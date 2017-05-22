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ЧМ-2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Филипп Майков

10 лучших игроков чемпионата мира – 2017

Игроки, чья игра стала украшением всего чемпионата мира — 2017. Лундквист, Киселевич, Нюландер и другие.
22 мая 2017, понедельник. 10:30. Хоккей

10. Стефан Да Коста (сборная Франции)

Сборная Франции была одной из самых симпатичных команд турнира. Даже немного жаль, что французам не хватило одного очка, чтобы обойти очень невнятных в этом году финнов, особенно учитывая то, что подопечные Дейва Хендерсона в пух и прах разнесли сборную Суоми в очной встрече. Главными заводилами французской атаки были Антуан Руссель и Стефан Да Коста, но в наш список попадает именно второй. Да, у Стефана очков немного больше, чем у Русселя, но и их ценность для сборной в разы выше. Да Коста с первого матча взялся за дело: в проигранной игре норвежцам (3:2) на счету Стефана дубль, именно его буллит оказался победным в матче со швейцарцами, а в игре против белорусов Да Коста и вовсе реализовал два буллита, а в матче с чехами сравнял счёт в самый важный момент. Важность Стефана для сборной переоценить невозможно, однако усилий одного хоккеиста на таких крупных турнирах оказывается мало для достижения результата.

В проигранной игре норвежцам на счету Стефана дубль, именно его буллит оказался победным в матче со швейцарцами, а в игре против белорусов Да Коста и вовсе реализовал два буллита.

9. Джонни Годро (сборная США)

Всегда было известно, что атака американцев куда сильнее их обороны, что в очередной раз и доказал прошедший форум. В целом турнир для «звёздно-полосатых» сложился очень странно, и перед каждым матчем было непонятно, чего же ждать от команды Джеффа Блашилла: невнятной игры, как с Италией и Германией, или же мощности и креативности, как было с Россией и Швецией. Роль лидера сборной помимо Годро отводилась также Дилану Ларкину и Джеку Айкелу, но в итоге самым стабильным и оправдавшим надежды остался Годро, настрелявший 11 очков и ставший самой заметной фигурой в составе американцев на этом турнире.

8. Никита Гусев (сборная России)

Никита отлично дополнил впечатляющий клубный сезон сильной игрой за сборную. Гусев реализовывал почти всё, что доходило до крюка его клюшки усилиями партнёров: неважно, были ли это Кучеров с Наместниковым или Дадонов с Шипачёвым — Никита всегда был в удобной позиции для броска. За счёт отличного контроля шайбы и умения открыться Гусев в большинстве был едва ли не самым опасным игроком в обоих наших спецбригадах. 14 очков за турнир для 24-летнего нападающие — показатель даже выше ожидаемого.

7. Хенрик Лундквист (сборная Швеции)

Вряд ли шведский вратарь планировал приезжать на ЧМ, однако вылет «Рейнджерс» из розыгрыша Кубка Стэнли предоставил ему такую возможность. Прибыв в расположение сборной, где капитанил его брат Джоэль, Хенрик не сразу включился в ритм большой площадки. От него отлетало непозволительно много шайб в матче с датчанами и словаками, но к началу плей-офф Лундквист эту погрешность исправил. Как итог — почти безукоризненная игра против Швейцарии и Финляндии и 98% процентов отражённых бросков в победном финале. Действительно король, что ещё сказать!

6. Богдан Киселевич (сборная России)

Немного настораживало, что за первые три матча на ЧМ даже против такого соперника, как Италия, наши защитники не могли отметиться заброшенными шайбами. Исправил ситуацию именно Богдан Киселевич, забивший первую и победную шайбу в матче с Данией. Всего же Богдан на этом чемпионате забросил три шайбы, причём все оказались победными, а его показатель полезности по итогам турнира впечатляет — «+9», и это второй показатель среди всех игроков турнира. Стоит ли говорить, что Киселевич стал одним из лидеров сборной по игровому времени, а по-настоящему грубых ошибок в его исполнении на этом форуме мы и не вспомним.

Всего же Киселевич на этом чемпионате забросил три шайбы, причём все оказались победными, а его показатель полезности по итогам турнира впечатляет «+9», и это второй показатель среди всех игроков турнира.

