Когда Андронов полезнее Шипачёва. Оценки сборной России за ЧМ-2017

Сборная России завершила своё выступление на чемпионате мира в Кёльне. Подопечные Олега Знарка после того, как заняли второе место в группе, обыграли чехов в четвертьфинале, но не справились в полуфинале с Канадой. Упустив преимущество в две шайбы, россияне выбыли из борьбы за медали, но на следующий день выиграли бронзу в противостоянии с командой Финляндии. Мы оценили выступление каждого игрока, надевавшего на турнире форму с российским гербом на груди.

ВРАТАРИ

Впервые в карьере Андрей Василевский получил шанс стать железным первым номером сборной и не подкачал. До него никто из российских вратарей не делал три шат-аута на одном чемпионате мира. И пусть два «сухаря» из трёх он добыл с не самыми сильными датчанами и словаками, Василевский в этих матчах действительно помогал партнёрам. В двух играх с североамериканскими сборными он пропустил семь шайб, но ни одна из них не была результатом вратарской ошибки. Зато сколько выручал Андрей – не счесть! То, что в третьем периоде полуфинала Канада сравняла счёт только за пять минут до сирены, велика заслуга Василевского. По окончании турнира журналисты и организаторы сошлись во мнении, что 22-летний парень из России – лучший вратарь турнира. Подтверждает это и статистика: по проценту отражённых бросков и сухим матчам равных ему нет.

Василевский и Кучеров – козыри Знарка. Чем Россия сильнее Канады? За сборную России играют лучший вратарь турнира и два лучших бомбардира, а у Канады сильнее оборона — сравнение полуфиналистов ЧМ-2017.

Отправляясь в Кёльн, Сорокин наверняка рассчитывал на нечто большее, чем четыре периода за турнир, но он стал жертвой ставки на Василевского как железного первого номера. Илью выпустили при счёте 5:1 с Италией, а потом дали провести полный матч против Латвии. К чести Сорокина свои минуты на чемпионате мира он отработал на совесть, словно на него никак не повлияло отсутствие игровой практики. 28 бросков и ни одной пропущенной шайбы – статистика вратаря ЦСКА в Кёльне. Да только оценки этого вряд ли достаточно.

Игорь Шестёркин – б/о

Не провёл ни одного матча, ни разу даже не попав в заявку. Провёл уже второй чемпионат мира в статусе третьего вратаря.

ЗАЩИТНИКИ

Дебютный для себя чемпионат мира провёл на высочайшем уровне. Открывал счёт в двух матчах на турнире, и его точный бросок по воротам датчан пришёлся как нельзя кстати: после него сборная России сбросила груз с плеч. Всего же все три шайбы Киселевича на чемпионате мира стали победными. В паре с Гавриковым был ведущим защитником, разгонял атаки и помогал нападающим. Впрочем, высокую оценку Киселевичу мы ставим не только за атакующие навыки, но и за надёжность. «+9» на турнире – показатель полезности более чем достойный. Богдан стал одним из открытий турнира и сделал заявку на поездку в Южную Корею.

Ярославский защитник пусть и капитанил два года назад в «молодёжке» и тогда же дебютировал в первой сборной, его кандидатура перед началом турнира не казалась очевидной. Гавриков должен был в лучшем случае не испортить картину, но вместо этого оказался чуть ли единственным безупречным защитником в обойме Знарка. Играя просто, надёжно и практически без помарок, с показателем полезности «+9» он стал лучшим игроком сборной России на турнире. Забил словакам, а вот матч за третье место пропустил из-за травмы. Как бы то ни было, появление такого «домоседа» в российском хоккее – это событие.

Присоединился к сборной в разгар турнира и за первый же период на чемпионате совершил три броска по воротам. Впоследствии бросковую активность снизил, но его точный бросок в четвертьфинале помог открыть счёт, а впоследствии и обыграть чехов. Ни один из матчей, проведённых на турнире, не провалил, но и раскрыться в полной мере не успел. Местами Орлов выглядел безусловно лучшим защитником российской команды, но, скажем, вписать его в большинство Знарку толком не удалось. Остаётся только догадываться, как выступила бы сборная России, играй Дмитрий на чемпионате мира с самого начала.

Половину очков на турнире магнитогорец набрал в матче с Чехией в четвертьфинале, отдав две вторые передачи. Тренерский штаб определи его в пару к Белову, что не лучшим образом сказалось на статистике Антипина. Так, в матче за третье место новичок «Баффало» был на льду во время всех трёх шайб, но за «привозы» был ответственен его напарник. В остальном Виктор провёл добротный чемпионат, но, как обычно, за сборную сыграл гораздо скромнее, чем за клуб. Каких-то обостряющих манёвров от него не дождались. Впрочем, далеко не факт, что от него это требовалось. Передача на Гусева в матче за третье место скорее приятное исключение.

