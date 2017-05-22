Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Швеция выиграла у Канады в матче за золотые медали чемпионата мира-2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Поверженные! Швеция вырвала золото чемпионата мира у Канады

Точные броски Бекстрёма и Экман-Ларссона на буллитах помогли сборной Швеции выиграть чемпионат мира 2017 года.
22 мая 2017, понедельник. 01:00. Хоккей

Многие на этом чемпионате мира говорили, что сборная Канады – не чемпионская и не достойна финала. Нет, если, конечно, сравнивать Олимпиаду или пражский финал с Россией, то даже говорить не о чем. Однако даже в нынешней ситуации «кленовые листья» представляли собой серьёзную силу. Достаточно посмотреть, как они «съели» сборную России в третьем периоде полуфинальной схватки. Съели с потрохами, без вариантов. Поэтому участие североамериканцев в финале можно назвать оправданным. Несмотря на слабоватое для уровня чемпионата мира судейство. Арбитры частенько не впечатляли.

Знарок: журналисты из НХЛ говорят, что у России очень хорошая команда
Главный тренер сборной России Олег Знарок назвал бронзу ЧМ-2017 успехом и не признал, что ошибся, назначив Белова капитаном.

Шведы сильно прибавили с приездом в национальную команду Хенрика Лундквиста и Никласа Бекстрёма. Этого не скрывали и сами хоккеисты Рикарда Грёнборга, отмечавшие, что приезд звёзд «Рейнджерс» и «Вашингтона» сыграл значимую роль для «Тре крунур». Действительно, после воссоединения в национальной команде братьев Лундквистов и прилёта Короля Хенрика шведы окончательно забыли поражения от россиян и американцев на групповом этапе, полностью посвятив себя борьбе за медали высшего достоинства.

Первый период очного канадско-шведского противостояния начался с большого количества борьбы в средней зоне. Обе команды пытались завладеть инициативой, максимально нагружая ворота Кэлвина Пикара и Хенрика Лундквиста.

Уже в самом начале Кутюрье подкараулил отскок в чужой зоне и с разворота нанёс бросок в угол. Лундквист намертво забрал шайбу. Далее Джоэль Лундквист сделал передачу вразрез на ход Крюгеру. Швед под углом вылез на ворота, но не сумел пробить Пикара.

Могло сыграть в пользу номинальных гостей удаление Мэтисона, однако коллектив Джона Купера уверенно оборонялся. Второй шанс в большинстве шведы получили после удаления Киллорна. Вот только в данном случае родоначальники хоккея едва не отличились в меньшинстве. Лундквист справился с броском О'Райлли. Дюшейн подкараулил отскок, но Мэтту не дали бросить с острого угла.

В итоге стартовая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, а в начале второй две минуты схлопотал Никлас Бекстрём, отправившийся в бокс для штрафников с очень недовольным видом. Канадцы моментально расположились в чужой зоне. Ли отметился щелчком от синей линии — штанга выручила жёлто-синих.

Бронза, от которой грустно. Россия едва не подарила финнам медали ЧМ
Сборная России, ведя к середине матча 4:0 у Финляндии, едва не упустила бронзовые медали ЧМ-2017. Однако довела дело до победы — 5:3.

Североамериканцы всё сильнее добавляли в активности, но их пыл сбавил свой же человек — Джошуа Моррисси, нарушивший правила в борьбе у борта. Чуть позднее Клингберг завершал атаку броском из левого круга вбрасывания — штанга выручила теперь уже канадцев. Хоккейный бог вернул должок.

Ну а отличились скандинавы в меньшинстве. Хедман подобрал отскок на синей линии и несильно набросил на ворота. Джоэль Лундквист с Крюгером на пятаке перекрыли обзор Пикару, и шайба прошла между щитков голкиперу. Тот, конечно, не выручил, но ведь он и начала атаки толком не видел. Поэтому больших претензий Пикару не предъявишь.

ЧМ-2017
21 мая 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Канада
1 : 2 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Швеция
0:1 – Хедман – 39:39 (4x5), 1:1 – О'Райлли (Марнер, Маккиннон) – 41:58 (5x4), 1:2 – Бекстрём – 80:00 ( ПБ)

Отыгрались подопечные Джона Купера в начале третьего периода, привычно прибавив в нужный момент. Элиас Линдхольм ударил клюшкой по лицу Конечны, за что был наказан главными арбитрами. Один из них — Антонин Ержабек – на ЧМ-2017 представлял КХЛ.

Канадцы сразу расположились в зоне. Хенрик Лундквист справился с щелчком Марнера из круга вбрасывания. Однако О'Райлли выиграл борьбу на пятаке и протолкнул шайбу в дальний угол. Ничья – 1:1.

Во второй половине третьего отрезка встречи Крюгер с пятака пытался переправить шайбу в ворота после наброса Бродина — Пикар успел сложиться и отразил шайбу. Реакция не подвела канадского стража ворота.

