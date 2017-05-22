Праздник имени Малкина: ассистентский хет-трик и один шаг до финала

Мюррей вместо Флёри

После поражения в третьем матче серии, когда «Питтсбург» уступил в гостях со счётом 5:1, наставник «Пингвинз» Майк Салливан принял решение поменять стартового голкипера: вместо опытного Марка-Андре Флёри первым номером стал прошлогодний триумфатор Мэтт Мюррей. Опытный Флёри, сыгравший 15 матчей в нынешнем плей-офф, без сомнения, был расстроен тем, что угодил в запас, но отнёсся к этому исключительно профессионально, не позволив себе и намёка на критику в адрес тренерского штаба. «Мне очень понравилось, как Марк-Андре отреагировал на замену. Он настоящий профессионал», — сказал Салливан, чьё решение оказалось верным – «пингвины» выиграли четвёртый матч и сравняли счёт в серии.

«Конечно, для тренера это тоже было непростым решением. Но Мюррей сыграл великолепно, он был очень хорош, особенно на старте четвёртого матча. Благодаря ему «Питтсбург» получил большой заряд энергии. Кроме того, хоккеисты «Пингвинз» провели очень хороший первый период, что лишило «Оттаву» шансов «сесть» в оборону и играть по своей излюбленной системе», — отметил эксперт официального сайта лиги, а в прошлом известный защитник Дуг Лидстер.

Именно Мюррей был объявлен стартовым вратарём на пятый матч, что подтвердило окончательность «смены караула» на посту номер один у «Пингвинз». Однако главный сюрприз в этой встрече болельщикам подарил его визави Крэйг Андерсон, который входил в тройку самых надёжных голкиперов плей-офф и от которого меньше остальных ждали каких-либо сюрпризов.

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Такой ужасный день рождения

Катастрофы не предвещало ничто, но именно она произошла с «сенаторами», которые уже успели прославиться цепкостью своей обороны и надёжной игрой вратаря. С самого начала встречи для «Оттавы» всё пошло наперекосяк, и первые признаки беспокойства фанаты гостей испытали на девятой минуте, когда дальний выстрел защитника «Питтсбурга» Олли Мяяття оказался для Андерсона неберущимся. Финн поймал вратаря на противоходе, к тому же обзор голкиперу закрывал собственный форвард Пажо, но бросок был нанесён с приличного расстояния, что позволяло голкиперу среагировать.

Спустя четыре минуты по Андерсону был нанесён новый удар. Малый штраф Марка Стоуна за подножку был великолепно разыгран «пингвинами», у которых всю комбинацию вёл Малкин, долго владевший шайбой в чужой зоне, а завершил Кросби, отправивший снаряд под мышку голкиперу.

Прошло ещё четыре минуты, и Андерсон снова пропустил. Ситуация, при которой шайба влетела в ворота «Сенаторз», вновь была не вполне однозначной. Брайан Раст, вернувшийся в строй после травмы, добивал бросок Бонино со средней дистанции и не продемонстрировал каких-то чудес в плане техничности или дриблинга. Шайба вылетела из скопления игроков и в третий раз поставила в тупик голкипера, который тут же отправился на скамейку запасных. Место в воротах занял Майк Кондон, приобретённый «Оттавой» в начале сезона именно у «Питтсбурга», однако сменщику довелось отразить только один бросок хозяев. Отыграв 1 минуту и 28 секунд, Кондон снова был отправлен на скамейку запасных, а успевший перевести дух Андерсон вернулся в ворота, но пропустил после первого же броска. Вернее, броска на этот раз даже не было, а был наброс с отрицательного угла от Скотта Уилсона, после которого голкипер самостоятельно затолкал шайбу в собственные ворота.

