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Канада — Швеция — 1:2 Б. Игроки и тренеры о финале чемпионата мира — 2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

«Швеция — лучшая в мире, мы это доказали». Игроки и тренеры — о финале ЧМ

Грёнборг назвал победу знаковой для Швеции, Умарк признался в любви к болельщикам, а чемпионат мира открыл Куперу глаза.
22 мая 2017, понедельник. 03:00. Хоккей

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею 2017 года, одержав победу над Канадой в буллитной серии финального матча, встреча завершилась со счётом 2:1. Шведская сборная выиграла мировое первенство впервые с 2013 года.

На исходе второго периода Швеция вышла вперёд благодаря голу защитника Виктора Хедмана. На старте третьей 20-минутки Канада восстановила равновесие после заброшенной шайбы Райана О'Райлли. В овертайме ворота команд остались сухими, и всё решила буллитная серия, в которой сильнее оказались шведы. Победный бросок реализовал Никлас Бекстрём.

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Точные броски Бекстрёма и Экман-Ларссона на буллитах помогли сборной Швеции выиграть чемпионат мира 2017 года.

«Это знаковая победа для Швеции»

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг назвал эту победу знаковой для страны.

«Я был с командой и когда случались поражения, и в победы. Сейчас мы невероятно счастливы. Это знаковая победа для Швеции. Мы проигрывали в четвертьфиналах в последние годы, а теперь чемпионы мира. Отметил бы соперника, Канада — сильная команда. Лундквист один из лучших вратарей мира. Хорошо, что в итоге в сборную приехали ещё Бекстрём и Линдберг. Пазл сложился, и мы победили», — заявил Грёнборг.

«Я люблю русских, шведов и уфимских фанатов»

Шведские хоккеисты в микст-зоне развлекались на полную катушку. Голкипер Эдди Лек бегал по коридору и фотографировал своих партнёров по команде, раздающих интервью. Линус Умарк признавался в любви к болельщикам из разных стран.

«Я реально счастлив! Это была фантастическая игра, которая навсегда останется в моей жизни и в моём сердце. Спасибо каждому, кто поддерживал нас, я всем благодарен. Я люблю русских фанатов, люблю фанатов Уфы, шведов! Они все мне по-своему близки. Да, это была тяжёлая игра, но мы её выиграли. Швеция — лучшая в мире, мы это доказали, став чемпионами мира», — рассказал Умарк.

«Командная игра и мастерство Лундквиста помогли Швеции взять золото»

Нападающий сборной Швеции Никлас Бекстрём, забросивший победный буллит, не мог поверить в победу.

«Потрясающие чувства. Наверное, я осознаю это только завтра, сейчас полон эмоций. Чемпионами нас сделала командная игра, потрясающая атмосфера в команде. Каждый бился за каждого. Ну и конечно мастерство Хенрика Лундквиста на буллитах. Хорошо, что мы выдержали натиск канадцев, не пропустили в овертайме, но ведь и сами могли забить. Да, в НХЛ плей-офф играется до первой шайбы в овертайме, но здесь другой регламент. Мы были подготовлены к буллитам. Всё отлично, с победой наших болельщиков!

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Защитник сборной Швеции Виктор Хедман отметил игру Никласа Бекстрёма.

«Нам сегодня удалось сохранить баланс между атакой и обороной. Нам нужно было шаг за шагом идти к своей цели. Когда ты на льду, забываешь о волнении. Бекстрём феноменален, забросил победный буллит, невероятный игрок», — сказал Хедман.

Защитник сборной Швеции Александер Эдлер заявил, что для его команды всё сложилось удачно.

«У нас очень сильная команда, много хоккеистов из НХЛ в этом году приехало на чемпионат мира. Этот турнир очень удачно сложился для нас. Мне всегда очень приятно выступать за сборную Швеции, это так весело — приезжать в национальную команду. С ребятами не часто видимся, а тут есть время пообщаться. В общем, всё прошло отлично», — сказал Эдлер.

«Надеюсь, выступление на ЧМ-2017 поможет поехать на Олимпиаду»

Канадцы после поражения не были настроены на долгие беседы с прессой. Защитник Крис Ли заявил, что выступление на чемпионате мира поможет ему попасть на Олимпиаду.

«Мы провели замечательный матч, но, к сожалению, уступили. Нужно было забивать больше одного гола. Все эмоции в полуфинале с Россией не оставили, сегодня мы были готовы ради своей страны выиграть золото. Надеюсь, что выступление на чемпионате мира поможет мне поехать на Олимпиаду. Отличный опыт, особенно для такого игрока, как я. Здорово, что я появился на виду у тренерского штаба сборной Канады», — сказал Ли.

«Шведы заслужили звание чемпионов мира»

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Канады Джон Купер рассказал, что чемпионат мира открыл ему глаза.

«Я так не хотел говорить первым. Мои поздравления сопернику. Швеция — невероятная команда. Игра была прекрасной. Пусть мы знаем результат, знаем, что шведы чемпионы мира, мы не чувствуем, что проиграли игру, мы проиграли только серию буллитов. Штрафные броски — это часть регламента, в итоге все решалось в мастер-шоу, и мы уступили. Шведы заслужили звание чемпионов мира.

Благодарен, что мне предоставили возможность представлять свою страну, хоккей. Вчера мы играли с Россией и многих игроков я не знал, потому что они играют в КХЛ. Мне не важно, где играют ребята в «Тампе» или «Рейнджерс», мы все приезжаем в команду и делаем совместную работу. Чемпионат мира открыл мне глаза — я увидел много прекрасных игроков в сборных России, Швеции, Финляндии, понял, что хоккей — действительно глобальная игра», — сказал Купер.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей Виктор Хедман Джон Купер Крис Ли Никлас Бекстрём Рикард Грёнберг ЧМ-2017
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