Почти сразу Власич оказался один на синей линии. Защитник мощно приложился по воротам — Хенрик Лундквист надёжен. По броскам, к слову, было абсолютное равенство – 8-8.

В основное время выявить победителя не удалось, а в серии буллитов Бекстрём, Экман-Ларссон, а также Хенрик Лундквист, не пропустивший ни одной шайбы, помогли Швеции завоевать титул сильнейшей команды мира впервые с 2013 года. Канадцы стали вторыми.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
22 мая 2017, понедельник
01:35 Умарк: я люблю русских, шведов и уфимских фанатов, всем благодарен, спасибо!
01:34 Сборная Швеции празднует победу на чемпионате мира — 2017
01:31 Ли: надеюсь, выступление на ЧМ-2017 поможет поехать на Олимпиаду
01:29 Бекстрём: командная игра и мастерство Лундквиста помогли Швеции взять золото ЧМ
01:17 Кучеров, Гусев и Нюландер стали лучшими снайперами чемпионата мира — 2017
01:11 Нападающий сборной Швеции Нюландер признан самым ценным игроком ЧМ-2017
01:06 Василевский и Панарин вошли в символическую сборную ЧМ-2017
00:54 Василевский признан лучшим вратарём ЧМ-2017, Панарин — лучшим форвардом
00:50 «Питтсбург» разгромил «Оттаву», забросив семь шайб, счёт в серии стал 3-2
00:49 Сборная Швеции по буллитам обыграла Канаду, выиграв чемпионат мира — 2017
00:24 Чемпионат мира — 2017 в Кёльне и Париже стал вторым в истории по посещаемости
00:06 Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира — 2017
21 мая 2017, воскресенье
23:53 Третьяк: Знарок продолжит работу в команде, при нём сборная всегда при медалях
23:50 Финал ЧМ-2017 Канада — Швеция в Кёльне не собрал аншлаг
23:26 Макартур: недоработки в мелочах мешают «Оттаве», нужно над ними работать
22:55 Хагелин: этим ребятам из «Оттавы» нельзя давать ни одного шанса
22:25 Гецлаф: у «Анахайма» была возможность сыграть мощно и отправить понятный месседж
22:00 Лавиолетт: все игроки «Нэшвилла» сыграли бесстрашно и очень здорово
21:26 ЧМ-2017: стали известны составы сборных Швеции и Канады на финал турнира
21:16 Лица победы. Как игроки сборной России отреагировали на бронзовые медали ЧМ
21:00 Россия — Финляндия: видеообзор матча за бронзовые медали ЧМ-2017
20:53 Орлов, Панарин и Киселевич – лучшие в сборной России по игровому времени на ЧМ
20:37 Марьямяки: у сборной России отличная команда, мы гордимся местом в четвёрке
20:37 Кто, по вашему мнению, лучший игрок сборной России на ЧМ-2017?
20:31 Рантанен: против таких парней, как Панарин, играть очень непросто
20:28 Панарин: если кто-то считает приз лучшему бомбардиру утешительным, идите на…
20:24 Знарок: давайте не будем говорить, кто кому привозил. У Белова травма бедра
20:23 Плотников: уходим с улыбкой, но осадок остался
20:18 Александр Овечкин первым поздравил Олега Знарка с бронзой ЧМ-2017
20:15 Знарок: бронза — не совсем то, что хотели, у нас в этом году хорошая команда
20:15 Панарин: сегодня было близко к полной заднице, но Кучеров молодец
20:05 Кузнецов: после поражения от Канады паники не было, старались сохранить позитив
20:00 Орлов: хорошо, что тренеры вовремя взяли тайм-аут. Это помогло успокоиться
20:00 Андронов: положительные эмоции от ЧМ-2017, бронза тоже неплохо
19:55 Киселевич: решили проверить, действительно ли надо играть в третьем периоде
19:53 Дадонов: что случилось после счёта 4:0? Не знаю. Не хочу это обсуждать
19:51 Кучеров: была уверенность в победе над финнами, Василевский хорошо сыграл
19:47 Киселевич и Гавриков стали самыми полезными игроками сборной России на ЧМ
19:46 Капитан сборной России Белов получил травму и не вышел на церемонию награждения
19:40 Р. Ротенберг: сборная России на ЧМ-2017 заслуживала большего, чем бронзу
19:32 Все три гола защитника сборной России Богдана Киселевича на ЧМ стали победными
19:31 Панарин, Кучеров и Гусев стали лучшими бомбардирами сборной России на ЧМ
19:25 Сборная России пропустила от финнов три шайбы подряд, но выиграла бронзу ЧМ-2017
19:03 На матче Россия — Финляндия за третье место ЧМ-2017 присутствует 16 182 зрителя
18:54 Э. Карлссон: «Оттава» может забивать в большинстве, забьём чуть позже
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, лучший игрок сборной России на ЧМ-2017?
Архив →
© championat.com, 2000–2017