл раньше на чемпионатах мира, суммарно набрали больше 50 очков. Довольны?

— Хм. Это всё неплохо, но вчерашняя игра стоит особняком. Я думаю, что мы долго будем её помнить.

— Уже разобрали эти моменты? Как от Плотникова отскочила шайба, как Ткачёв не дотянулся…

— С Плотниковым это стечение обстоятельств, а Ткачёва накрыли.

— Кто вас удивил на этом турнире?

— У нас была действительно очень хорошая команда. Я давно такой не видел. Молодая. Я думаю, у этой команды есть будущее.

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— Будущее на каком турнире? Большинство игроков не смогут сыграть на Олимпиаде.

— Те новички, что сыграли здесь, приобрели огромный опыт.

— Трудно ли будет заменить звено Шипачёва, учитывая, что как минимум один из игроков этой тройки уезжает в НХЛ?

— Трудно будет звено заменить, будем пробовать, стараться.

«Не сомневался ни в Гаврикове, ни в Ничушкине»

— Вы любите такие звенья, как с Плотниковым, Андроновым…

— Я не люблю такие звенья. Я понимаю, что они нужны. Ребята всё доказали, сейчас все в синяках.

— Владислав Гавриков стал лучшим игроком сборной России по показателю полезности. Вы сомневались в нём, когда брали на чемпионате мира?

— Не сомневался.

— Насколько тяжёлая у него травма?

— Он выбыл на шесть недель. Боковая связка.

— Как оцените игру Андрея Василевского?

— Прекрасно отыграл.

— То есть не ошиблись с выбором?

— Думаю, что да.

— Андрей Миронов не выпадал сегодня из игры, учитывая, что несколько матчей до этого он пропустил?

— Половину игры Миронов сыграл хорошо.

— Можно сказать, что этим матчем Валерий Ничушкин показал, почему вы сделали выбор в пользу его, а не Капризова?

— Он закрыл то, что от него требуется. В игроках, которые тут были, я не сомневался. В том числе и в Ничушкине.

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.

«Первым с бронзой меня поздравил Овечкин»

— Бронза второй год подряд. Как оцениваете этот результат для сборной России?

— Не сказал бы, что это какая-то привычка, но уезжать с чемпионата мира четвёртый год подряд с медалями – это хороший результат. Я повторюсь, мы стремились к большему, но немного не повезло, это спорт.

— Это была команда без Овечкина…

— Знаете кто первый меня поздравил? Овечкин! В телефоне от него сообщение.

— Какие впечатления останется от организации турнира?

— Мы были сконцентрированы на хоккее. Что в Париже при духоте и с неважным льдом, что здесь.

— Вы играли и с Канадой, и с Швецией. Кому отдаёте предпочтение в финале?

— Мы читали мнения профессиональных журналистов из НХЛ. Так вот они говорят, что сборная России очень хорошая команда, в отличие от наших.

— Что скажите на прощание российским болельщика?

— Спасибо нашим болельщикам, они самые лучшие. Нас встречали в гостинице, поддерживали на арене.