До встречи с американцами оставалось только удивляться, как быстро молодой парень прошёл путь от мало кому известного защитника «Амура» до участника чемпионата мира. Зуб в последний момент переиграл Науменкова за счёт того, что строже действует перед своими воротами. Однако на чемпионате мира Артём проявил себя не только домоседом, но и тем, кто умно и без большого процента брака поддерживает атаки. Даже выходя седьмым защитником, он принимал активное участие в позиционном нападении. Увы, не обошлось без минусов в игре дебютанта. Зуб стал самым часто удаляющимся игроком в команде, а в главных матчах турнира с США и Канадой сыграл небезгрешно, привезя по шайбе.

Белов начинал турнир в статусе единственного опытного защитника в команде, а после травмы Мозякина и вовсе стал капитаном. С такого игрока и спрос особый. Он, конечно, забросил две шайбы на турнире, но учитывая, насколько активно Белова выводили на бросок в большинстве, это не должно вводить в заблуждение. Антон с треском провалил матч со сборной США, теряя позицию словно вчерашний юниор, а в битве с Канадой схватил два удаления, одно из которых подкосило сборную. Белов точно не может занести себе этот чемпионат в актив. Жирной точкой стала игра с финнами, когда каждый гол команды Суоми состоялся в его присутствии, а Василевского они размочили и вовсе с ювелирной передачи Белова. Тем удивительнее, что по версии тренерского штаба он вошёл в тройку лучших игроков сборной России на турнире.

Начал чемпионат наш самый молодой игрок за здравие. Даже со шведами Проворов смотрелся достойно, чего уж там говорить об играх с аутсайдерами, в которых он порой исполнял четвёртого нападающего. Первые три матча Проворова – все в очках. Проблемы начались, как только против Ивана начали выходить форварды с другого континента. Сборная США в его присутствии организовала три шайбы, а ещё две забросили канадцы. Проворову не удалось ровно пройти весь турнир, а его ошибки можно объяснить неопытностью. Это не отменяет того, что весь минувший сезон за «Филадельфии» наш защитник провёл против этих же самых американцев и канадцев, и должен был понимать, что его ждёт. Стал единственным игроком сборной России с отрицательным показателем полезности.

Гусев показал себя Америке, а Проворов «поплыл». Оценки сборной России Никита Гусев оформил дубль, Иван Проворов и Антон Белов провалились, а Андрей Василевский не спас – в оценках сборной России за игру с США.

Был в составе ровно до того момента, как из Вашингтона в Кёльн не приехал Орлов. Как только Знарок получил ещё одного защитника, Миронов сел в глухой запас и вернулся в обойму только после травмы Гаврикова. Защитник, собравшийся в «Колорадо», отличался тяжёлым катанием, проигрывал борьбу на пятаке и терял позицию. При нём сборной России забивали даже немцы с итальянцами, в то время как остальные защитники буднично справлялись со своими обязанностями. О том, чем завершилась бы его встреча с американцами и канадцами, лучше не думать.

Этот чемпионат мира стоит для Панарина особняком ещё и потому, что он наконец-то не потерялся с наступлением игр плей-офф.

НАПАДАЮЩИЕ

В Кёльне Панарин выиграл третью медаль чемпионатов мира, и уже вторая из них имеет бронзовый отлив. А вот индивидуальные награды он берёт впервые. Артемий стал лучшим бомбардиром турнира, организаторы его признали лучшим нападающим, а журналисты включили в символическую сборную. Чего же такого натворил Панарин, что мелькал во всевозможных номинациях? Прежде всего он одинаково роскошно смотрелся в разных звеньях: как с бывшими партнёрами по СКА, так и рядом с Кузнецовым и Кучеровым. Забивал он немного, поразив ворота только итальянцев и чехов, зато передачи раздавал пачками. Причём не вторые, что больше годятся для статистики, а самые настоящие голевые. Артемий не только жёг в микст-зоне, с барского плеча раздавая журналистам яркие заголовки, но и на льду отличался щедростью. Достаточно лишь упомянуть, что обе шайбы в ворота сборной Канады – это его рук дело. Этот чемпионат мира стоит для Панарина особняком ещё и потому, что он наконец-то не потерялся с наступлением игр плей-офф. После недавнего провала «Чикаго» могло показаться, что Артемий – некубковый игрок.

«Утешительный приз? Вася, иди на…». Панарин вскипел после матча за бронзу Дадонов готовился к бронзе, Кучеров хвалил партнёров, Кузнецов не жаловался на судей, а Панарин был недоволен вопросом.