«Я вернул Андерсона, потому что это мой человек. Я в нём полностью уверен, мне хотелось, чтобы он это почувствовал, чтобы он вернулся. Но потом я увидел, как идёт игра, и понял, что ему не обязательно терпеть это до конца», — объяснил своё странное решение главный тренер «Оттавы» Ги Буше. С началом второго периода в воротах «Сенаторз» снова появился Кондон, но счёт к тому времени был уже 4:0 в пользу хозяев, а Андерсону, у которого по иронии судьбы был день рождения, оставалось лишь мрачно сидеть на скамейке запасных и слушать, как болельщики «Пингвинз» упражняются в остроумии.

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Малкин – номер один

Шанса не только спасти матч, но даже сделать счёт более приличным у «Оттавы» в этот вечер уже не было. За оставшиеся 40 минут «Питтсбург» ещё трижды поразил ворота гостей. Все семь голов «Пингвинз» забили разные хоккеисты, а главными диспетчерами стали Евгений Малкин и Картер Рауни, записавшие на свой счёт по три голевые передачи. Малкину это позволило упрочить лидерство в споре лучших бомбардиров плей-офф (23 очка в 17 матчах), а заодно улучшить клубный рекорд по количеству кубковых матчей (141, на один больше, чем у Яромира Ягра). Кроме этого, магнитогорец превзошёл Марио Лемье по голевым передачам в плей-офф: россиянин обогнал клубную легенду на 2 кубковых паса (98 против 96) и почти сравнялся с рекордсменом по этому показателю, которым является Сидни Кросби (100).

«Это был хороший день для нас. Всё работало как надо, все четыре звена играли здорово, и мы играли как единое целое. Мы знаем, как играет «Оттава», потому что провели против «Сенаторз» уже очень много матчей. Они ждут ошибок, но играют очень быстро. Сегодня всё повернулось наоборот: парочка наших голов заставила их играть активно, после чего уже мы воспользовались их оплошностями. Счёт 7:0 может ввести в заблуждение, будто это был простой матч, но это не так. Четыре предыдущих матча мы искали свою игру, а сегодня всё заработало. У нас нет иллюзий о том, что и шестая игра будет такой же. Мы знаем, что «Оттава» вернётся, это хорошая команда, против которой очень непросто играть. Нет большой разницы, как выигрывать – 1:0 или 7:0.», — сказал Малкин.

Дополнительной тревогой для «Оттавы» стало отсутствие на льду в третьем периоде лидер и капитана команды Эрика Карлссона. Как пояснило после матча руководство «Сенаторз», это было сделано из предосторожности усугубить травму, и швед мог вернуться, если бы в том была необходимость. «Счёт был совсем не таким, как мы хотели. Поэтому было решено сократить количество игрового времени и подготовиться к следующему матчу», — объяснил Карлссон, который играет с двумя трещинами в кости левой ноги.

Героический «Нэшвилл» и весёлый «Анахайм»

Днём ранее «хищники» выиграли пятый матч в серии у «Анахайма», сумев вплотную приблизиться к первому в своей истории попаданию в финал Кубка Стэнли. Трудолюбивые форварды «Нэшвилла» при поддержке своего голкипера Пекки Ринне 932 сейва) обеспечили себе неплохие шансы, поскольку матч номер шесть будет сыгран на домашней арене «Предаторз», где хозяевам оказывается сумасшедшая поддержка.

Что касается «Дакс», то дела у калифорнийцев обстоят не слишком успешно, но винить в этом они могут только самих себя. Снайпер Кори Перри может попасть под дисквалификацию, так как на последних секундах матча попытался вырваться от удерживавшего его арбитра Дэна О'Рурка. А капитан «Анахайма» Райан Гецлаф получил от лиги штраф в $ 10 тыс. за некорректные слова в адрес одного из судей и был вынужден публично извиниться. «Комментарий Гецлафа по отношению к другому лицу был унизителен и неуважителен. Он перешёл допустимую линию поведения, мы считаем это неприемлемым», — заявил вице-президент НХЛ Колин Кэмпбелл.