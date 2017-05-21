«Утешительный приз? Вася, иди на…». Панарин вскипел после матча за бронзу

Дадонов готовился к бронзе, Кучеров хвалил партнёров, Кузнецов не жаловался на судей, а Панарин был недоволен вопросом.

Сборная России в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею — 2017 одержала победу над командой Финляндии, встреча завершилась со счётом 5:3.

Команда Олега Знарка второй год подряд выиграла бронзу мирового первенства.

После первого периода счёт был 1:0 в пользу россиян, голом отметился Никита Гусев. Вторая двадцатиминутка прошла успешно для команды Знарка — Владимир Ткачёв, снова Никита Гусев и Богдан Киселевич забили по голу, обеспечив серьёзное преимущество. На 40-й минуте финны отыграли одну шайбу усилиями Микко Рантанена. В третьем периоде голы Микко Лехтонена и Вели-Матти Савинайнена приблизили Финляндию к возможности сравнять счёт, но Никита Кучеров вовремя забил гол, установив на табло окончательный счёт встречи — 5:3.

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.

«Сборная России заслуживала большего, чем бронзу»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг был доволен третьим место команды.

«Третье место, бронза, показатель стабильности. Конечно, мы проанализируем турнир. Команда билась и была единым целым, присутствовал командный дух, все бились за страну, друг за друга. Есть понятные причины, почему не достигли золота. Вчера сыграли два периода здорово, нужно поработать над ошибками, и начинаем готовиться к Олимпиаде. Эта команда заслуживала большего. Медаль есть медаль, сезон закончили победой, но хотелось бы выигрывать другие матчи. Есть всё, чтобы добиться успеха, в ФХР проводится огромная работа, все сотрудники работают, есть предпосылки для успеха», — отметил Ротенберг.

«Была уверенность в победе над финнами»

Форвард сборной России Никита Кучеров поблагодарил за игру партнёров.

«Матч шёл нормально первые два периода, потом дали слабину, и соперник забил три гола. При этом было спокойствие на скамейке, доиграли нормально, была уверенность, Вася (Андрей Василевский. – Прим. «Чемпионата») хорошо отыграл, не так много удалений было. Всегда приятно играть с такими игроками, как Артемий Панарин и Евгений Кузнецов, мне оставалось открываться и ждать передачи. Чего не хватило нам? Нужно было выиграть третий период с канадцами», — сказал Кучеров.

«Готовились к бронзе»

Нападающий сборной России Евгений Дадонов отказался объяснять, как команда пропустила три шайбы подряд в матче с финнами.

«Обсуждать детали матча, наверное, смысла нет. Главное – конечный результат, мы взяли бронзовые медали. Все довольны, что закончили сезон победой. Что произошло после счёта 4:0? Вы каждый раз об этом спрашиваете. Не знаю. Я не хочу это обсуждать. Сезон закончен, мы выиграли игру. Впечатления от чемпионата нормальные. Не сказать, чтобы всё было идеально в плане организации, но достойно. После вчерашнего поражения в полуфинале было непросто, но такое уже не первый раз. Деваться в любом случае некуда, так что готовились к бронзе», — заявил Дадонов.

«Теперь Канада сможет сравняться с СССР». Америка – о поражении России Заокеанские журналисты восприняли победу канадской сборной в полуфинале достаточно спокойно, акцентируя внимание на битве за золото.

«Впечатления от ЧМ офигительные»

В микст-зоне светился Богдан Киселевич. 27-летний защитник вместе с Владиславом Гавриковым стал самым полезным игроком сборной России на чемпионате мира с показателем «+9».

Киселевич: Впечатления от чемпионата мира офигительные!

«Впечатления от чемпионата мира офигительные! Уровень каждого матча очень высокий. Нельзя зевать, надо играть в полном темпе все 60 минут. Это ещё вчера нас мучило, да и сегодня решили проверить, точно ли надо играть в третьем периоде. Если честно, то немного неприятно. Вчера проиграли сами себе, не вытерпели», — признался Киселевич.

«Панарину далековато до меня»

По словам форварда сборной России Евгения Кузнецова, после поражения от Канады паники в команде не было.

«Важный для нас был матч, нужно было закончить на победной ноте. Все знают о своих ошибках, которые мы до этого допустили. Мне очень понравилось, как команда после поражения отреагировала, паники не было, все на позитиве. Это, наверное, и отличает новую сборную. После поражения все стараются сохранять хороший настрой. Хочу сказать «спасибо» всем людям, которые искали позитив.

Кузнецов: Мы с Панариным не соревновались, кто кого перешутит. Ему далековато до меня.

Не готов сказать, был ли полуфинальный матч с Канадой самым обидным поражением. Будет время, домой приеду и подумаю. Вчера была пустота, но постарался забыть об этом. Я не обсуждаю судейские решения, я сбил вратаря и получил удаление. Жаловаться на судейство не в моём стиле. Все люди ошибаются. Если нейтрально отнестись к этому эпизоду, то без вопросов. Не думаю, что именно тайм-аута не хватило в матче с Канадой, в другом причина поражения. Мне было очень комфортно в этой сборной, ребята все отзывчивые. Улыбались, не было напряга. Мы с Панариным не соревновались, кто кого перешутит. Ему далековато до меня», — сказал Кузнецов.

«Да пошёл он на…»

Настоящим героем микст-зоны в очередной раз был Артемий Панарин, ставший вместе с Никитой Кучеровым и Никитой Гусевым, лучшим бомбардиром на ЧМ в составе сборной России.

— Единственное, что третий период сыграли не очень приятно, — начал нападающий. — Нервозности было много, если бы Кучеров не забил важный гол, то непонятно, как бы всё повернулось. Валидольная игра получилась, здорово, что выиграли и уходим с позитивом. Расслабляем булки в третьих периодах, кратко и по делу. Как-то этого не нужно делать, но я не знаю как.

— Вчера вы ярко описали матч, а сегодня какой эпитет подберёте?

— Сегодня было близко к полной заднице, но Кучеров молодец.

— На этом чемпионате мира в составе сборной России почти все игроки набрали очки.

— Эта сборная отличалась духом внутри команды, каждый был готов играть за Россию, от этого обиднее, что этим годом не воспользовались, хотя был большой шанс сыграть хорошо, но не скажу, что бронза – это плохо. Понятно, что все говорят: «Для России есть только первое место». Медаль поедет к деду, у него целый мини-музей, он хранитель всего.

— Как вам было играть в тройке с Кузнецовым и Кучеровым?

— Мне понравилось с Кузей и Кучеровым играть, Кузнецову надо забивать голы, буду я на него сегодня ругаться.

— Всё-таки стать лучшим бомбардиром это круто? Болельщики в «Твиттере» пишут, что это фигня и утешительный приз. А для вас?

— Кто это говорит, болельщики? — осторожно уточняет Артемий.

— Ну, кто-то говорит.

— Мне просто интересно, кто это говорит, — закипает хоккеист. — Очень злюсь в такие моменты. Если я не разбираюсь, то не могу сказать. Как я могу что-то сказать? Очень недоволен.

— Награда будет большая?

— Мои близкие, родные, дедушки, бабушки, обрадуются, и это не так, что даётся каждый год. В детстве мечтал. А сейчас какой-то Вася на диване сидит и рассказывает, что это утешительный приз, да пошёл он на…