Если на Кубок мира в Торонто, который стал первым турниром Кучерова за сборную, он приезжал в качестве человека-загадки, то в Кёльне его ждали как одного из лидеров. На старте турнира Никита ещё немного пристреливался, транжиря моменты, но вскоре разошёлся. Лучший российский снайпер НХЛ был одинаково опасен как с аутсайдерами, так и с конкурентами, в большинстве и равных составах. Всего Кучеров наколотил в Кёльне семь шайб – столько же только у Гусева и Нюландера, а больше на этом чемпионате не было ни у кого. Самый важный гол – в «бронзовом» матче, очень вовремя предотвративший финскую лавину. Если в его поведении на льду и прослеживалась какая-то расхлябанность, то это идёт скорее от манеры игры, чем от отношения к делу. Кучеров проявил себя лидером сборной России, а единственной ложкой дёгтя стало то, что в матчах с североамериканскими сборными ему не удалось разжиться очками. Этого парня за океаном изучили вдоль и поперёк.

Вот это дебют так дебют! С 14 очками Никита стал третьим бомбардиром сборной России. И это на первом для него чемпионате мира. Кто-то скажет, что Гусеву повезло с партнёрами. Сначала он играл со своим другом детства, а по совместительству звездой НХЛ Кучеровым, а затем воссоединился с партнёрами по СКА. Что те, что другие – большие мастера. Но если посмотреть на ситуацию под другим углом, он тоже делал их лучше. С ребятами из «Тампы» дела у Гусева складывались не слишком гладко, а вот с Шипачёвым и Дадоновым заиграл так, будто это и не чемпионат мира вовсе, а регулярный сезон КХЛ. Но самое удивительное то, какую «химию» он нащупал с Панариным, с которым его упорно сравнивали последние два года. Как только Гусев со своим прототипом появлялись вместе в большинстве – впору было ждать чудес. Важно, что дебютант не пропадал в ключевых матчах: американцам и финнам он отгрузил по дублю, попутно забив Канаде.

Есть соблазн назвать Андронова незаметным героем, как обычно величают всех парней, лишённых светлой головы и мягких рук. Раз боец – значит герой второго плана. Да только Сергей провёл этот чемпионат так, что не заметить его выступление было сложно. В большинстве матчей он выводил свою тройку на стартовое вбрасывание, рубился отчаянно, а когда уже его принялись лупить канадцы – стоически терпел, даже не думая поддаваться на запугивания. Показательно, что именно его тренерский штаб выпускал на вбрасывания вместо Шипачёва, когда у того не пошла игра с Канадой. Ну а помимо выдающийся бойцовских качеств и пахоты в меньшинстве Андронов запомнился тремя шайбами в двух первых матчах.

Провал Шипачёва и трудяга Андронов. Оценки сборной России Шипачёв не выиграл ни одного вбрасывания, звено Кузнецова стало лучшим, а Андронов выполнил уйму черновой работы в матче с Канадой.

Типичный, в общем-то, чемпионат для Шипачёва. На групповом этапе мы поражаемся его видению площадки, умным передачам и называем лучшим диспетчером страны, но как только начинается плей-офф – карета превращается в тыкву. Вадим стал главным творцом всех разгромов, которые поставила на поток сборная России. Так, из 10 шайб в ворота итальянцев он приложил руку к четырём. Это на нём держалось то позиционное нападение, которое прорезалось у сборной России. При этом ещё тогда Знарок признавал, что его звено не лучшим образом смотрится при игре «пять на пять». Это подтверждает и его показатель полезности. «+1» — ничтожно мало для ведущего центрального нападающего команды-медалистки. За три матча плей-офф он принял участие всего в одной голевой комбинации, да и та была в большинстве. 0 из 8 вбрасываний с Канадой – ещё одна ложка дёгтя в не самый плохой для Шипачёва турнир.

Игра форварда «Тампы» на этом чемпионате чем-то напомнила выступление Андрея Локтионова на ЧМ-2013.

Впервые с Минска-2014, когда Плотников был одним из лидеров российской команды, его присутствие в сборной не вызывало никаких вопросов. В большинстве он исполнял роль игрока пятачка, которую делает всю грязную работу за многочисленных технариков. Как только Плотникова перевели к Андронову и Телегину, у нас тут же сложилось полноценное силовое звено, способно затоптать любого соперника. В конце концов, это он заступился за Мозякина, когда в матче с Германией того травмировали до конца турнира.

В случае с Дадоновым статистика не врёт. Он единственный из звена «шипачёвцев» не сумел разменять второй десяток очков. Шипачёв, Гусев, Панарин – все, кто выходил вместе с Дадоновым, выступили результативнее. И ведь не скажешь, что Евгения как-то ущемляли: времени ему предоставляли столько же, на большинство выпускали регулярно, но солировали в Кёльне другие. Забивал он исключительно аутсайдерам, к которым на этом турнире можно отнести и словаков, а вот когда перед Дадоновым выросла Канада – прицел сбился. Если представители «Вегаса» смотрели этот чемпионат, то вряд ли изменили решение о подписании контракта с россиянином, но и ощущение сверхудачной сделки у них могло притупиться.

