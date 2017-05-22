Панарин – лучший бомбардир ЧМ, у России – бронза, а Швеция выиграла золото

На чемпионате мира определились все призёры и бомбардиры, а также названы лучшие игроки – в итогах дня ЧМ.

Сборная России выиграла у Финляндии и завоевала бронзовые медали

Сборная России в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею — 2017 одержала победу над командой Финляндии, встреча завершилась со счётом 5:3. Команда Олега Знарка второй раз подряд выиграла бронзу мирового первенства.

После первого периода счёт был 1:0 в пользу россиян, голом отметился Никита Гусев. Вторая двадцатиминутка прошла успешно для команды Знарка — Владимир Ткачёв, снова Никита Гусев и Богдан Киселевич забили по голу, обеспечив серьёзное преимущество. На 40-й минуте финны отыграли одну шайбу усилиями Микко Рантанена. В третьем периоде голы Микко Лехтонена и Вели-Матти Савинайнена приблизили Финляндию к возможности сравнять счёт, но Никита Кучеров вовремя забил гол, установив на табло окончательный счёт встречи — 5:3.

«Здесь говорить нечего, мы завоевали медали. Не совсем то, что мы хотели… Мы очень хорошая команда в этом сезоне. Где-то не повезло во вчерашней игре. Всех с победой. Успокоили ребят в третьем периоде, Кучеров забил гол. У нас много новичков, а это серьёзный турнир. У нас была очень хорошая команда, это наше будущее. Трудно будет звено Шипачёва заменить, будем пробовать. Не сомневался в Гаврикове. Что касается травмы, то он выбыл на шесть недель. Миронов половину игры сыграл хорошо. В игроках, которые тут были, я не сомневался. В том числе и в Ничушкине. Спасибо нашим болельщикам, нас встречали в гостинице, поддерживали на арене», — сказал главный тренер сборной России Олег Знарок.

Панарин – лучший бомбардир ЧМ

Нападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею 2017 года. Российский хоккеист в десяти матчах турнира сумел записать на свой счёт 17 (4+13) результативных баллов. Второе место в списке лучших бомбардиров занял ещё один россиянин — Никита Кучеров, набравший 15 (7+8) очков. Замкнул тройку шведский нападающий Вильям Нюландер, на счету которого 14 (7+7) очков.

«Утешительный приз? Вася, иди на…». Панарин вскипел после матча за бронзу Дадонов готовился к бронзе, Кучеров хвалил партнёров, Кузнецов не жаловался на судей, а Панарин был недоволен вопросом.

Шведы выиграли у канадцев в серии буллитов и стали чемпионами мира

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею-2017, в буллитной серии финального матча одержав победу над Канадой, встреча завершилась со счётом 2:1. Шведская сборная выиграла ЧМ впервые с 2013 года.

На исходе второго периода Швеция вышла вперёд благодаря голу защитника Виктора Хедмана. На старте третьей 20-минутки Канада восстановила равновесие после заброшенной шайбы Райана О`Райлли. В овертайме ворота команд остались «сухими», и всё решила буллитная серия, в которой сильнее оказались шведы. Победный бросок реализовал Оливер Экман-Ларссон.

Василевский и Панарин вошли в символическую сборную ЧМ-2017

Вратарь сборной России Андрей Василевский и нападающий Артемий Панарин вошли в символическую сборную чемпионата мира – 2017.

Символическая сборная турнира выглядит следующим образом: Василевский (Россия); Парайко (Канада) — Зайденберг (Германия); Панарин (Россия) — Маккиннон (Канада) — Нюландер (Швеция).

Василевский, Зайденберг и Панарин – лучшие игроки ЧМ-2017

Голкипер сборной России Андрей Василевский признан лучшим вратарём чемпионата мира по хоккею-2017, Деннис Зайденберг из сборной Германии стал лучшим защитником, а Артемий Панарин лучшим форвардом турнира.