5. Колтон Парэйко (сборная Канады)

Безусловно, Парэйко вызывали в сборную как усиление, но мало кто мог подумать, что он станет одним из лучших защитников всего турнира. Был у канадцев феноменальный Тайсон Бэрри, набравший за три матча семь очков, а затем получивший нелепую травму в гостинице, и Колтон очень удачно занял его место. Сначала защитник «Сент-Луиса» размялся одной голевой передачей со Швейцарией, а затем стал наглядно показывать, как должен действовать защитник при игре в большинстве. Сначала он оформил дубль в ворота норвежцев, затем наказал за удаление финнов, а в полуфинале отдал голевую передачу. Об игре Колтона в неравных составах многие были наслышаны, но мало кто ожидал, что он принесёт канадцам столько пользы за такой короткий срок. В активе 22-летнего «музыканта» 7 очков в 5 матчах на турнире.

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4. Никита Кучеров (сборная России)

Опасения по поводу результативности Кучерова перед началом турнира были, и матч со шведами у Никиты откровенно не задался. Нереализованный выход один на один, ни одного толкового броска из правого круга вбрасывания и невнятная игра в созидании. Однако по ходу турнира Кучеров очень сильно прибавил, что и помогло ему разделить звание лучшего снайпера сборной вместе с Никитой Гусевым. Свои моменты Никита почти не транжирил, предпочитал лишний раз не бросать при свободном партнёре, а также почти полностью отказался от своего главного козыря при игре в большинстве. Акцент на командную игру на результативности Кучерова никак не сказался: 15 очков за такой скоротечный турнир — отличный показатель.

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3. Натан Маккиннон (сборная Канады)

Среди игроков сборной, чей клубный сезон не сильно задался, Маккиннон выглядел одним из лучших. По его действиям на льду было видно, что Натан игрок мирового уровня, с убийственным кистевым броском, отличным катанием и хорошей игрой корпусом. Во многом наша мягкотелость против Маккиннона и привела ко второй шайбе канадцев в полуфинале. На групповом этапе Маккиннону абсолютно не было равных: понятно, что сборные Словении и Беларуси Натан мог спокойно укатать и в одиночку, но и в играх с более сильными соперниками 29-й номер «кленовых листьев» регулярно набирал очки. Всего за форум Маккиннон набрал 15 очков, поделив второе место в списке бомбардиров с Никитой Гусевым и Вильямом Нюландером.

2. Вильям Нюландер (сборная Швеции)

Глядя на состав шведов на этом чемпионате, мало кто мог подумать, что роль главной скрипки отойдёт молодому Нюландеру. Однако шведский вундеркинд доказал свою состоятельность уже со второго матча и с тех пор вёл скандинавов за собой во всех последующих матчах. Если вынести за скобки встречи с Германией и Италией, то даже в играх с куда более слабыми соперниками шведы не учиняли разгромов, добывая трудовые победы, и роль Вильяма в них огромна. Его гол стал победным в четвертьфинале со Швейцарией, его гол окончательно похоронил надежды финнов в полуфинале. Шведы абсолютно заслуженно победили в финале, а Вильям стал главным открытием турнира.

Панарин сделал нашу атаку не просто самой результативной на групповой стадии, но и самой умной на всём турнире, за что и заслужил звание одного из лучших игроков этого первенства.

1. Артемий Панарин (сборная России)

Думаем, мало кто будет спорить, что Артемий был лучшим игроком сборной России на этом первенстве. И дело даже не в том, что он в итоге стал лучшим бомбардиром турнира, а в том, как он дирижировал нашими атаками. У Артемия на этом турнире всего четыре гола и в три с лишним раза больше результативных передач. Во многом именно фантастическая культура паса Артемия сделала наше большинство лучшим на этом турнире, а его идеальные передачи помогали нам растопить лёд в самый важный момент, будь то эпизод с голом Киселевича Дании или с голом Кузнецова Канаде. Панарин сделал нашу атаку не просто самой результативной на групповой стадии, но и самой умной на всём турнире, за что и заслужил звание одного из лучших игроков этого первенства.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Артемий Панарин Богдан Киселевич Джонни Годро Натан Маккиннон Никита Гусев Стефан Да Коста Хенрик Лундквист ЧМ-2017
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