Евгений Кузнецов — 6,5

Провёл настолько противоречивый турнир, насколько это возможно. Во многом удаления Кузнецова лишили нас первого места в группе, а затем и участия в финале. Каким бы спорным ни было нарушение против Пикара, ответственности с него это не снимает. При этом глупо отрицать, что именно с приездом Евгения у сборной России появилось по-настоящему элитное звено. С Панариным и Кучеровым они сначала возили чехов, а затем на протяжении 40 минут гоняли канадцев. Роль Кузнецова как центра в построении этой супертройки переоценить трудно.

Забил две шайбы за турнир, что если проецировать на клубный сезон Телегина – результат чуть ли не выдающийся. Однако за сборную Иван традиционно играет сильнее, чем за ЦСКА, а голы – это всё же не главная его задача. Телегин весь турнир бился в меньшинстве, бросаясь под шайбы, и это получалось у него как ни у кого другого. Хороший турнир, добросовестная работа, а также новый комплект синяков и ссадин – всё это про второй чемпионат мира в карьере Телегина.

Игра форварда «Тампы» на этом чемпионате чем-то напомнила выступление Андрея Локтионова на ЧМ-2013. Билялетдинов поставил Локтионова к Ковальчуку и Радулову, но роль первого центра его ставленник откровенно не потянул. Нет, ни Локтионов тогда, ни Наместников сейчас не вредили команде, исправно делали свою работу, но до уровня партнёров недотягивали. Владислав начинал турнир с Кучеровым и Гусевым, потом его партнёром стал Панарин, но на их фоне он смотрелся блёкло. Будучи игроком разносторонним, но не такого высокого класса, как тот же Кузнецов, племянник Вячеслава Козлова явно испытывал трудности. После того как получил травму, передвинулся в четвёртое звено, где выглядел органичнее.

Травма Наместникова возродила Кузнецова! Оценки сборной России Третий «сухарь» Василевского, мужество Наместникова и гениальный хоккей Кузнецова – оцениваем игру россиян в матче с чехами.

То, как Барабанов провёл первые матчи турнира, удивило не только болельщиков, но и специалистов. Экс-главный тренер СКА Барри Смит и вовсе назвал его потенциальным открытием чемпионата. Гол шведам, организованный при его участии, и две передачи в игре с Италией тому способствовали. Однако задрав планку достаточно высоко, на дистанции питерский «армеец» не смог ей соответствовать.

Когда ты начинаешь турнир в статусе центра для капитана, нужно постараться, чтобы справиться с давлением. Ткачёв, для которого этот чемпионат мира стал первым в карьере, под этим прессом прогнулся. Сначала он без особого успеха выполнял роль подносчика снарядов для Мозякина, а когда тот получил травму — и вовсе потерялся. Казанца ставили с разными партнёрами, переводили на фланг, делали 13-м нападающим, но проявлять себя ему удавалось лишь редкими эпизодами. Только в последнем матче турнира он смог отметиться голом.

Первые матчи чемпионата мира Ничушкин смотрел с трибун, но когда дело дошло до окончательной заявки, выиграл конкуренцию у Капризова. Тренерский штаб объяснил своё решение тем, что челябинец лучше обороняется, но разве этого достаточно, чтобы играть на чемпионате мира? Ничушкин уступал в цепкости и работоспособности одноклубникам из ЦСКА, а впереди создавал меньше, чем кто-либо из форвардов сборной. На протяжении пяти матчей Валеры на льду словно и не было, хотя, когда в Кёльн приехал Кузнецов, их поначалу выпускали в одном звене. Даже искромётный земляк не расшевелил апатичного гиганта. Хоть как-то скрасить впечатление от пустого пребывания на чемпионате мира Ничушкину удалось в матче за третье место, в котором он отдал три голевые передачи.

Хоть как-то скрасить впечатление от пустого пребывания на чемпионате мира Ничушкину удалось в матче за третье место, в котором он отдал три голевые передачи.

Всерьёз оценить игру Мозякина на чемпионате мира не получается. Он провёл всего два полноценных матча со средним игровым временем в девять минут, после чего получил травму и выбыл до конца турнира. Несмотря на то что Знарок назначил его капитаном, применение лучшему бомбардиру КХЛ так и не нашли. Все свои очки Мозякин набрал, когда выходил в большинстве, а вот в равных составах обладатель многочисленных рекордов растворялся с серой массой.